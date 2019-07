Cosa fare a Milano nel weekend del 5-6-7 luglio 2019

Siete indecisi su cosa fare a Milano nel weekend del 5-6-7 luglio? Tra mostre d’arte, festival musicali ed eventi incentrati sulla natura, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se prendere parte al Villaggio Coldiretti è l’ideale per trascorrere una giornata in famiglia in compagnia degli animali, l’aperitivo sui tetti della Galleria è un’idea più che azzeccata per un appuntamento a due. Spazio alla musica, poi, col concerto di Salmo, inserito nel Rugby Sound Festival 2019, e col Milano Latin Festival, giunto ormai alla sua quinta edizione.

Tra gli eventi a Milano da non perdere, l’arte ha sempre un ruolo di prima linea: questo weekend vi consigliamo due mostre, Liu Bolin al Mudec e i Preraffaelliti a Palazzo Reale. Curiosi di saperne di più su cosa fare a Milano nel weekend? Di seguito la guida stilata per voi dalla redazione di DireDonna.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 5 luglio

Milano Latin Festival: in occasione del suo 5° anniversario, l’ingresso al Milano Latin Festival di venerdì 5 luglio è gratuito. Una grande festa a ritmo di musica latina, ad Assago, che coinvolge anche i più piccoli grazie a Geronimo Stilton: i bambini, infatti, hanno la possibilità di ricevere in omaggio i libri in spagnolo e portoghese del celebre investigatopo.

Villaggio Coldiretti: un appuntamento da non perdere per gli amanti della natura, ideale per trascorrere una giornata in famiglia. Il Villaggio Coldiretti, visitabile dal 5 al 7 luglio da piazza del Cannone a piazza Castello, è un’ottima occasione per entrare in contatto con la vita contadina. Qui, infatti, è possibile conoscere contadini, produttori e toccare con mano i loro prodotti, immersi tra gli animali. All’interno del villaggio, poi, una vera Arca di Noè in cui scoprire tanto le piante quanto gli animali in via d’estinzione.

Terraforma: dal 5 al 7 luglio, nella cornice di Villa Arconati, a essere protagonista indiscussa è la musica, con un particolare focus sulla sperimentazione artistica e la sostenibilità ambientale. Arrivato ormai alla sua sesta edizione, si tratta di un’esperienza immersiva di tre giorni, guidata dalla musica: performance dal vivo, laboratori, incontri con artisti e installazioni nel verde. Tra gli ospiti di rilievo, Laurie Anderson, Mica Levi, Dj Stingray, Daniel Higgs, Bambounou e Caterina Barbieri.

Festival di graffiti in onore di Leonardo: sono molte le iniziative dedicate ai 500 anni da Leonardo Da Vinci, organizzate durante tutto l’arco dell’anno. Dal 5 al 7 luglio 2019, all’Ippodromo Snai San Siro, si svolge la più grande jam di street art mai organizzata in Italia, con bene 500 artisti e street artist che sono impegnati nel decorare il muro di cinta dell’ippodromo milanese. Il tema a cui gli artisti s’ispirano, ovviamente, è Leonardo.

Salmo in concerto: se già lo scorso weekend il Rugby Sound Festival 2019 ci ha fatto scatenare, venerdì 5 luglio è Salmo a salire sul palco. Il rapper, che si esibisce nella cornice dell’Isola del Castello di Legnano, ha conquistato le classifiche con i suoi ultimi successi, 90MIN e Il cielo nella stanza.

Cosa fare a Milano oggi sabato 6 luglio

Proiezione cinematografica alla Fondazione Prada: Jessica Forever, il film di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, viene proiettato alla Fondazione Prada nella giornata di sabato 6 luglio. Alle 21.00, appuntamento con i registi, l’attrice Aomi Muyock e Luigi Alberto Cippini per una conversazione introduttiva alla pellicola, non ancora distribuita in Italia.

La Notte Bianca di Trezzano: negozi aperti e tanta musica, per una grande festa a cielo aperto. In piazza San Lorenzo e viale Leonardo da Vinci, a partire dalle 18, l’intrattenimento musicale la fa da padrone, con anche una baby dance dedicata ai più piccoli, eventi sportivi, degustazioni e giostre. Il dj set, affidato Filox e Dj Alberta, è affiancato dall’Orchestra Proietti.

Liu Bolin al Mudec: diventato celebre per la sua fotografia mimetica in cui sembra diventare parte dello spazio circostante, Liu Bolin è in mostra con le sue incredibili fotografie al Mudec, il Museo delle Culture di Milano. Visitabile dal 15 maggio al 15 settembre 2019, la mostra dal titolo emblematico Visible Invisible ripercorre le tappe del percorso artistico di Bolin e la sua tecnica inconfondibile che si basa sul body painting.

Cosa fare a Milano oggi domenica 7 luglio

Aperitivo sulla Highline Galleria: l’aperitivo si fa sui tetti di Milano, più precisamente quelli della Galleria. La curiosa iniziativa, che si presta benissimo per un appuntamento romantico, propone un aperitivo con calice di vino compreso nel biglietto d’ingresso alla Highline Galleria, la passerella di 250 metri posta nella vicinanza dell’iconica cupola.

I Preraffaelliti in mostra a Palazzo Reale: dal 19 giugno al 6 ottobre, Palazzo Reale accoglie i Preraffaelliti con una mostra epocale, Al centro dell’esposizione le opera, ma anche la storia e le relazioni personali che hanno caratterizzato così tanto questa corrente. Ottanta i dipinti, arrivati per la prima volta a Milano dalla collezione Tate di Londra. Tra queste, l’Ofelia di John Everett Millais, Il risveglio della coscienza di William Holman Hunt, la Lady of Shalott di John William Waterhouse, Amore d’aprile di Arthur Hughes.