Un miracolo chiamato acido ialuronico: basta provare una crema viso con acido ialuronico di buona qualità per rendersi conto sin dalle prime applicazioni dei benefici di questa molecola per la pelle del viso, in fatto di idratazione e di effetto anti-invecchimento.

Si tratta di un polimero di zuccheri appartenente alla famiglia del glicosaminoglicano (GAG) che si sviluppa negli ambienti umidi, dove crea una rete molecolare flessibile in grado di catturare grandi quantità d’acqua. A seconda del suo peso molecolare può svolgere ruoli diversi, diventando così un alleato utilissimo in ambito cosmetico.

L’acido ialuronico contenuto nell’epidermide scompare gradualmente nel corso degli anni (all’età di 50 anni ne rimane solo la metà), causando un assottigliamento dello strato della pelle. Inoltre, non svolge più il suo ruolo fondamentale nel rinnovamento dell’epidermide, indebolendo la coesione tra i vari strati. Di conseguenza, si riduce l’efficacia della funzione barriera e la cute si disidrata, diventando più vulnerabile agli stress. Grazie al suo elevato peso molecolare, protegge la pelle e trattiene l’acqua sulla superficie dell’epidermide; se frammentato, il peso molecolare ridotto permette la penetrazione all’interno del derma, migliorandone la compattezza. Quando viene iniettato, invece, agisce in profondità, rendendo la pelle più tonica e liscia.

Ecco quali sono le migliori creme viso con acido ialuronico provate dalla redazione di DireDonna.

1. Bakel P-Lipic Fluido Liftante e Anti-Smog Anti-Age

Formula anti-età, 100% attiva, che migliora visibilmente la condizione della cute già dopo poche applicazioni. I fosfolipidi in essa contenuti sono i costituenti principali delle membrane cellulari e sono fondamentali per prevenire efficacemente l’invecchiamento cutaneo. Svolgono un’azione idratante e lenitiva, apportando inoltre preziosi antiossidanti. Quest’azione è potenziata dalla presenza del trealosio, che contribuisce a preservare l’integrità delle membrane cellulari sottoposte a condizioni di stress. La presenza dell’acido ialuronico contribuisce a migliorare l’idratazione, il turgore e il tono cutaneo.

Adatta a : ideale per tutte le zone del viso, inclusa la zona del contorno occhi e delle palpebre

: ideale per tutte le zone del viso, inclusa la zona del contorno occhi e delle palpebre Pro: la sua texture innovativa permette un assorbimento immediato

Prezzo consigliato: 145 euro

2. Glerage Siero Viso Anima d’Uva

Siero-crema antietà realizzato con gli acini di uva Glera, il vitigno a bacca bianca coltivato da secoli nelle colline del Prosecco. L’innovativa formula siero-crema consente, in un solo gesto quotidiano, di prendersi cura della pelle del proprio viso in profondità, donandole fin dalle prime applicazioni un aspetto visibilmente più giovane e luminoso. Grazie all’efficacia dei polifenoli, all’acido ialuronico di altissima qualità e agli ingredienti naturali selezionati, ridona salute e bellezza alla pelle del viso nutrendola in profondità e dandole fin dalle prime applicazioni un aspetto visibilmente più giovane e luminoso.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro: grazie all’azione integrata dei burri di karité, di cacao e dell’olio di argan, crea una texture morbida e setosa che, senza ungere, protegge per tutto il giorno con risultati visibili fin dalle prime applicazioni

Prezzo consigliato: 85 euro

3. Shiseido Bio-Performance Glow Revival Cream

Rigenera e rinforza i capillari, risolvendo molteplici inestetismi cutanei come tono e grana non uniformi, rughe, aspetto spento, ruvidità, pori dilatati. La sua texture luminosa e vellutata regala alla tua pelle il perfetto equilibrio in termini di idratazione ideale per una luminosità spendente e una profonda resistenza. Il Super Bio-Hyaluronic Acid, maggiormente igroscopico e affine alla pelle, risulta due volte più efficace rispetto alla molecola di base.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro: l’innovativa tecnologia micro-intensiva, Multi-Capisolve, rigenera e ripara i capillari della pelle per facilitarne la liberazione delle sostanze nutritive che migliora in tono e in elasticità

Prezzo consigliato: 129 euro. Qui per acquistare su Amazon.

4. Filorga Lift Structure

Un vero e proprio lifting rassodante a base di attivi utilizzati anche in medicina estetica, che associa 3 trattamenti per contrastare quotidianamente il rilassamento cutaneo su tutti i fronti. Il complesso Plasmatic Lifting Factors, integrato nel cuore della formula, combina plasma vegetale ricco di fattori di crescita con collagene di origine marina e acido ialuronico. Una crema ultra-liftante specifica per ottenere un rassodamento cutaneo e un effetto anti-età intenso. Il workout quotidiano anti-gravità. Il complesso Plasmatic Lifting Factors viene potenziato da attivi vegetali in grado di promuovere la produzione di collagene ed elastina.

Adatta a : pelli mature

: pelli mature Pro: la texture ricca regala alla pelle una sensazione di comfort assoluto. Un vero e proprio lifting rassodante

Prezzo consigliato: 72 euro. Qui per acquistare su Amazon.

5. Madara Cosmetics SOS Hydra Recharge Cream

La formula è stata rinnovata utilizzando nuovi ingredienti idratanti, protettivi e rigeneranti, recentemente scoperti. Il cocktail di ingredienti attivi per l’idratazione della pelle è composto da: acido ialuronico, sale sodico del PCA (un composto organico con proprietà idratanti naturali), betaina (molecola di zucchero con proprietà idratanti), semi di lino (che fungono da barriera per evitare la perdita di idratazione) e la radice di Peonia Nordica.

Adatta a : particolarmente indicato per pelli disidratate e sensibilizzate, con linee sottili o rughe

: particolarmente indicato per pelli disidratate e sensibilizzate, con linee sottili o rughe Pro: ha effetti positivi immediati sull’idratazione della pelle e dona benefici idratanti intensivi dopo un mese dall’applicazione del prodotto stesso

Prezzo consigliato: 39 euro. Qui per acquistare su Amazon.