Cosa fare a Milano nel weekend del 21-22-23 giugno 2019? Sono tantissimi gli eventi in città e, in questo fine settimana, ce n’è per tutti i gusti. Dalla musica, grande protagonista al Castello Sforzesco e al Parco Tittoni di Desio con Carmen Consoli, al cibo, che vede sotto i riflettori tanto la Pancake Week quanto il Milano Sushi Festival, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Spazio, poi, anche alla salute con Healthytude, il grande evento dedicato al benessere della mente e del corpo. Tra gli appuntamenti da non perdere, oltre ai tanti festival appena iniziati, la Festa di Radio Deejay nell’ex Area Expo: 12 ore di musica non stop per un divertimento assicurato.

Di seguito, la lista completa degli eventi a Milano per capire cosa fare nel weekend. Tirate fuori le agende!

Cosa fare a Milano oggi venerdì 21 giugno

Musica Infinita al Castello Sforzesco: più di 70 musicisti per un incredibile concerto nella cornice del Castello Sforzesco, più precisamente nel Cortile delle Armi. Appuntamento venerdì 21 per festeggiare la musica insieme al CPM Music Institute con lo spettacolo Musica Infinita #Cometogether, inserito nell’ambito degli eventi dell’Estate Sforzesca 2019. Due ore di musica e la partecipazione di Franco Mussida che presenta per la prima volta Musica Infinita, il suo nuovo inedito.

Carmen Consoli in concerto: una delle voci simbolo della musica italiana, Carmen Consoli, sempre acclamata dalla critica non a caso. L’occasione per ascoltarla dal vivo a Milano è venerdì 21 giugno, al Parco Tittoni di Desio. Qui la cantautrice si esibisce in un concerto live inserito nel suo tour estivo, accompagnata da chitarra, basso e batteria. Da non perdere.

Salt, The marvellous puppet show: il 21 giugno è l’ultima delle due serata di Salt, The Marvellous Puppet Show, lo spettacolo in programma al Teatro Franco Parenti. Ambientato in un lontano futuro post apocalittico, racconta di una leggendaria città fatta di alte mura bianche: tre artisti, arrivati in questo luogo, sconvolgeranno per sempre la vita di tutti i cittadini.

Healthytude al The Mall: dal 21 al 23 giugno appuntamento al The Mall per Healthytude, la tre giorni milanese dedicata alla salute. Una manifestazione ricca di esibizioni sportive, lezioni e incontri con esperti di diverse discipline per approfondire la propria conoscenza e, perché no, prendere parte anche a una lezione corale di yoga. Tra i focus dell’evento, inoltre, l’alimentazione, tema che viene snocciolato attraverso la ricerca scientifica e il parere dei maggiori esperti del settore.

Orto Botanico di Città Studi: in occasione del solstizio d’estate, il 21 giugno, l’Orto Botanico di Città Studi viene aperto al pubblico. A promuovere l’iniziativa è Touring Club: l’evento, infatti, è parte del palinsesto Aperti per voi sotto le stelle.

Pancake Week all’East Market Diner: amanti delle ricette americane, questo evento è per voi. All’East Market Diner, lo spin-off in Lambrate del famoso mercatino milanese, da venerdì 21 a sabato 22 giugno, con una prima giornata il 20 giugno, c’è la Pancake Week. Protagonisti, ovviamente, i pancake in tutte le loro accezioni: dolci, salati, con frutta, con salumi e chi ne ha più ne metta. Vi è già venuta fame?

Milano Sushi Festival: il Giappone arriva a Milano e lo fa con un evento interamente dedicato al sushi. Appuntamento dal 19 al 23 giugno in piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa, per un’immersione totale nella cultura nipponica. A ingresso libero, qui è possibile assaporare diversi piatti della cucina giapponese, dal sushi alle preparazioni a noi poco note, ma anche conoscere da vicino le tradizioni antiche che caratterizzano questo popolo: Taiko, shodo, saké, birra giapponese e tanto altro ancora.

Cosa fare a Milano oggi sabato 22 giugno

Festa di Radio Deejay: una grande festa che dura tutto il giorno, in cui ballare, cantare e stare insieme. La festa di Radio Deejay è sempre un appuntamento imperdibile, merito della musica e dell’alto tasso di divertimento che la caratterizza. L’appuntamento è il 22 giugno nell’ex Area Expo per 12 ore di musica no stop: tra gli ospiti, Mika, Måneskin, Achille Lauro, Coez, Elisa, J-Ax & Tormento, Ghali, Mahmood, Thegiornalisti e, successivamente, il Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso alla consolle.

Gli Eiffel 65 in concerto al Parco Tittoni: chi è nato negli anni ’90 non può mancare questo evento. Gli Eiffel 65 arrivano al Parco Tittoni di Desio con il loro live tour con cui il gruppo sta portando la sua musica in tutto il mondo. Dopo Dubai in novembre, ora è la volta dell’Italia per poi andare a toccare diversi Paesi. Diventati famosissimi per Blue (Da Ba Dee), la loro fama non accenna ad arrestarsi.

Blitz poetico con lo sbarco degli Argonauti sul Naviglio Grande: il 22 giugno arriva la poesia sui Navigli con lo sbarco degli Argonauti Mitomodernisti per una serata all’insegna della narrazione delle gesta eroiche dell’antica Grecia, accompagnata da musica e cori, per uno spettacolo in cui attori e spettatori sono sullo stesso piano. Appuntamento al pontile di navigazione dell’Alzaia.

Cosa fare a Milano oggi domenica 23 giugno

Milano Photo Marathon: arrivata alla sua sesta edizione, la Milano Photo Marathon torna anche quest’anno. La manifestazione che mette in relazione la fotografia e il territorio coinvolgendo i cittadini in prima persona: il 23 giugno, in piazza Gae Aulenti, viene lanciata la sfida alle foto più belle, coinvolgendo tutti i partecipanti per l’intera giornata. 9 i temi totali che vengono lanciati durante la manifestazione, inoltre, è data la possibilità ai partecipanti di provare in prima persona le attrezzature dei partner Nikon, Manfrotto e Plaber.

East Market: appuntamento imperdibile per gli amanti del vintage, l’East Market torna anche questa settimana nella giornata di domenica 23 giugno. Dedicato a privati e professionisti, qui è possibile trovare letteralmente di tutto visto che gli espositori sono circa 300. Modernariato, pezzi vintage, artisti, grafici e designer pronti a mostrare le proprie creazioni: se siete in cerca di qualcosa di originale per voi stessi o per un regalo, questo è il posto giusto.