Crema snellente per fianchi e pancia: come funziona e marche migliori

In vista dell’estate e della prova costume, non c’è niente di meglio che regalarsi una coccola quotidiana con una crema snellente per fianchi e pancia.

Arricchiti con caffeina, carnitina, alghe detossinanti ed estratti di piante dalle proprietà drenanti, i trattamenti di nuova generazione favoriscono la micro-circolazione ed esercitano un’azione termoattiva che aiuta a combattere l’adipe localizzato nelle zone più critiche come pancia, fianchi, cosce e braccia.

Si applicano una volta al giorno dal basso verso l’alto sulle gambe e con movimenti circolari e fino ad addome e girovita. Il prodotto snellente è indicato soprattutto quando si è in sovrappeso e si è in presenza di accumuli adiposi sulle zone più a rischio (gambe, addome, braccia)

Ideali per una remise en forme casalinga, questi nuovi alleati non possono mancare nella propria body routine. Scopriamo in dettaglio come funziona una crema snellente e quali sono le marche migliori.

Crema snellente per fianchi e pancia: come funziona

L’azione della crema snellente è quella di ridurre la pancia andando ad agire sull’adipe localizzato: agisce sul grasso e riduce l’effetto della cellulite, che si concentra in punti localizzati come pancia, glutei, gambe e interno cosce.

Contiene ingredienti attivi che vanno a stimolare la lipolisi, cioè ad accelerare il degradamento dei grassi, e rallentare la lipogenesi, che viceversa crea di nuovi acidi grassi. Altri vanno a stimolare la mobilitazione dei grassi.

Alcune di queste creme aiutano anche ad eliminare il tessuto adiposo in eccesso perché contengono principi attivi di origine ormonale che tendono a velocizzare il metabolismo lipidico, facilitando il consumo del grasso in eccesso localizzato.

Una crema snellente efficace deve essere abbinata ad altri due fattori: una dieta sana e un’attività fisica regolare. Per ottenere i migliori risultati, è importante seguire una dieta equilibrata e camminare più spesso dopo aver iniziato a utilizzare i prodotti snellenti.

Le marche migliori

La nostra scelta Collistar Crema Snellente Formula multi-attiva: snellente e rassodante. 30 € su Amazon 53 € risparmi 23 € Pro Ricca, vellutata e ultra-scorrevole

Texture non grassa

Snellente e rassodante Contro Nessuno

La crema ha una consistenza appositamente studiata per consentire un facile e piacevole massaggio che stimola la microcircolazione, favorisce il drenaggio dei liquidi e incrementa l’efficacia dei principi attivi. Combina il ganoderma lucidum, ricompattante e levigante e l’alga spirulina italiana, rimodellante, tonificante e detox. La loro azione è completata da caffeina, escina ed estratto di bergamotto, lipolitici e drenanti, vitamine e speciali polveri soft focus ad effetto filler che conferiscono all’epidermide un immediato aspetto levigato, uniforme e perfetto.

La più economica Leocrema Slim Fit snellente e rassodante Contro l'adipe più ostinato 12 € su Amazon Pro Combatte il ristagno di liquidi

Aiuta a contrastare il rilassamento cutaneo Contro Nessuno

Garantisce un’efficace azione rassodante e snellente, aiuta a contrastare gli anti estetici “cuscinetti” e aiuta a prevenire le smagliature. Risultati in 4 settimane.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Biopoint Body Care Crema Pancia e Fianchi Elasticità e tonicità 12 € su Amazon 17 € risparmi 5 € Pro Stimola il metabolismo dei grassi

Risultati visibili in 4 settimane

La pelle è più compatta, tonica e rassodata Contro Nessuno

Aiuta a ridurre gli accumuli adiposi localizzati su pancia e fianchi, ridisegnando il girovita. Rassoda e tonifica l’addome, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Aiuta a contrastare la ricomparsa delle adiposità localizzate mantenendo i risultati più a lungo. Il girovita è rimodellato. Un’efficace crema dal rapido assorbimento arricchita con l’esclusivo Body Slim Complex, un pool di attivi ad effetto snellente, aiuta a contrastare gli accumuli adiposi localizzati su pancia e fianchi, affinando il girovita. Grazie all’azione sinergica di Caffeina, Loto Marino e Proteine vegetali, dalle riconosciute proprietà cosmetiche elasticizzanti e drenanti, conferisce nuovo tono alla pelle.

In farmacia Rilastil Liporeducer Rimodellante per il corpo 25 € su Amazon Pro Texture ricca e cremosa

Senza alcool e senza parabeni

Testato per Ni, Cr, Hg, Co e Pg. Contro Nessuno

Trattamento snellente, rimodellante, tonificante e rassodante. Si tratta di un prodotto arricchito da microsfere di Vanillyl Butyl Ether, che creano un effetto calore prolungato, con efficacia immediata. Il risultato è una vera azione rimodellante. Gli accumuli di grasso si riducono notevolmente e la pelle acquista più tono e levigatezza. È un’emulsione indicata come trattamento rimodellante e snellente per adiposità localizzate, grazie all’azione rassodante, tonificante ed elasticizzante dell’Ac. Ximeninico e ad attivi snellenti selezionati, UCPeptide e ATPeptide.

Il prodotto top Somatoline Snellente 7 Notti Crema ultra intensiva 35 € su Amazon 51 € risparmi 16 € Pro Favorisce la riduzione degli accumuli adiposi

Favorisce il drenaggio dei liquidi cutanei in eccesso

Contrasta la formazione di nuovi accumuli adiposi Contro Nessuno

Formula in crema, contenente BioSlim7-complex, un complesso ricco in attivi specifici ad elevata concentrazione che svolge una tripla azione snellente: lipolitica, drenante e anti-stoccaggio.

La sua avvolgente texture in crema favorisce il massaggio e, grazie all’argilla bianca e al burro di karité, rende la pelle visibilmente più nutrita e levigata. Il massimo dell’efficacia snellente di Somatoline Cosmetic: un trattamento ultra intensivo dalla texture in crema e dal piacevole effetto sulla pelle. Contiene Sale Marino, Argilla Bianca, Estratto di Alghe, Burro di Karité ed altri attivi cosmetici specifici.