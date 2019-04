Cosa fare a Milano del weekend del 26-27-28 aprile 2019, quando tutti sono partiti per il ponte del 25 aprile? La città, in questi giorni, è bellissima e deserta, ma questo non vuol dire che il ritmo milanese si sia fermato, anzi.

Sono tantissimi gli eventi a Milano in programma in questo fine settimana, dal concerto di Sfera Ebbasta al nuovo appuntamento con l’East Market, oltre alla bellissima opportunità di poter visitare il Bosco del Wwf di Vanzago.

Dai mercatini alle sagre, passando per la musica e la moda vintage, i migliori appuntamenti a Milano da segnare in agenda per questo weekend.

Cosa fare a Milano oggi 26 aprile 2019

Festival del riso a Cinisello Balsamo: dal 26 al 28 aprile, in quel di Cinisello Balsamo, a farla da padrone è il riso. Una tre giorni di sagra in cui scoprire tutta la versatilità di questo ingrediente attraverso i sapori della cucina milanese e lombarda. Pentoloni oversize pieni di riso in ogni forma, risotto allo zafferano, fritto e molte altre leccornie.

Flora et decora nella Basilica Sant’Ambrogio: la cornice è d’eccezione, dato che il mercatino dei fiori di Milano trova posto in una delle chiese simbolo di Milano. Flora et decora torna a colorare le nostre giornate dal 26 al 28 aprile 2019: come da tradizione non mancano le varietà floreali più belle, ma anche arredamento da esterni e complementi per il giardino.

Cosa fare a Milano oggi 27 aprile 2019

Incontro con Cesare Cremonini al Piccolo Teatro: sabato 27 aprile 2019, al Teatro Strehler, c’è l’occasione unica di ascoltare Cesare Cremonini raccontare non solo di sé, ma soprattutto di un grande cauntautore rimasto indimenticato. L’evento, infatti, s’inserisce nell’iniziativa Milano per Gaber 2019, volta a celebrare l’importanza che ha avuto Giorgio Gaber nella musica e nella cultura italiana.

Francesco Renga al Mondadori Megastore: sempre il 27 aprile la musica è nuovamente protagonista con Francesco Renga che incontra i suoi fan al Mondadori Megastore di Piazza Duomo. In quest’occasione il cantante presenta il suo nuovo album L’altra metà, uscito il 19 aprile, con cui Renga si esibirà la prima volta il 27 maggio all’Arena di Verona.

Sfera Ebbasta al Mediolanum Forum di Assago: baciato dal successo, Sfera Ebbasta ha annunciato a sorpresa il suo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019, tre date nelle principali arene italiane che lo vedono nuovamente protagonista. Sabato 27 aprile 2019 è la volta del Mediolanum Forum di Assago: insieme a lui, sul palco, Salmo, Tedua e Izi.

Visite notturne al Castello di Trezzo sull’Adda: la notte di sabato 27 aprile è anche l’occasione per prender parte a un’iniziativa a dir poco suggestiva. Stiamo parlando delle visite notturne al Castello di Trezzo sull’Adda, organizzate da Pro Loco, che portano a scoprire uno dei tesori della Lombardia sotto un nuovo punto di vista. La visita comprende il museo longobardo, i sotterranei, le stanze delle torture e la salita sulla torre con vista panoramica.

Cosa fare a Milano oggi 28 aprile 2019

Pane in piazza: torna Pane in Piazza 2019, la grande manifestazione benefica voluta da Famiglia Marinoni e Missioni Estere Cappuccini onlus di Milano. Tra gli eventi migliori in programma, l’appuntamento di domenica 28 aprile 2019 in Piazza Duomo: mille pagnotte prodotte direttamente in piazza da Nicola Ciarcia, fornaio e alfiere della manifestazione, insieme ad altri panificatori. Il pane viene distribuito dai volontari in Piazza Sant’Eustorgio 8 con un obiettivo chiaro e ambizioso: una raccolta fondi per la ristrutturazione del campanile della chiesa nel cuore di Ticinese.

Bosco Wwf di Vanzago con gli animali selvatici: dopo essere stati curati, nutriti e rimessi in sesto, ora è il momento di tornare nella natura. Il 28 aprile 2019 al Bosco Wwf di Vanzago vengono infatti liberati gli animali ospiti nel centro dopo una degenza più o meno lunga, più o meno complessa. Un’esperienza imperdibile da vivere, soprattutto con i bambini.

East Market: tra gli appuntamenti più amati dai milanesi, l’East Market torna domenica 28 aprile 2019. Il focus del mercatino del vintage, questa volta, è sul denim: a farla da padrone un’area speciale con una selezione di jeans di tutte le forme e in tutti gli stili, dai classici Levi’s 501 al denim custom. Poi, come sempre, c’è spazio per la moda d’antan, i pezzi d’arte, i fumetti, i cd… tutto ciò che appartiene a un’altra epoca sui banchetti dei 300 espositori selezionati provenienti da tutta Italia.