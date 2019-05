Cosa fare a Milano nel weekend del 10-11-12 maggio 2019? Come sempre gli eventi a Milano non deludono e, anche in questo fine settimana, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Dopo il fermento della Milano Food Week appena conclusa, la città riapre le porte alla musica: tanti i concerti a Milano, tra cui spiccano quelli di Lenny Kravitz, Mark Knopfler e Shade. Spazio anche a serate difficili da dimenticare, come quella di Le Cannibale al Plastic, a sagre che mettono al centro la birra e allo Yoga Festival Bimbi, l’evento dedicato a bambini e famiglie che vede protagonista questa antichissima disciplina.

Indecisi su cosa fare a Milano nel weekend? Di seguito, tutti i nostri consigli sui migliori appuntamenti milanesi del fine settimana.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 10 maggio

Mark Knopfler in concerto al Mediolanum Forum: venerdì 10 maggio sale sul palco del Mediolanum Forum uno dei principali esponenti del rock, Mark Knopfler. Famoso per il suo stile chitarristico che non prevede l’uso del plettro e della poetica dei suoi testi, assistere a una sua esibizione dal vivo è un’esperienza unica.

Le Cannibale al Plastic: tutt’altra musica suona al Plastic, uno dei locali più famosi della movida milanese. La serata di venerdì 10 maggio vede protagonista Le Cannibale con Andrew Weatherall, dj e produttore di fama mondiale. Aspettatevi di vivere una serata difficile da dimenticare, con djset sempre diversi e una narrazione musicale continua.

Festival della birra al Carroponte: dal 9 al 12 maggio 2019 arriva Un carro di birra!, il festival della birra al Carroponte. Decine di birre artigianali, street food per tutti i gusti, musica dal vivo, un lunapark e molto altro ancora rendono questo evento una grande festa. La manifestazione, che si svolge su un’area di 3mila metri quadri, offre ai visitatori la più vasta gamma di eccellenze europee.

A Bronx Tale, the Musical spettacolo al Teatro Nuovo: un bellissimo spettacolo che ha fatto storia oltreoceano, merito della regia di Robert De Niro e di Jerry Zaks. Riadattamento teatrale del film Bronx del 1993 diretto sempre da De Niro, è in scena al Teatro Nuovo di Milano dal 10 al 19 maggio 2019.

Cosa fare a Milano oggi sabato 11 maggio

Enrico Ruggeri in concerto al Fabrique: tra i locali di punta della notte milanese, il Fabrique fa salire sul palco Enrico Ruggeri, tra i maggiori cantautori italiani. Sabato 11 maggio presenta Alma, il suo nuovo album, che vede la seguente tracklist: Come lacrime nella pioggia, Il costo della vita, Un pallone ft. Ermal Meta, Cuori infranti, Supereroi, Il labirinto, L’amore ai tempi del colera, Il treno va, Il punto di rottura, Cime tempestose e Forma 21.

Lenny Kravitz in concerto Mediolanum Forum: tra le stelle del rock più luminose dei nostri tempi, Lenny Kravitz arriva sul palco del Madiolanum Forum in una performance live nella serata dell’11 maggio. Vincitore di quattro Grammy Awards consecutivi, raggiungendo il record di vittorie come Best Male Rock Vocal Performance, è tra gli artisti più amati al mondo. Aspettatevi di assistere a uno spettacolo senza precedenti, com’è nel segno di questa star che sembra non invecchiare mai.

Yogafestival Bimbi 2019: dall’11 al 12 maggio 2019 torna lo Yogafestival Bimbi con la sua quarta edizione. La manifestazione, dedicata a bambini da 0 a 12 anni e alle loro famiglie, trova posto nella magnifica cornice del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nello Spazio Cavallerizze. Tante le attività in programma, tra cui laboratori, lezioni di danza, focus sulle mamme in attesa e sui nonni, con attività a loro dedicate e molto altro ancora. Si tratta di un’occasione unica per scoprire insieme questa disciplina antichissima che, come riporta lo studio di Keith Brannon della Università Tulane di New Orleans, “può aiutare i bambini a superare lo stress e l’ansia, a casa come anche a scuola“.

Cosa fare a Milano oggi domenica 12 maggio

Shade in concerto all’Alcatraz: dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2019 in tandem con Federico Carta, Shade torna sulla scena con il suo tour Welcome To The Show. Prima tappa il 12 maggio all’Alcatraz di Milano, per poi spostarsi a Roma dove si esibirà il 18 maggio all’Orion.

Adunata alpini 2019: gli alpini diventano protagonisti della città grazie all’annuale Adunata degli Alpini, con tanti eventi sparsi in tutta Milano dal 10 al 12 maggio 2019. L’apice si tocca domenica 12 maggio con la parata, che vede sfilare gli alpini provenienti da ogni regione in uno spettacolo che comincia alle 9 e finisce alle 19.30, in un percorso che parte da Corso Venezia e prosegue su piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo, via Orefici, via Dante con scioglimento su largo Cairoli e Foro Buonaparte.