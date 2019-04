Cosa fare a Milano nel weekend del 12-13-14 aprile 2019? A rubare la scena è la Milano Design Week 2019 con i suoi numerosissimi eventi e installazioni sparsi per tutta la città, da Brera a Tortona.

E se il Salone del Mobile apre le porte al pubblico a Rho Fiera, la verità è che in città non c’è solo il design, ma anche tanta musica e voglia di divertirsi. A salire sul palco nel fine settimana ci pensano Manuel Agnelli e Claudio Baglioni con due concerti da non perdere, mentre il compito di rendere più dolce la domenica spetta alla speciale caccia al tesoro organizzata da Lindt.

Si balla, poi, sulla pista d’antan de la Balera dell’Ortica che, come ogni anno, dà il benvenuto alla bella stagione con il Gran Ballo di Primavera, e non mancano le mostre. Di seguito la nostra guida agli eventi a Milano nel weekend.

Cosa fare a Milano oggi venerdì 12 aprile

Salone del Mobile e Fuorisalone 2019: a Milano va in scena il weekend della Design Week 2019, con gli eventi partiti il 9 aprile e destinati ad andare avanti fino a domenica 14. Moltissimi gli appuntamenti che animano la città nei distretti coinvolti nel Fuorisalone 2019: impossibile elencarli tutti, ma se volete dare uno sguardo più approfondito potete consultare la nostra guida sugli eventi da non perdere al Fuorisalone, compresi quelli che coinvolgono la moda. Il fine settimana, poi, è anche l’occasione per visitare il Salone del Mobile negli spazi di Rho Fiera: se durante la settimana l’accesso è riservato agli addetti ai lavori, sabato e domenica tutti sono i benvenuti.

Claudio Baglioni in concerto: venerdì 12 aprile Claudio Baglioni è protagonista sul palco del Mediolanum Forum. Al centro del concerto i suoi più grandi successi, canzoni che sono entrare nella storia della canzone italiana per non uscirne mai più: basti pensare che il suo album di debutto, La vita è adesso, è ancora oggi l’album più acquistato a livello nazionale con 4 milioni di copie vendute.

Alfonso Signorini e Bruno Barbieri al Teatro7: quattro chiacchiere tra amici per parlare di cucina e non solo. L’appuntamento è nella cucina del Teatro7 di Milano, location in cui Alfonso Signorini e Bruno Barbieri sono protagonisti del secondo appuntamento di Chiacchieriamo con Alfonso Signorini, l’evento ideato da Chi. Alle 19.00 in via Via Genova Thaon di Revel, 7.

Farfalle nere in mostra alla Fondazione Pini: visitabile dal 3 aprile all’8 luglio 2019, questa mostra promette di restare nella mente dei milanesi per molto tempo. Il motivo è semplice: protagonista dell’esposizione alla Fondazione Pini è uno sciame di 15mila farfalle nere che crea una scenografia unica e mai vista prima. La mostra L’ora dannata di Carlos Amorales, curata da Gabi Scardi, è stata inaugurata in occasione di Milano Art Week 2019, la settimana meneghina dedicata all’arte moderna e contemporanea.

Cosa fare a Milano oggi sabato 13 aprile

All you can ice cream a CityLife: a Milano è tornata la primavera e insieme a lei la voglia di stare all’aria aperta. Quale location migliore di una gelateria a CityLife in cui mangiare non uno, non due ma una quantità di gelati indefinita? Sabato 13 aprile, con 5 euro, è possibile prendere parte all’all you can ice cream della gelateria Gelato for run, in viale Cassiodoro 20. L’evento (dalle 17.00 alle 20.00) è l’occasione per festeggiare il compleanno della gelateria, distintasi per la filosofia improntata sull’healthy food e sul connubio tra sport e alimentazione.

Gran Ballo di Primavera: uno tra gli eventi più attesi a Milano che segna definitivamente l’arrivo della bella stagione. Al Gran Ballo di Primavera della Balera dell’Ortica non è raro ritrovarsi a dividere la pista da ballo con personalità di spicco dello spettacolo e dell’intrattenimento: una serata d’antan che ha riportato la voglia di scoprire i ritmi e gli stili di una volta. Il programma, come sempre, prevede musica dal vivo con i Milanoans, il dj set di Alessandro Leuici, le cene in trattoria e lo street food. Si consiglia la prevendita.

Cosa fare a Milano oggi domenica 14 aprile

Fiori e sapori sul Naviglio Grande: colori e profumi rendono ancora più vivi i Navigli nel mercatino Fiori e sapori sul Naviglio Grande. Domenica 14 aprile, infatti, torna l’appuntamento primaverile della mostra mercato di piante e fiori del quartieri, in cui sono anche in prima linea specialità gastronomiche del territorio. Un bel modo per godere di una delle prime domeniche della bella stagione.

Manuel Agnelli in concerto al Teatro Dal Verme: il tour An Evening with Manuel Agnelli, che porta il leader degli Afterhours in giro per l’Italia dal 30 marzo al 19 aprile 2019, tocca Milano con due date al Teatro Dal Verme, domenica 14 e lunedì 15 aprile. Più che un concerto un vero e proprio spettacolo che vede sulla scena i brani del repertorio del gruppo in una serie di versioni inedite.

La caccia al tesoro di Lindt ai Giardini Montanelli: cosa fare a Milano con i bambini? La risposta per domenica 14 è semplicissima: una speciale caccia al tesoro ai Giardini Montanelli, il parco nel centro di Milano. L’evento di Lindt celebra la Pasqua in anticipo nascondendo nel parco i Gold Bunny e gli ovetti Lindt e facendo diventare i bambini degli esploratori in cerca di questi dolcissimi tesori. Un modo unico per divertirsi insieme.