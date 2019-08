Cosa fare a Milano nel weekend del 2-3-4 agosto 2019

Nel primo fine settimana di agosto la città si svuota, letteralmente, ma questo non vuol dire che non siano in programma iniziative valide per passare il tempo: qualcosa da fare a Milano nel weekend del 2-3-4 agosto 2019?

Ce n’è per tutti, per aspettare le vacanze divertendosi, ascoltando buona musica e regalandosi pomeriggi all’insegna della cultura. Nella prima domenica di agosto, infatti, molti musei meneghini aprono le porte al pubblico gratuitamente, senza dimenticare l’apertura estiva straordinaria dell’Accademia di Brera, anch’essa gratuita fino al 3 agosto.

Non solo: perché se Estate Sforzesca continua a regalare emozioni, oltre che con i festival con il Milano Contemporary Ballet, c’è uno speciale incontro al Planetario per sentirsi più vicini alle stelle.

Di seguito, la nostra guida sui migliori eventi a Milano in questo fine settimana.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 2 agosto

Aquaman a Il Centro, Cinema all’aperto: nell’estate 2019, Milano ha riscoperto i drive-in. Tra questi, Il Centro che permette di vedere gratuitamente alcuni dei titoli più famosi del panorama cinematografico passato e contemporaneo. Venerdì 2 agosto è la volta di Aquaman: la proiezione comincia alle 21.30, in caso di maltempo l’evento verrà annullato e non riprogrammato.

Apertura straordinaria estiva dell’Accademia di Brera: fino al 3 agosto c’è la possibilità di visitare gratuitamente l’Accademia di Brera grazie alla sua apertura estiva. Un’occasione unica per visitare gli spazi di uno dei più famosi musei milanesi, compresa l’ex Chiesa di San Carpoforo e tutte le meravigliose opere che questo sito ospita.

Milano Contemporary Ballet a Estate Sforzesca: il balletto torna a Estate Sforzesca con Milano Contemporary Ballet. L’appuntamento è venerdì 2 agosto alle 21.00, quanto nel Cortile delle Armi si svolge lo spettacolo Materiali Resilienti – Connections. Un’occasione unica per conoscere da vicino il mondo della danza contemporanea, in una performance firmata da Loretta D’Antuono e da Roberto Altamura e Vittoria Brancadoro.

Cosa fare a Milano oggi sabato 3 agosto

Pezzi da ’90 al Magnolia: la malinconia degli anni ’90 coinvolge tutti, soprattutto chi in quel decennio ci è nato. Al Magnolia, sabato 3 agosto, si tiene una serata perfetta sul tema: il party, doppio, mette in scena Pezzi da ’90, con canzoni revival degli anni ’90 e 2000, e Trashick Festivalbar Edition nel Magnolia Park. A presentare Elton Novara, mentre al dj-set vediamo Lady Violet Dj, Dj Vanille Superstar & Steph Orkid.

Food colombiano all’Arci Bellezza: il Circolo Arci Bellezza ci porta alla scoperta di sapori lontani con un pranzo dedicato alla cucina colombiana. L’appuntamento è sabato 3 agosto e la prelibatezza in tavola è da leccarsi i baffi: stiamo parlando della bandeja paisa, tra le ricette della tradizione colombiana.

Cena al museo: in cerca di un’idea capace di stupire anche un milanese doc? La soluzione sono i pranzi e le cene al museo all’interno di di Ar.Se – il Percorso dei Segreti, che svela l’Archivio storico e Sepolcreto della Ca’ Granda. Due luoghi simbolo della città che raccontano una storia di oltre mille anni, per una location che non ha niente da invidiare ai ristoranti stellati. Se il pranzo al museo abbina la visita accompagnata all’Archivio storico e Sepolcreto della Ca’ Granda ad un menù di 2 portate, vino, acqua e caffè, la cena include un pasto di quattro portate per un costo totale di 35 euro.

Cosa fare a Milano oggi domenica 4 agosto

Musei gratis a Milano: torna l’iniziativa Domenica al Museo, volta ad aprire le porte dei più importanti siti museali milanesi. Tra i musei che sono visitabili gratuitamente ci sono: la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, lo Studio Museo Francesco Messina, l’Acquario Civico, la Casa Museo Boschi di Stefano e la Galleria d’Arte Moderna. I musei rispetteranno i normali orari di apertura.

Planetario, incontro dedicato alle stelle: se siete tra quelli che stanno sempre col naso all’insù a cercare bagliori nel cielo, l’evento da non perdere è domenica 4 agosto al Planetario di Milano. In questa data si tengono infatti due incontri (uno alle 15.00 e l’altro alle 16.30) dedicati allo studio del cielo e delle stelle. L’incontro vede protagonista Giovanni Turla, conferenziere milanese che per passione racconta la sua approfondita conoscenza riguardo gli astri celesti.