Cosa fare a Milano nel weekend del 14-15-16 giugno 2019

Cosa fare a Milano nel weekend: il fine settimana del 14-15-16 giugno 2019 è ricco di appuntamenti, alcuni dei quali durano per tutto il weekend. Tra gli eventi a Milano da non perdere, di certo c’è il Museum of the Moon alla Piscina Cozzi in cui, il 15 giugno, è possibile nuotare fino a notte fonda sotto la riproduzione di una luna gigantesca.

Spazio anche con i primi festival alla musica, tra le grandi protagoniste della scena meneghina, che ci fa muovere nelle prime sere d’estate al ritmo del Mamacita Festival e degli Zen Circus, ospiti del Magnolia a vent’anni dall’uscita del loro primo disco.

Le proposte culinarie per i più golosi non mancano, con Birra in Villa e con Streeat Food Truck Festival per un tripudio di specialità gastronomiche provenienti da ogni regione d’Italia.

Di seguito, tutti gli eventi da segnare in agenda per capire cosa fare a Milano nel weekend.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 14 giugno

Zen Circus in concerto al Magnolia: sono passati vent’anni dalla pubblicazione del loro primo disco e, per celebrare questo importante anniversario, un tour estivo non poteva mancare. Tra le tappe dei Zen Circus anche Milano col Circolo Magnolia, dove venerdì 14 giugno suonano i brani che più hanno segnato la loro carriera. A seguire, after-party gratuito con Ape Soundsystem e il dj-set di James Falco.

I want to like you but I find it difficult alla Fondazione Prada: venerdì 14 giugno, dalle ore 19 a mezzanotte, a essere al centro dell’attenzione è l’evento a cura di Craig Richards. Concepito come una serie di tre appuntamenti, siamo esattamente nel mezzo: se il primo è stato a maggio, l’ultimo sarà il 27 settembre. Un tentativo di esplorare una pluralità di linguaggi musicali ospitando artisti internazionali come Geir Jenssen, protagonista del secondo appuntamento.

Mamacita Festival all’Ippodromo di San Siro: appuntamento il 14 giugno per una giornata a ritmo di musica insieme a niente di meno che Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno e J. Balvin, artista di spicco della scena reggaeton. Appuntamento dalle 15.00 alla mezzanotte la certezza è che ci sarà da ballare e da divertirsi. Sempre il 14, al Mondadori Megastore di Piazza Duomo, Elettra Lamborghini incontra il pubblico e firma le copie del suo album Twerking Queen.

Notte d’arte a Villa Arconati-FAR: una passeggiata nella cornice nobile di Villa Arconati-Far, prima di cenare a Birra in Villa. Questo l’evento tenuto dalla Dottoressa Martina Bortoluzzi, Conservatrice della Collezione Kiron e Responsabile Esposizioni di Fondazione Augusto Rancilio, attraverso il quale è possibile scoprire le mostre d’arte contemporanea FAR 2019. I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione.

Streeat Food Truck Festival all’Idroscalo: una tre giorni all’insegna del buon cibo italiano, con specialità gastronomiche provenienti da tutte le regioni. Spazio al dolce tanto quanto al salato, dall’hamburger allo gnocco fritto fino ai sapori lontani come quelli brasiliani e greci. Ad animare il festival dal 14 al 16 giugno ci pensano non solo i food truck, ma anche tanta musica: l’ideale per passare una giornata in famiglia all’insegna del gusto.

Against Method all’Hangar Bicocca: protagonista negli spazi dell’Hangar Bicocca già da giovedì 13 giugno, il progetto Against Method proposto da Mark Fell che trasforma la location con concerti e una super installazione gratuita. A cura di Pedro Rocha, il progetto s’ispira alla mostra di Remains di Sheela Gowda.

Cosa fare a Milano oggi sabato 15 giugno

Fiera del Disco al Carroponte: il 15 e 16 giugno, al Carroponte, è possibile fare incetta di vinili, cd e dvd, libri e memorabilia di ogni genere. L’evento, organizzato da Dis Collection, è a ingresso gratuito e presenta anche un’area ristoro.

