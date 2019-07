Non sapete cosa fare a Milano nel weekend del 19-20-21 luglio 2019? Tranquilli perché, nonostante l’avvicinarsi delle vacanze estive, gli eventi non mancano mai. Se siete tra chi rimane in città, quindi, non disperate: dall’arte al cibo, sono diversi gli appuntamenti da non perdere in fine settimana.

Tanto per cominciare, il grande protagonista è il food con sagre ed eventi culinari che vanno dall’ode alle delizie del Sud Italia a quella dedicata all’avocado di East Market Diner. Ma spazio anche all’arte, con l’ultima occasione per visitare la mostra Città di Milano di Giorgio Andreotta Calò, e alla musica, con la Festa per i 50 anni di Woodstock.

Di seguito, la selezione della redazione di DireDonna su cosa fare a Milano nel weekend del 19-20-21 luglio 2019.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 19 luglio

Festa reggae al Circolo Magnolia: il nome di punta del reggae italiano arriva al Magnolia per una serata tutta da ballare. Alborosie, infatti, si esibisce live nel locale meneghino per portare in città il travolgente ritmo della sua musica. A seguire, il live set di King Jammy.

Festa Sud Italia alla Bocciofila Martesana: appuntamento il 19 e il 20 luglio alla Bocciofila Martesana per vivere a 360° le atmosfere più belle del Sud Italia. Dalla pizzica alla musica live, senza dimenticare il cibo, grande protagonista: bombette pugliesi, paccheri al ragù, arancini, orecchiette al sugo e chi ne ha più ne metta.

Festival della pizza: la pizza è al centro dell’attenzione ai Boschetti Reali di Monza, dove da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio si tiene il Festival della pizza. Una tre giorni dedicata al piatto italiano più famoso nel mondo, da assaporare in tutte le sue varianti: dalla pizza fritta al panpizza, fino alla farinata e alcune chicche di street food nostrano.

Bombette vs Arrosticini festival: se siete amanti della grigliata, questo appuntamento è da non perdere. Da vivere tanto in famiglia quanto con gli amici, il Bombette vs Arrosticini festival mette in sfida le più famose specialità della Puglia e dell’Abruzzo. A campeggiare nell’area allestita in via Diomede, una griglia di 40 metri. Oltre alle proposte regionali, non mancano le alternative vegetariane.

Avocado Week all’East Market Diner: ultimo appuntamento di stagione per East Market Diner, lo spin-off culinario di East Market. Dal 18 al 20 luglio si tiene una vera e propria celebrazione di uno dei frutti esotici più amati, l’Avocado Week: tantissimi i piatti e i drink dedicati all’avocado, frutto estremamente versatile e benefico.

Cosa fare a Milano oggi sabato 20 luglio

Festa 50 anni Woodstock: nella cornice della splendida Rotonda della Besana, nel pieno centro di Milano, s’inserisce una festa dedicata ai 50 anni di Woodstock. Una vera e propria celebrazione dell’evento musicale più famoso di sempre, parte della rassegna estiva Anfiteatro Urbano 2019. Preparatevi a vivere un’atmosfera Made in Usa, ma dal sapore vintage.

Magnum’s First. La prima mostra di Magnum: visitabile fino al 6 ottobre 2019, ma i weekend estivi milanesi si prestano benissimo agli spazi museali. Perché non approfittarne? L’occasione è più unica che rara: in esposizione, per la prima volta, un patrimonio di immagini ritrovato, per puro caso, a Innsbruck nel 2006. Protagoniste 83 stampe di alcuni dei più importanti nomi della fotografia, tra cui Henri Cartier-Bresson, Inge Morath, Marc Riboud, Werner Bischof, Ernst Haas e Robert Capa. Queste fotografie, inizialmente, dovevano essere esposte nel 1956 in cinque diverse città austriache, ma poi furono perdute. Solo oggi, dopo l’incredibile scoperta, si possono ammirare al Museo Diocesano.

Cosa fare a Milano oggi domenica 21 luglio

Concerto tributo a Lucio Battisti: tra i cantautori italiani più amati di sempre, le sue canzoni cariche di poesia fanno parte della nostra cultura. L’occasione per celebrare il grande artista che è stato Lucio Battisti è il concerto tributo al Let’s Feel Good. Appuntamento domenica 21 luglio per assistere dal vivo alle esibizioni di Gabriele Canarini, Carl Schonbeck e Mattia Paneroni che suoneranno i brani più famosi di Battisti. Gli ospiti, inoltre, possono sorseggiare un aperitivo con birra artigianale e vino biologico.

Mostra Città di Milano di Giorgio Andreotta Calò: ultima occasione per visitare la mostra Città di Milano di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, in chiusura il 21 luglio 2019. Centrale, il tema della profondità: dalle acque di Venezia al mare di Ischia, ma anche quella delle miniere del Sulcis. Da non perdere, la principale installazione dell’esposizione: oltre mille metri di carotaggi di minerali che trasformano il pavimento dell’hangar.