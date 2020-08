Come mantenere l’abbronzatura: consigli e prodotti

Al ritorno dalle vacanze estive, una delle domande più frequenti è come mantenere l’abbronzatura tanto faticosamente conquistata: la nostra redazione ha deciso di rispondere con consigli e prodotti in grado di mantenere a lungo la pelle piacevolmente dorata. Del resto, una tintarella perfetta consente di sfoggiare ancora un aspetto rilassato, di truccarsi poco, di guardarsi allo specchio e di sentirsi ancora un po’ in vacanza, di migliorare l’umore. Va, quindi, prolungata il più possibile in ogni modo, prima che diventi sono un lontano ricordo.

L’abbronzatura che dura più a lungo è quella ottenuta a regola d’arte, esponendosi al sole gradualmente e proteggendo la pelle con i solari adatti al proprio fototipo e, di volta in volta, al livello di tintarella raggiunto. Questo perché le creme con protezione solare mantengono sana, nutrita e soprattutto idratata l’epidermide.

Una volta tornati al tran tran quotidiano, come mantenere l’abbronzatura? Ecco una serie di consigli e prodotti utili.

I consigli per far durare a lungo l’abbronzatura

Le dritte per mantenere la tintarella una volta tornate dalle vacanze riguardano la beauty routine. Sono facili da mettere in pratica e funzionano veramente, a patto di essere costanti.

Fare la doccia fredda . I bagni caldi possono disidratare la pelle, provocando una desquamazione più rapida. Meglio puntare sulla doccia fredda (o leggermente tiepida) e utilizzare un olio doccia idratante per bloccare davvero l’abbronzatura.

. I bagni caldi possono disidratare la pelle, provocando una desquamazione più rapida. Meglio puntare sulla doccia fredda (o leggermente tiepida) e utilizzare un olio doccia idratante per bloccare davvero l’abbronzatura. Utilizzare un esfoliante . Può sembrare un controsenso, ma è importante praticare sul corpo un’esfoliazione settimanale, per aiutare a rimuovere le cellule superficiali opache e secche e preparare la pelle alla nuova abbronzatura o all’autoabbronzante.

. Può sembrare un controsenso, ma è importante praticare sul corpo un’esfoliazione settimanale, per aiutare a rimuovere le cellule superficiali opache e secche e preparare la pelle alla nuova abbronzatura o all’autoabbronzante. Mangiare cibi ricchi di beta-carotene . Vari studi hanno dimostrato che una dieta ricca di beta-carotene (un tipo di pigmento rosso-arancio) può aiutare a far apparire la pelle baciata dal sole. Le migliori fonti naturali sono patate dolci, albicocche, manghi e, soprattutto, carote.

. Vari studi hanno dimostrato che una dieta ricca di beta-carotene (un tipo di pigmento rosso-arancio) può aiutare a far apparire la pelle baciata dal sole. Le migliori fonti naturali sono patate dolci, albicocche, manghi e, soprattutto, carote. Bere molta acqua . Mantenersi idratate può aiutare a prolungare la vita di tutte le cellule (comprese quelle ben abbronzate in superficie) e anche rimpolpare e levigare la pelle. Il consiglio è quello di bere (salvo diverse disposizioni del medico) almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

. Mantenersi idratate può aiutare a prolungare la vita di tutte le cellule (comprese quelle ben abbronzate in superficie) e anche rimpolpare e levigare la pelle. Il consiglio è quello di bere (salvo diverse disposizioni del medico) almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Vestire di bianco. Anche l’occhio vuole la sua parte: vestirsi di bianco o con una tonalità chiara è un trucco collaudato per dare l’illusione di una pelle più scura. Una camicia bianca fresca, un bronzer e un rossetto rosso audace sono una delle migliori combinazioni per apparire ancora in vacanza.

Quali prodotti usare per mantenere l’abbronzatura