Museum of the Moon alla Piscina Cozzi: la luna arriva in città per un’esperienza che ha del magico. Alla Piscina Cozzi di viale tunisia sbarca infatti il progetto itinerante di Luke Jerram, Museum of the Moon. L’obiettivo è portare la luna in giro per il mondo, parafrasando le parole dello stesso artista, visto che si tratta di una riproduzione fedele della superficie lunare. 7 i metri di diametro dell’installazione realizzata grazie alle cartografie della Nasa: ogni centimetro, infatti, corrisponde a 5 km di luna. Per osservarla da vicino, nel vero senso della parola, l’appuntamento è alla Piscina Cozzi con la prima notte bianca, il 15 giugno: in questa occasione, e poi il 22 giugno, è possibile nuotare sotto la luna fino alle 4 mattina.

Milano Rally Show 2019: dal 15 al 16 giugno 2019 torna l’evento dedicato agli appassionati di motori. Giunta alla terza edizione, la kermesse organizzata da Beniamino Lo Presti offre sempre un’occasione unica per vivere in prima persona il mondo dei rally. L’appuntamento, quest’anno, si snoda in tre luoghi simbolo della città: piazza del Duomo, piazza alla Scala e San Siro.

Oral-B Village all’Idroscalo: sabato 15 giugno, dalle 11.00 alle 18.30, ha luogo una giornata dedicata interamente all’igiene orale, con un villaggio interattivo dove i bambini possono imparare divertendosi e gli adulti possono approfittare di un check up gratuito, seguiti da igienisti dentali e odontoiatri. Per celebrare il lancio di Gengive & Smalto PRO-REPAIR il villaggio sarà animato tutta la giornata da Andrea e Michele, speaker di Radio Deejay, e Rudy Zerbi, protagonista sul palco nel momento principale dell’evento: la prova per aggiudicarsi il titolo Guinness World Records con la linea di dentifrici più lunga al mondo.

Cosa fare a Milano oggi domenica 16 giugno

La gran parte degli eventi a Milano in programma per domenica 16 giugno parte già dal sabato e, alcuni, addirittura dal venerdì. Come lo Streeat Food Truck Festival, che dal 14 al 16 giugno porta tutti i sapori d’Italia all’Idroscalo, ma anche la Fiera del Disco al Carroponte, appuntamento immancabile per gli appassionati di musica e memorabilia che si tiene da sabato 15 a domenica 16 giugno. E per chi volesse vivere un’esperienza adrenalinica, c’è il Milano Rally Show 2019: la città, dal 15 al 16 giugno, si trasforma in un circuito a cielo aperto. Ma, al di là di questi eventi, cosa fare a Milano domenica 16 giugno?

Divani&Divani by Natuzzi: in cerca del divano perfetto? Nella serata di sabato 15 giugno inaugura a Gerenzano il punto vendita Divani&Divani by Natuzzi più grande d’Italia, in una tempistica ideale per lo shopping domenicale. Il negozio, nel suo design distintivo, si rifà ai valori del brand che, dal 1959 a oggi, ha fatto la storia dei divani italiani. Oltre 1000 metri quadri di esposizione per un’offerta panoramica su divani, poltrone, arredi per la zona living, accessori e letti.

Leonardo & Warhol, the Genius Experience: ultime date per osservare la memorabile mostra multimediale dedicata a Leonardo da Vinci e Andy Warhol, protagonisti assoluti delle loro epoche. Visitabile alla Cripta di San Sepolcro fino al 30 giugno 2019, il percorso espositivo mette in relazione i due geni dell’arte con un’installazione visiva di grande impatto: la Milano vissuta e immaginata da Leonardo e la visione di The Last Supper di Andy Warhol, l’opera con cui il creatore della Pop Art reinterpretò il Cenacolo vinciano. Un’occasione unica per riempire gli occhi di meraviglia e capire come, seppur a secoli di distanza, le opere di questi due artisti siano profondamente legate.