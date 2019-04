Cosa si chiede a una crema anticellulite? Che sia performante ed efficace in poco tempo, in grado di regalare una silhouette rimodellata, con pelle più elastica e contorni plasmati e realmente affinati. Gli accumuli adiposi e gli inestetismi della cellulite? Devono essere ridotti se non eliminati del tutto.

Per combattere la pelle a buccia d’arancia, si sa, non esiste un prodotto per il corpo miracoloso, ma molte proposte, abbinate ad una alimentazione sana e una corretta attività fisica possono fare moltissimo.

Ecco la classifica degli migliori marche 2019 e le scelte della redazione di DireDonna.

Crema anticellulite 2019: le marche migliori

Confrontiamo le 10 marche migliori di crema anticellulite 2019, basandoci sull’esperienza della nostra redazione, ma anche selle recensioni e le opinioni delle acquirenti.

Crème Minceur modelante di Maria Galland Paris

Crème Minceur modelante di Maria Galland Paris ha una consistenza cremosa. I suoi ingredienti modellanti offrono benessere ed efficacia: burro di shea, di mango e di cacao vezzeggiano con un trattamento ricco, donano idratazione e rendono la pelle morbida e liscia. L’esclusivo complesso minceur di principi attivi sostiene una silhouette armoniosa, frena la formazione di nuove cellule di tessuto adiposo, rassoda la pelle e le dona nuova energia. Un complesso di estratto di arance amare e caffeina stimola lo scioglimento e la combustione dei grassi. Il corpo assume contorni più regolari, la pelle diventa soda e tesa.

Pro : la pelle risulta molto idratata

: la pelle risulta molto idratata Contro: la consistenza è molto cremosa e impiega un po’ per assorbirsi

Prezzo consigliato: 77 euro. Qui per acquistare.

Crema Cellulite al Peperoncino di Biofficina Toscana

Crema Cellulite al Peperoncino di Biofficina Toscana è una crema specifica per il trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite, ideale per un massaggio tonificante e drenante. Aiuta a migliorare l’aspetto della pelle lasciandola più compatta, tonica e levigata. Ricca di attivi in grado di contrastare gli inestetismi cutanei com oleolito bio di peperoncino toscano, caffeina, escina e un mix di oli essenziali con azione rinvigorente del microcircolo; estratti bio di betulla, rusco e ananas; idrolato di eucalipto bio toscano rinfrescante e oli vegetali che apportano nutrimento e idratazione.

Prezzo consigliato: 22,70 euro.

AdipoCream di Star Dust

AdipoCream di Star Dust è un prodotto per combattere la cellulite. La formulazione è indicata per il trattamento di gambe, glutei e tutte quelle zone del corpo con accumuli adiposi e ritenzione idrica. Aiuta a ridurre la circonferenza della coscia, oltre ad un’azione mirata sulle zone più irregolari, regalando un effetto levigante e snellente alla pelle. Nella formulazione stato escluso il petrolato, per sostituirlo con un elemento con le stesse funzioni ma di derivazione vegetale. Gli altri ingredienti tutti naturali sono: escina, estratto di rusco, edera, ananas, calendula, iodio organico, olio essenziale Tea Tree Oil, olio essenziale di menta e mentolo.

Prezzo consigliato: 45 euro.

Cell Contour Perfection Body Kit di Dibi Milano

Cell Contour Perfection Body Kit di Dibi Milano è perfetto per tutte le donne che vivono una vita frenetica ma che non rinunciano alla cura del proprio corpo. Gli innovativi leggings ad azione rimodellante ed anticellulite sono caratterizzati da un filato “intelligente” che assorbono il calore del corpo umano, stimolando il sudore – combattono la pelle a buccia d’arancia e levigano la pelle per renderla ancora più liscia e morbida al tatto. Il Cell Contour Perfection Spray è uno spray corpo a rapido assorbimento, ricco in attivi drenanti e rimodellanti. Si consiglia di vaporizzare direttamente sul corpo prima di indossare i Leggings Anti-cellulite. La Cell Contour Crema Cellulite 3d combattere gli inestetismi della cellulite in ogni sua sfaccettatura.

Prezzo consigliato: 119 euro.

Kit No Cell Day&Night

Kit No Cell Day&Night contiene il nuovo Gel Drenante X-Treme di Ten Science è un gel drenante dalla texture ultra leggera, formulato per combattere la cellulite, favorire il drenaggio e rivitalizzare i tessuti. La formula composta da un elevato contenuto di caffeina favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e rivitalizza i tessuti. Nocturnina+ Advanced è un trattamento ad azione urto per combattere la cellulite sfruttando i bioritmi notturni.

