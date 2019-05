Cosa fare a Milano nel weekend del 17-18-19 maggio 2019? Preparatevi a vedere la città sotto una nuova luce, perché in questo fine settimana a farla da padrone è la musica di Piano City, la manifestazione che vede il pianoforte trasformare i quartieri milanesi in una sala concerto a cielo aperto.

Ma non finisce qui, perché a rendere coloratissimi e profumati i Giardini Montanelli ci pensa Orticola, tra gli appuntamenti più attesi della primavera milanese. Spazio, poi, a mercatini di quartiere, come il Sabato di Lambrate, e a tanti concerti imperdibili, come quello di George Ezra e Giorgio Moroder.

Da venerdì a domenica, tutti gli eventi migliori per capire cosa fare a Milano nel weekend.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 17 maggio

Orticola 2019: tra gli appuntamenti milanesi più amati, Orticola torna a colorare i Giardini Montanelli, il polmone verde nel cuore di Milano. Se la serata di apertura, giovedì 16 maggio, è riservata ed è diventata famosa per le signore della Milano bene agghindate con cappelli a dir poco originale, la mostra-mercato di fiori, piante e frutti rari è una certezza per ridare smalto al proprio giardino o balcone che sia. Il tema di questa edizione è “Piante amiche: le buone associazioni botaniche”, con l’obiettivo di approfondire le combinazioni vegetali benefiche per la vita delle piante. Ben 160 gli espositori e un’incredibile varietà di piante: se si ha il pollice verde è impossibile rimanere delusi. Ingresso al pubblico dal 17 al 19 maggio ai Giardini di Porta Venezia.

Piano City Milano: una manifestazione a dir poco emozionante, se non poetica. Piano City Milano torna dal 17 al 19 maggio 2019 per trasformare la città in una sala concerto a cielo aperto: in calendario, quest’anno, ci sono più di 450 eventi sparsi per i quartieri milanesi, tra cui concerti all’alba e a notte fonda per godere appieno della magia del pianoforte. I cuori pulsanti del festival sono due: il Piano Center della Gam (concerti diurni e serali) e Piano Center della Palazzina Liberty (concerti notturni). Oltre a queste location sono protagonisti terrazze, giardini, grattacieli, musei e cortili.

George Ezra al Mediolanum Forum: venerdì 17 maggio 2019 vede salire George Ezra sul palco del Mediolanum Forum in un concerto live attesissimo. Impegnato nel suo World Tour, il cantante parteciperà a diversi festival estivi come Standon Calling e Truck Festival che lo vedranno esibirsi accanto ad altri nomi illustri.

Club Prohibido di Le Cannibale: e sempre il 17 maggio, in una location che ha del surreale, torna nuovamente Le Cannibale ad animare la notte milanese. Il party esclusivo, dal nome Club Prohibido, si svolge in un hotel fantastico in cui il desiderio si mischia all’elettronica, le performance d’artista alla danza, lasciando spazio anche alla cartomanzia. Per una serata decisamente fuori dagli schemi.

Giorgio Moroder al Teatro Ciak: producer di fama mondiale, Giorgio Moroder arriva al Teatro Ciak il 17 maggio 2019 per una performance live inserita nel tour europeo che va a toccare 15 città, The Celebration of the 80’s. Vincitore di un premio Oscar e di diversi Grammy Awards, il produttore e dj italiano è considerato il fondatore della musica dance elettronica.

Cosa fare a Milano oggi sabato 18 maggio

Notte europea dei musei a Milano: se venerdì 17 maggio è all’insegna della musica, sabato 18 maggio si lascia grande spazio alla cultura con la Notte europea dei musei. Una manifestazone che, annualmente, apre le porte di molti siti museali ed espositivi in tutta Europa, tanto che, per l’occasione, i musei sono accessibli al prezzo simbolico di un euro. A Milano i protagonisti dell’iniziativa sono Pinacoteca di Brera e le Gallerie d’Italia, tra i più ricchi e famosi in città.

Il mercatino Sabato di Lambrate: molto di più di una festa di quartiere, il Sabato di Lambrate anima la giornata del 18 maggio 2019. Lungo via Conte Rosso si snoda il Red Bazar, area riservata all’artigianato che vede protagonisti oltre 50 artisti del fatto a mano. Spazio, poi, alla Piazzetta Illustrata, in cui la fanno da padrone opere di giovani illustratori e artisti visivi. Non mancano, poi, musica dal vivo, workshop a tutta creatività e i giochi di una volta.

Cosa fare a Milano oggi domenica 19 maggio

Cortili Aperti 2019: se la bellezza di Roma si palese a un primo sguardo, quella di Milano è tutta da scoprire. Celata come un segreto, si trova nei cortili delle belle case milanesi, visitabili domenica 19 maggio grazie ai Cortili Aperti. Milanoguida è il partner ufficiale della 26esima edizione, inserita nell’ambito della Giornata Nazionale ADSI promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Le visite guidate vanno a scoprire i tesori celati dietro i portoni in legno massiccio in via Cappuccio, corso Magenta, via Brisa e ancora: chiostri, giardini, cortili che sembrano uscire da un dipinto. Perché Milano sa anche essere meravigliosa. Si consiglia la prenotazione.

Bicipace: una carovana di biciclette anima la campagna tra l’alto milanese e il varesotto toccando ben 44 comuni. La manifestazione promossa da Legambiente torna per la 37esima edizione nella giornata di domenica 19 maggio per un’iniziativa a cui tutti gli appassionati della bicicletta possono prendere parte. All’arrivo, previsto nella Colonia Fluviale di Turbigo, si può assaporare un pranzo sano, conviviale e, soprattutto, a basso impatto ambientale.