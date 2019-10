Crema depilatoria: come applicarla e migliori prodotti

La crema depilatoria è una delle alternative migliori alla ceretta per depilarsi quando non si ha tempo di andare dall’estetista, se si ha un impegno improvviso o i peli sono troppo corti per essere strappati ma è necessario depilarsi: come applicarla in modo da ottenere il massimo risultato e quali sono i migliori prodotti da scegliere?

Se, infatti, per la ceretta ci si affida all’estetista, la crema prevede il fai da te. Economica, indolore e rapida, è scelta non solo per l’inguine, le gambe e le ascelle delle donne, ma anche dagli uomini.

Il consiglio imprescindibile è quello di seguire alla lettera le istruzioni riportate sulla confezione, perché ogni prodotto ha indicazioni precise su tempi e modalità di utilizzo.

Meglio comprare creme depilatorie di marche note per la loro qualità nel settore, evitando brand sconosciuti e troppo economici. Vediamo, ora, come applicare la crema depilatoria e le migliori creme depilatorie in commercio, da comprare anche online.

Come applicare la crema depilatoria

Come abbiamo accennato, è importante applicare la crema seguendo le istruzioni sulla scatola o la confezione, in quanto potrebbe variare di prodotto in prodotto. La crema, come il rasoio, taglia il pelo senza eliminare il bulbo (come fa invece la ceretta), per questo la durata della depilazione è di 2 o 3 giorni, in base al tempo di ricrescita del pelo. Per farlo si avvale di idrossido di calcio e acido tioglicolico, in grado di rompere la struttura chimica del pelo nel punto in cui spunta dalla pelle.

È fondamentale utilizzare creme specifiche per le varie zone del corpo da trattare. Quella per le gambe non è adatta per l’inguine, come quella per l’inguine non è adatta per il viso.

In generale si stende sull’area da depilare coprendo tutti peli, con la pelle asciutta o umida in base alle indicazioni. Sempre seguendole si attendono 5-10 minuti e si rimuove il prodotto con acqua corrente e una spugnetta.

Le pelli sensibili potrebbero essere irritate dalle sostanze chimiche presenti nella formula, per questo è sempre opportuno eseguire un test in una piccola zona per vederne la reazione. In caso di dubbi, può essere utile chiedere consigli al dermatologo o all’estetista di fiducia.

Le 5 migliori creme depilatorie in commercio

Vediamo, ora, le migliori creme depilatorie in vendita secondo la redazione di DireDonna e come acquistarle online su Amazon.

Per ogni prodotto abbiamo specificato la zona di trattamento, il prezzo, le proprietà, i pro secondo le recensioni degli utenti che le hanno provate.

Veet Crema per pelli sensibili

Questa crema depilatoria è specifica per pelle sensibile, da utilizzare su gambe, zona bikini, ascelle e braccia. Con aloe vera e vitamina E, è efficace anche sui peli corti e dermatologicamente testata.

Pro: le pelli sensibili non risentono dell’applicazione

Prezzo 18,58 euro per 400 ml

Acquista qui

Nuonove Crema depilatoria

Adatta sia per uomo che per donna, questa crema in barattolo ha una formula super idratante e promette di ritardare la ricrescita del pelo. Adatta per tutte le parti del corpo, ascelle, viso, inguine, gambe.

Pro: la confezione in barattolo elimina gli sprechi

Prezzo 12,99 euro per 100 g

Acquista qui

Vichy Dermotolerance

Perfetta per le pelli sensibili, si utilizza su gambe, ascelle e inguine. La formulazione con acqua termale lenitiva e olio di mandorla addolcente svolge una funzione anti-arrossamento.

Pro: dopo l’utilizzo la pelle rimane molto morbida

Prezzo 20,37 euro per 150 ml

Acquista qui

Depilzero Crema viso

Specifica per il viso, ha proteine ad azione idratante, olio di jojoba ad azione emolliente e protettiva e un nuovo profumo di fiori.

Pro: risulta molto delicata sulla pelle del viso

Prezzo 9,60 euro per 50 ml

Acquista qui

Depilsoap Crema corpo per pelli delicate

Adatta per il corpo dalla pelle delicata, è arricchita con burro di karitè dalla spiccata azione nutriente e olio di rosa mosqueta ad azione emolliente.

Pro: ottimo rapporto qualità prezzo

Prezzo 8,58 euro per 150 ml

Acquista qui