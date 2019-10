Cosa fare ad Halloween: le mete per un weekend all’insegna dell’horror

Trick or treat, o meglio, dolcetto o scherzetto: è ufficiale, Halloween è finalmente alle porte, insieme al ponte (il primo novembre, festa di Ognissanti, cade infatti di venerdì), che invita alla partenza per un lungo week end all’insegna dell’horror e, perché no, della cultura, del divertimento e del buon mangiare.

Halloween: un po’ di storia

A differenza di quanto comunemente si pensi, Halloween non è una festa americana: le sue origini sono rintracciabili in Irlanda dove le popolazioni celtiche, nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, festeggiavano lo “Samhaim“, ossia la fine dell’estate e l’inizio dell’anno nuovo, ringraziando gli spiriti per la buona riuscita dei raccolti estivi.

All’epoca, infatti, era credenza comune che le barriere tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliassero tanto in quei giorni da permettere ai defunti di tornare sulla terra. Da qui si diffuse l’uso di lasciare davanti alle porte delle abitazioni i golosi dolcetti, in modo da ingraziarsi le anime, o di appendere le lanterne ricavate nelle zucche, le celebri jack-o-lantern, per guidarle durante il cammino.

Halloween: le mete per un week end all’insegna dell’horror

Nonostante la tradizione veda la nascita di Halloween tra i boschi e gli antichi villaggi irlandesi, la festa, così come viene intesa oggi, è una delle ricorrenze più importanti degli Stati Uniti. Già da qualche anno anche la nostra Penisola diventa lo scenario di sfilate in maschera tra zucche intagliate, fantasmi, zombie e ragnatele.

Da nord a sud, tanti sono gli eventi e le serate di ogni tipo previste per festeggiare la notte delle streghe. Siete curiosi di saperne di più? Ecco 6 mete dove trascorrere Halloween e un intero week end all’insegna dell’horror e del divertimento per grandi e piccoli.