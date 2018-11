Volete imparare a preparare il Manhattan perfetto prima del Natale per stupire i vostri ospiti la vigilia? Acea con te, il programma di raccolta punti della multiutility romana, ha organizzato un corso ad hoc per il 22 novembre: Mixology, che si terrà nella Cappella Orsini di Roma (in via di Grotta Pinti, 21), sarà una serata dedicata agli amanti del buon bere per esplorare gli ingredienti del cocktail perfetto e scoprire i segreti della giusta miscelazione.

Lucrezia Borgia, Cleopatra, Giulia Tofana sono solo alcuni dei drink che si impareranno a miscelare sotto la guida di bartender professionisti: 5 ore di corso (dalle 17.30 alle 22.30), attrezzature professionali, ingredienti originali sono alcuni degli elementi che concorreranno a rendere la lezione di giovedì un’esperienza indimenticabile, all’insegna del buon bere da vivere all’interno della suggestiva chiesa sconsacrata nel centro della Capitale, che da qualche anno ospita mostre ed eventi esclusivi.

Mixology è uno degli incontri che da qualche anno Acea Energia riserva agli iscritti al programma fedeltà di Acea con Te, appuntamenti come la possibilità di guidare una Ferrari in pista, di solcare il red carpet di prestigiose anteprime cinematografiche, ma anche di partecipare a corsi, aperture straordinarie di musei e di centri culturali.

Per iscriversi e ricevere tutte le informazioni è sufficiente collegarsi al sito di Acea con te e inserire i dati richiesti; una volta iscritti, per guadagnare punti bastano semplici gesti come condividere l’iscrizione sui propri profili social, creare un avatar o attivare servizi web come la domiciliazione della bolletta o la ricezione della bolletta elettronica.