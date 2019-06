Scienza e natura alleate preziose contro cuscinetti adiposi e pelle a buccia d’arancia: le creme anti cellulite efficaci di ultima generazione sono sempre più performanti e sono in grado di ridurre visibilmente i tanto odiati inestetismi della cellulite.

In profumeria e in farmacia ne esistono ormai un numero pressoché infinito, in texture e formulazioni diverse, da accompagnare con la giusta alimentazione e i corretti esercizi fisici. Ecco la selezione delle creme anti cellulite efficaci preferite dalla redazioni: le migliori e quelle bio e naturali.

Le migliori creme anti cellulite efficaci

Body Fit di Clarins



Un’associazione vegetale vincente per un’efficacia snellente provata e una pelle visibilmente più bella. L’azione dell’estratto di foglia di cotogno è potenziata dalla presenza di caffeina, attivo snellente riconosciuto, e da altre 7 piante: estratti di menta acquatica bio, celosia, baccharis e scabiosa, escina della castagna d’India, fosfolipidi di girasole e olio di nocciola

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: applicare mattina e/o sera con movimenti leggeri risalendo dalle caviglie verso la vita e insistendo su cosce, fianchi e glutei

Prezzo consigliato: 50 euro

Gel-Fango Drenante Anticellulite di Collistar

Il fango bianco amazzonico non ha bisogno di risciacquo: trattamento quotidiano, basta un leggero massaggio per farlo assorbire. Il sistema di veicolazione Slim-Drone Technology viene direzionato per agire solo là dove serve e senza dispersione, per garantire la massima efficacia. Avvolge per molte ore il corpo in un’invisibile guaina rimodellante che per osmosi fa penetrare le sostanze funzionali, trattenendole a lungo nei tessuti

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: strategia d'attacco due applicazioni al giorno per 15/20 giorni; prevenzione e mantenimento una applicazione al giorno

Prezzo consigliato: 40 euro

X-Ttreme Drain Gel di Ten Science

Texture ultra leggera per aiutare a combattere gli inestetismi della cellulite, favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso e rivitalizzare i tessuti, con un’efficace azione anti-aging. Il concentrato di attivi estratto da oli essenziali mediterranei, drenanti anti-acqua, alghe brune e caffeina, aiutano a stimolare il drenaggio dei liquidi interstiziali e a riattivare il microcircolo superficiale per contrastare l’insorgere dell’inestetismo della cellulite.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: applicare due volte al giorno sulle zone da trattare. Massaggiare con movimenti circolari dal basso verso l'alto per favorire il drenaggio

Prezzo consigliato: 58 euro

Crema Cellulite 3D di Dibi Milano



Morbida emulsione cremosa dall’azione 3D per combattere gli inestetismi della cellulite in ogni sua sfaccettatura. Ricca in attivi dal potere riducente e modellante, riduce l’aspetto della pelle a buccia d’arancia, favorisce il destoccaggio degli accumuli adiposi indesiderati, migliora compattezza ed elasticità cutanee.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: applicare quotidianamente sulle zone del corpo da trattare, massaggiando con movimenti circolari dal basso verso l'alto

Prezzo consigliato: 65 euro

Pineapple Set Cellu-cup di Sephora

Kit di emergenza anticellulite. Cellu-cup aiuta a combattere efficacemente la cellulite. Questo piccolo strumento da massaggio in silicone “pulito” (privo di ftalati, gomma e plastica) è infrangibile e completamente autonomo (non necessita di alimentazione elettrica). L’olio per la doccia 99% naturale, 62% organico, ha una formula arricchita con olio vegetale che assicura un massaggio confortevole con fragranza all’ananas.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: oliare la zona da trattare prima dell'uso. Non applicare su aree con vene varicose

Prezzo consigliato: 25 euro

Le anti cellulite bio e naturali

Olio Cellulite al Peperoncino di Biofficina Toscana

Contiene un attivo marino ricco di xantofille e acidi grassi polinsaturi, oleolito bio di peperoncino toscano unito ad altri oli bio vegetali (olio bio di girasole, di sesamo e di zucca) ad azione elasticizzante, idratante, rigenerante e antiossidante. Per una pelle più compatta, tonica e levigata. Ricco di capseicina, la componente che dà il piccante e che in cosmetica costituisce il principio attivo, contiene flavonoidi e vitamina C dalle funzioni stimolanti ed elasticizzanti.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: ideale per un massaggio drenate e tonificante

Prezzo consigliato: 13,80 euro

Anti-Cellulite Cream di Madara

Crema anticellulite naturalmente efficace è formulata con estratti stimolanti di biancospino nordico e ippocastano in combinazione con caffeina naturale. È stata appositamente sviluppata per la cura specifica delle aree problematiche, per favorire la lipolisi e, allo stesso tempo, per idratare intensamente.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: applicare quotidianamente sulle aree problematiche e massaggiare con movimenti ascendenti e dinamici

Prezzo consigliato: 28,50 euro

Olio Cellulite Betulla di Weleda

Elasticizza e migliora l’aspetto cutaneo in caso di inestetismi da cellulite. Gli estratti di foglie di betulla, rosmarino e rusco, in combinazione attivano il sistema dei liquidi ed esercitano un’intensa azione levigante e rassodante sulla pelle che appare più elastica, compatta e tonica (20 euro circa).

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: nelle prime quattro settimane applicare almeno due volte al giorno massaggiando bene le parti interessate. Per un effetto duraturo continuare quotidianamente

Prezzo consigliato: 22,50 euro

Crema anticellulite tripla azione di Green Energy Organics

Trattamento cosmetico contro gli inestetismi cutanei della cellulite e le adiposità localizzate. Estratti di piante funzionali, ricaricano di bellezza la silhouette, contrastando la pelle a buccia d’arancia, favorendo l’eliminazione delle tossine e migliorando la qualità della pelle. Nutre e idrata in modo mirato a seconda della necessità della pelle aumentando l’ossigenazione cellulare (35 euro circa).

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: stendere delicatamente sulla pelle del corpo dopo la doccia o il bagno massaggiando delicatamente con ampi movimenti circolari dalle caviglie verso la vita, insistendo sul punto vita, pancia, fianchi, cosce e glutei

Prezzo consigliato: 35 euro

Crema corpo rimodellante termoattiva di Maressentia

La sua efficacia è basata sulla sinergia tra l’estratto di Posidonia oceanica delle Isole Egadi e principi attivi come caffeina, glaucina, macerato di rusco, acqua aromatica di arnica, a cui si aggiunge l’apporto nutriente e anti-età di burro di karité e vitamina E. Formula termoattiva.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

Utilizzo: stendere sulle zone interessate e massaggiare con movimenti circolari fino a completo assorbimento. Per un trattamento intensivo, si consiglia un ciclo di tre settimane, mattina e sera

Prezzo consigliato: 30 euro

