Come scegliere il colore dei capelli in base alla carnagione

Quando si ha voglia di cambiare il proprio look, scegliere il colore dei capelli diverso da quello naturale – o che si ha avuto fino a quel momento – è il modo più veloce e decisamente indolore.

Eppure ravvivare la nuance della chioma può non essere così facile, perché esiste un’infinità di tonalità e colorazioni tra cui scegliere, ma non tutte sono indicate alla propria carnagione. Scegliere il colore di capelli adatto al proprio viso e al proprio incarnato infatti è fondamentale se non si vuole incorrere in spiacevoli cadute di stile.

I consigli che valgono per tutte? Giocare con le sfumature per evitare un effetto piatto e spento e affidarsi sempre al proprio parrucchiere di fiducia, che saprà trovare l’accostamento migliore tra colore di capelli e carnagione che rispecchi il proprio stile.