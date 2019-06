Il compleanno di Courteney Cox è una reunion di Friends con Jennifer Aniston e Lisa Kudrow

Le protagoniste femminili di Friends Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courteney Cox hanno entusiasmato il web con una foto della loro mini reunion in occasione del compleanno di quest’ultima. Infatti le tre attrici hanno postato sui social una fotografia che le ritrae insieme al 55° compleanno di Courteney Cox, la Monica della popolare serie tv anni Novanta.

Nei giorni scorsi Jennifer Aniston aveva parlato in una intervista nuovamente di una possibile reunion, così la foto di ieri ha mandato in delirio i fan.

Courteney Cox ha spento 55 candeline lo scorso 15 giugno ed è stata l’occasione per assistere a questa mini reunion di Friends. Spesso le tre attrici sono apparse insieme in scatti privati e in interviste tv, dimostrando il loro affiatamento. Un’amicizia nata sul set, quella tra la Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, e che è stata rafforzata dal tempo. “Come sono fortunata a festeggiare con queste due?” scrive la Cox sul profilo Instagram, aperto da pochissimo sui social.

A distanza di 15 anni dall’ultimo episodio di Friends, le 3 ex colleghe si sono ritrovate per una cena informale a Los Angeles. Già lo scorso febbraio, Rachel, Phoebe e Monica, citando i loro personaggi tv, avevano festeggiato insieme i 50 anni di Jennifer Aniston.

Insomma, la rounione del cast femminile di Friends pare un’abitudine, ormai, e non aggiunge nessun indizio al ritorno in tv della serie. Però dimostra quanto il progetto sia possibile: non ci resta che capire se anche il cast maschile, composto da Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, sia favorevole.