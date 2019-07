Cosa fare a Milano nel weekend del 12-13-14 luglio 2019

Cosa fare a Milano nel weekend? Gli eventi a Milano nel fine settimana sono sempre tantissimi, anche nel weekend del 12-13-14 luglio 2019.

A farla da padroni i festival e la musica, con i concerti dei Muse, ma anche il Solar Village Festival, il nuovo evento del Magnolia che guarda alla musica elettronica. Spazio anche al cibo, con street food festival tanto in città quanto alle porte di Milano, e all’arte che si fa protagonista grazie alla mostra Milano con gli occhi di Leonardo e alla possibilità di visitare, gratuitamente, la mostra sulla natura di Palazzo Reale.

Di seguito, tutto il meglio che c’è da fare a Milano nel weekend del 12-13-14 luglio 2019.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 12 luglio

Muse in concerto a San Siro: i Muse arrivano a San Siro con due date del tour Simulation Theory World Tour 2019, venerdì 12 e sabato 13 luglio. Dopo il successo senza precedenti al Meazza nel 2010 e allo Stadio Olimpico nel 2013, la band rock alternativa torna in Italia scegliendo Milano come palcoscenico.

Il meraviglioso mondo della Natura. Una favola tra arte, mito e scienza gratia a Palazzo Reale: una delle più belle mostre sulla natura, tra le cui opere primeggiano i capolavori di Caravaggio. In chiusura il 14 luglio 2019, la mostra è visitabile gratuitamente durante tutta la giornata di venerdì 12 luglio grazie alla sinergia tra Comune di Milano|Cultura e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE. Apertura al pubblico dalle 9.30 alle 19.30.

Mexican Week all’East Market Diner: una grande festa con protagonista il cibo messicano in tutti i suoi piatti più famosi, dal burrito in quattro varianti (compresa quella vegetariana) al chili di carne. La Mexican Week dell’East Market Diner, cominciata l’11 luglio, promette di far scoprire tutto il meglio della cucina tex-mex fino al 13 luglio.

Cosa fare a Milano oggi sabato 13 luglio

Street food al Parco Nord Legend Club: al Legend Club, il locale nei pressi del Parco Nord, questo weekend è lo street food a essere sotto i riflettori. Sabato 13 e domenica 14 luglio, infatti, qui si tiene un festival dedicato al cibo da strada con proposte sia per l’aperitivo che per la cena: il programma include grigliate, piatti vegetariani e musica dal vivo.

Festival di musica elettronica al Magnolia: la prima edizione del Solar Village Festival parte sabato 13 e va avanti fino domenica 14 luglio al Magnolia. Dedicato alla musica elettronica e ai dj-set, il nuovo festival è nato dalla collaborazione tra il Circolo Magnolia e il Dude Club: tra gli ospiti, Laurent Garnier, Dixon e Moodymann.

Milano con gli occhi di Leonardo al Centro Diagnostico Italiano: in occasione del 500esimo anniversario dalla morte di Leonardo, Milano e le sue istituzioni hanno organizzato diversi incontri, eventi e mostre tematiche durante tutto l’arco dell’anno. Tra le esposizioni dedicate al genio vinciano s’inserisce Milano con gli occhi di Leonardo, visitabile dal 9 luglio al 31 dicembre 2019 al Centro Diagnostico Italiano. La mostra, ideata da da Fondazione Bracco e Accademia Teatro alla Scala, indaga cosa vide Leonardo, appena trentenne, al suo arrivo a Milano. La risposta si trova nelle fotografie di cinque giovani talenti del Corso di fotografia e video di scena dell’Accademia scaligera, una vera e propria scoperta dei luoghi amati e vissuti da Leonardo.

Cosa fare a Milano oggi domenica 14 luglio

Milano Clown Festival al Carroponte: dopo aver fatto furore come ogni anno durante il Carnevale milanese, il Milano Clown Festival torna nella sua versione estiva al Carroponte, domenica 14 luglio. A partire dalle 10.30 fino a tarda sera, in tutta l’area, sono in programma diverse attività, tra cui spettacoli di clown, teatro di strada, laboratori all’aria aperta e, ovviamente, tanto divertimento per i bambini con truccabimbi e bolle giganti.

East Market, ultimo appuntamento: ultima data della stagione per l’East Market, il mercatino più amato di Milano. Dedicato a privati e professionisti, la formula è sempre la stessa: tutti possono acquistare, scambiare o vendere l’oggettistica più varia, da abiti vintage a dischi d’antan, fino a memorabilia, vecchie riviste e chi ne ha più ne metta. Per l’occasione, l’evento va avanti dal pomeriggio fino alla mezzanotte: tutto il tempo per scovare qualche piccolo tesoro tra i banchi dei 300 espositori.