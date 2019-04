Guardano al passato le tendenze dei costumi da bagno 2019: la moda Primavera-Estate vuole infatti sulle spiagge un ritorno delle forme anni Cinquanta accanto a sgambature e décolleté in puro stile anni Ottanta.

Convivono nelle proposte beachwear (e prima nelle sfilate) bikini da pin up e costumi interi super sexy, stampe floreali e fantasie animalier, lavorazioni a uncinetto e in pizzo macramè con modelli tinta unita, in colori neon e vitaminici.

L’importante? È osare, in spiaggia come a bordo piscina .Ecco 5 tendenze da tenere d’occhio.

1. Costumi da bagno 2019: stampa fantasia

Forme castigate e briglie sciolte alla fantasia: i costumi interi più divertenti del 2019 abdicano a scollature e nudità in nome di stampe coloratissime, ispirate ai mondi più diversi. Jeremy Scott declina le catene e i simboli della pace, heritage di Moschino; per Chanel l’estate è una distesa di ombrelloni nel suo pattern super chic; fiori stilizzati in Living Coral per il modello di Michael Kors.

2. Costumi da bagno 2019: linee retrò

Culotte e slip a vita alta, anzi altissima, spesso stretta da una cintura. Il tempo delle procaci signorine del dopoguerra è tornato, con due pezzi fatti a posta per mettere in evidenza forme burrose e curve prosperose. Etro declina il trend in modelli performanti e sportivi, dove il paisley del brand si sposa con costumi perfetti per il surf. Righe effortless chic dalle parti di Tommy Hilfiger e fiori da capricciosa divina da Dolce & Gabbana.

3. Costumi da bagno 2019: nero e sexy

Che sia attillatissimo e di ispirazione vintage come da Dolce & Gabbana o scollatissimo e aggressivo come da Tom Ford e Saint Laurent, il costume nero non conosce mezze misure: è fatto per sedurre, per ammaliare, per lasciare tutti senza fiato.

4. Costumi da bagno 2019: geometrie

Una sensazione di leggera follia va colorando i modelli più diversi: sono righe, baiadere & Co, a prendere il sopravvento su bikini a triangolo, da Sportmax, su interi fruscianti, legati al collo, da Tommy Hilfiger, e proposte con maniche da Libertine.

5. Costumi da bagno 2019: colori fluo

Color block, che passione? Sì, ma in tinte neon. Non solo Living Coral, il corallo del 2019 scelto da Montce Swim per il suo costume con profondo décolleté e volant; anche rosa shocking nel due pezzi con culotte di Agnes B e fucsia fluo del bikini di Prabal Gurung.