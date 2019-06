Crema doposole: la classifica delle migliori

In gel, crema o latte, la crema doposole svolge diverse azioni, fondamentali per una abbronzatura sana e a lunga tenuta.

Dopo aver applicato il solare più adatto alle proprie esigenze, bio o non bio, è importante continuare a nutrire la pelle del viso e del corpo con un prodotto di bellezza che sia nutriente e sappia apportare quei benefici lenitivi di cui spesso l’epidermide ha bisogno dopo una lunga esposizione ai raggi solari.

La crema doposole può avere molte e diverse caratteristiche: oltre che lenitiva e riparatrice, può avere ingredienti utili a combattere i radicali liberi e l’invecchiamento, a rassodare e stendere le rughe, può prolungare l’abbronzatura. Le proposte del mercato, come sempre, sono ricchissime. Ecco la classifica di DireDonna in fatto di crema doposole: i nostri 7 best of.

1. Sisley Crème Réparatrice

Trattamento riparatore che aiuta a contrastare tutti i danni provocati dalle aggressioni esterne. Arricchito di Burro di Karité, dalle proprietà calmanti e nutrienti, questo trattamento ripara, dona sollievo in tutte le situazioni di disagio, idrata e ammorbidisce. Vero e proprio trattamento SOS dalla texture in crema ricca e delicata.

Pro : aiuta a lenire e riparare gli effetti del sole ed esterni

: aiuta a lenire e riparare gli effetti del sole ed esterni Ingredienti: Burro di Karité

Prezzo consigliato: 112 euro Qui per acquistare

2. Filorga UV-Bronze Après Soleil

Gel nutriente prolungatore di abbronzatura che si trasforma in olio a contatto con la pelle, per lenirla istantaneamente e sublimarla, senza ungere. Le texture innovative e sensoriali sono associate a una fragranza avvolgente, caratterizzata da note di fiori bianchi e Tiarè. Per ottenere un’abbronzatura intensa, senza rinunciare all’alta protezione, Filorga ha formulato un booster di melanina che accelera e intensifica l’abbronzatura e massimizzala protezione.

Pro : gli attivi leviganti, rassodanti e nutrienti apportano alle formulazioni un’efficacia anti-età visibile

: gli attivi leviganti, rassodanti e nutrienti apportano alle formulazioni un’efficacia anti-età visibile Ingredienti: ricco di attivi che aumentano la tirosina, aminoacido alla base della sintesi di melanina. 4 oli anti-età (Argan + Albicocca + Mandorle dolci + Avocado] nutrono la pelle e, in associazione all’acido ialuronico, la idratano in profondità

Prezzo consigliato: 27,50 euro Qui per acquistare

3. Bakel Suncare Doposole

Crema doposole adatta al viso e al corpo, in grado di apportare intensi benefici dovuti ai suoi ingredienti tutti attivi. Svolge un’azione lenitiva. La presenza della tirosina permette di prolungare l’abbronzatura. Il mentolo dona una piacevole sensazione di freschezza. L’estratto di smithsonite, riduce il danno indotto dai radicali liberi, contrastando l’invecchiamento cutaneo causato dall’esposizione solare. Gli estratti vegetali nutrono e idratano la pelle in profondità.

Pro : lenitivo, nutriente, anti-età, rinfrescante, emolliente e antiossidante

: lenitivo, nutriente, anti-età, rinfrescante, emolliente e antiossidante Ingredienti: hamamelis, camomilla e dell’olio di luffa

Prezzo consigliato: 78 euro

4. Collistar Trattamento Viso Doposole Antirughe

Trattamento rigenerante e riparatore appositamente studiato per l’epidermide del viso dopo l’esposizione al sole. Grazie alla sinergia delle cellule staminali di Centella asiatica con un mix di preziosi principi attivi protegge il dna cellulare cutaneo e stimola i processi di autoriparazione della pelle, prevenendo le rughe e l’invecchiamento cutaneo. Nutre e idrata in profondità, lenisce i rossori, dona immediato benessere. Consigliato anche per décolleté, seno e mani.

Pro : protegge e ripara il dna

: protegge e ripara il dna Ingredienti: cellule staminali di Centella asiatica

Prezzo consigliato: 29,50 euro Qui per acquistare

5. Lierac Balsamo Riparatore Reidratante Anti-età Globale

Un trattamento fresco e avvolgente che può essere lasciato in posa tutta la notte, che abbassa la temperatura della pelle e la rigenera. Rinfresca, lenisce e prolunga l’abbronzatura. Reidrata intensamente.

Pro : azione anti-rughe, anti-rilassamento e anti-irregolarità pigmentarie

: azione anti-rughe, anti-rilassamento e anti-irregolarità pigmentarie Ingredienti: estratto di Hamamelis

Prezzo consigliato: 29,90 euro Qui per acquistare

6. Weleda Stella Alpina Latte Doposole

Dopo l’esposizione al sole la pelle ha bisogno di particolare attenzione. Offre un profondo trattamento idrantante e lenitivo che aiuta la pelle a rigenerarsi. Per un’abbronzatura sana e di lunga durata. La piacevole fragranza con eucalipto e lavanda intensifica l’effetto rinfrescante della formulazione.

Pro : 100% Cosmesi naturale certificata. 80% ingredienti vegetali certificati bio. Rapido assorbimento, dona immediata freschezza, idrata intensamente e prolunga l’abbronzatura

: 100% Cosmesi naturale certificata. 80% ingredienti vegetali certificati bio. Rapido assorbimento, dona immediata freschezza, idrata intensamente e prolunga l’abbronzatura Ingredienti: estratti di aloe vera, stella alpina e ortica

Prezzo consigliato: 14 euro Qui per acquistare

7. Bionike Defence Sun Crema Doposole Lenitiva

Formula specifica per lenire efficacemente le sensazioni di bruciore e calore dovute a una eccessiva esposizione al sole. Dalla texture fresca e leggera, grazie alla combinazione di ingredienti lenitivi e ri-epitelizzanti, idrata la pelle e contribuisce a ridurre rapidamente gli arrossamenti. Con l’esclusivo Pro-Repair Complex contrasta i danni del sole, anche dopo l’esposizione, promuovendo i meccanismi naturali di riparazione biologica della cute.

Pro : lenisce le sensazioni di bruciore e calore

: lenisce le sensazioni di bruciore e calore Ingredienti: associazione brevettata β-Glucano/L-Carnosina, Niacina e Vitamina E, il Pro-Repair Complex aiuta a contrastare i radicali liberi generati da raggi IR, la fotoimmunosoppressione e il danno biologico, rafforzando i meccanismi naturali di protezione e riparazione del dna della pelle

Prezzo consigliato: 18,50 euro