Prezzo consigliato: 95 euro.

Fangocrema anticellulite di Antos

Fangocrema anticellulite di Antos può essere utilizzato sia come crema che come fango da massaggio o da risciacquo. La presenza di argilla amplifica l’efficacia degli estratti presenti nella formulazione, contribuendo a un’azione ricostituente ed antinfiammatoria dei tessuti. Il collaudato mix di estratti e oli già presenti nella linea anticellulite Antos, opportunamente concentrato, agisce sull’epidermide svolgendo un’azione drenante, elasticizzante e idratante. Contiene: Argilla verde. Oli di avocado e vinaccioli. Estratti di betulla, centella, edera, erigero, fieno greco, quercia marina (fucus), ginkgo, guaranà, ippocastano, lichene islandico, migliarino, rusco, tè verde. Oli essenziali di salvia, coriandolo, palissandro, patchouli.

Pro : prodotto molto versatile

: prodotto molto versatile Contro: più facile da usare come fango che come crema

Prezzo consigliato: 14 euro. Qui per acquistare.

Mádara, organic skincare Anti-cellulite Cream

Mádara, organic skincare Anti-cellulite Cream è una formula anti-cellulite naturale a base di estratti stimolanti di Biancospino del Nord e Ippocastano abbinati a caffeina naturale. Incentiva la riduzione del tessuto grasso, stimola la circolazione linfatica e dona un’idratazione intensa. Riduce l’aspetto a buccia d’arancia della pelle e la leviga in sole 4 settimane. Contiene caffeina naturale che provoca la rottura delle cellule grasse, il Biancospino che stimola l’effetto della caffeina aiutando l’eliminazione del grasso in eccesso e delle tossine (effetto detossinante) e l’Ippocastano che stimola la circolazione linfatica favorendo la perdita dei liquidi in eccesso, del grasso e delle tossine.

Pro : senza glutine e vegan

: senza glutine e vegan Contro: nessuno

Prezzo consigliato: 26 euro. Qui per acquistare.

Redux Stick Perfection Body Rimodellante Rassodante Anticellulite di Planet Pharma

Redux Stick Perfection Body Rimodellante Rassodante Anticellulite di Planet Pharma è un trattamento in stick pratico e ultramoderno specifico per le zone critiche quali pancia, cosce, glutei e braccia in grado di contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite e rimodellare la silhouette. Si assorbe immediatamente e non necessita di alcun massaggio, consente quindi di vestirsi subito dopo l’applicazione. È facile e comodo da applicare grazie al formato in stick ed agisce subito grazie all’efficace mix di principi attivi.

Pro : lo stick è molto pratico

: lo stick è molto pratico Contro: si perde l’utilità del massaggio per migliorare la circolazione e non è idratante

Prezzo consigliato: 22 euro. Qui per acquistare.

Spray Rimodellante Advanced Cellu Remover di Korff

Spray Rimodellante Advanced Cellu Remover di Korff è stato pensato per chi ha una vita frenetica e intensa, con poco tempo da dedicare a se stesso, ma non vuole comunque rinunciare alla cura e al benessere fisico. La sua texture trasparente e ad assorbimento rapido permette di rivestirsi immediatamente dopo l’applicazione, diventando così l’alleato di bellezza perfetto durante la beauty routine delle mattinate più intense o dopo l’allenamento in palestra. Il suo effetto rassodante lascia la pelle subito più vellutata e morbida.

Pro : assorbimento rapido

: assorbimento rapido Contro: nessuno

Prezzo consigliato: 35 euro. Qui per acquistare.

Rilastil Lipofusione Night

Rilastil Lipofusione Night è un’emulsione dalla texture leggera e idratante, che applicata prima di dormire, consente di combattere ancora più attivamente gli inestetismi della cellulite, grazie ad un pool di principi attivi capaci di stimolare il metabolismo energetico cellulare, incrementare la lipolisi e riattivare la microcircolazione periferica, facilitando il riassorbimento dei liquidi in eccesso, ripristinare l’elasticità cutanea e coadiuvare il drenaggio degli edemi localizzati. È stata arricchita con peptidi biomimetici, che agiscono direttamente sul metabolismo energetico degli adipociti, inibendo l’accumulo di lipidi durante la notte e favorendo la dispersione termica dell’energia metabolica.

Pro : agisce durante la notte

: agisce durante la notte Contro: nessuno

Prezzo consigliato: 40 euro. Qui per acquistare.