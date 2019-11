Capire come dimagrire senza sport può essere utile per chi ha poco tempo per andare in palestra o a correre o è impossibilitato a farlo per qualche motivo, ma comunque ha necessità di perdere i chili di troppo.

Dietologi e nutrizionisti, naturalmente, su questo sono molto chiari: fare sport aiuta il dimagrimento per tanti motivi, perché aumenta il metabolismo, perché permette di bruciare calorie, perché scarica lo stress spesso causa di fame nervosa. Inoltre, l’attività fisica è alla base di uno stile di vita sano. Non andrebbe cioè praticata solo per dimagrire, ma con costanza, per regalare benessere e prevenire a lungo andare molti tipi di malattie.

Affiancare lo sport alla dieta dimagrante permette di perdere peso più in fretta, di modellarsi e di recuperare tono muscolare. E se non è possibile andare in un centro fitness o in piscina o si è davvero troppo pigri per farlo? Si possono comunque eliminare i chili di troppo con un’alimentazione ipocalorica e qualche accortezza che sostituisca lo sport rendendo comunque lo stile di vita attivo e salutare.

10 consigli per dimagrire senza sport