Bianca o integrale, artigianale o industriale, senza glutine e di legumi: come scegliere la pasta migliore da portare in tavola tutti i giorni, vista l’ampia scelta sugli scaffali dei supermercati?

Non bastavano i gusti riguardo al formato a “scatenare” diatribe in famiglia (in ognuna c’è chi preferisce lo spaghetto e chi non rinuncia al rigatone, specialmente con il sugo): la proposta negli ultimi anni si è moltiplicata esponenzialmente tra tipologie, semole, ingredienti, certificati, esigenze speciali e prezzo (si va da meno di 1 euro a 8-9 euro al chilo).

I dubbi, quindi, sono più che legittimi. In redazione ci siamo domandati se, al di là del gusto personale, ci siano dei criteri utili per scegliere la pasta migliore.

Vi abbiamo guidato tra le migliori marche di pasta italiana, artigianale e non, alla scoperta di quella integrale e di quella senza glutine, cercando di fare chiarezza su annose questioni come il glifosato.

Ecco, ora, alcuni consigli pratici e trucchi per scegliere una pasta di qualità.

Come scegliere la pasta migliore: 7 consigli utili