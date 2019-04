La cronodieta è una dieta dimagrante elaborata dal medico francese Alain Delabos sulla base dei suoi studi che riguardano la cronobiologia, e permette di perdere peso mangiando l’alimento giusto al momento giusto durante la giornata, nelle quantità indicate dalla relativa tabella: ma come funziona, quali risultati permette di conseguire e che menu è necessario seguire?

La cronodieta propone due diversi regimi alimentari:

la Cronodieta vera e propria, da fare tutti i giorni, di cui parleremo ampiamente in questo articolo, che consente di dimagrire 2-3 chili in un mese, senza drastiche riduzioni

vera e propria, da fare tutti i giorni, di cui parleremo ampiamente in questo articolo, che consente di dimagrire 2-3 chili in un mese, senza drastiche riduzioni la Dieta Starter, che abbiamo già visto qui nel dettaglio, che permette di perdere peso velocemente, da 4 a 8 chili in un mese, ma che non può essere protratta oltre le 4 settimane

Tenendo presente che si tratta di nozioni a puro scopo informativo, e che chiunque vuole intraprendere una dieta dimagrante deve rivolgersi al medico prima di apportare modifiche alla propria alimentazione, ecco una guida completa alla cronodieta.

Come funziona la cronodieta

La dieta cronobiologica è basata su una programmazione dei pasti ad orari in cui il corpo riesce ad assimilare nella maniera migliore determinati alimenti e nutrienti e a prevenire picchi di insulina.

In particolare, punta sui carboidrati per la colazione, su proteine e carboidrati per il pranzo e sulle proteine, con vitamine e sali minerali, per la cena.

Fondamentale il riposo notturno e le 12 ore che devono intercorrere tra la cena e la colazione del giorno successivo: durante questo periodo viene stimolata la combustione dei grassi, che si trasformano in energia senza andare ad accumularsi in riserve lipidiche.

E le quantità? A deciderle una tabella, che le rapporta all’altezza della persona a dieta.

Tabella per la cronodieta

Ecco la tabella con le quantità delle porzioni da portare in tavola, pasto per pasto durante la cronodieta, in base alla propria altezza.

Colazione

150 cm 60 g di formaggio, 50 g di pane

160 cm 80 g di formaggio, 60 g di pane

170 cm 100 g di formaggio, 70 g di pane

180 cm 120 g di formaggio, 80 g di pane

190 cm 140 g di formaggio, 90 g di pane

Pranzo

A pranzo optare per carne rossa o carne bianca o uova più amidi.

Carne rossa:

150 cm 170 g

160 cm 180 g

170 cm 190 g

180 cm 200 g

190 cm 210 g

Carne bianca:

150 cm 220 g

160 cm 230 g

170 cm 240 g

180 cm 250 g

190 cm 260 g

Insaccati e salumi:

150 cm 190 g

160 cm 200 g

170 cm 210 g

180 cm 220 g

190 cm 230 g

Uova (una volta a settimana):

150 cm 1,5

160 cm 2,5

170 cm 3,5

180 cm 4,5

190 cm 5,5

Amidi:

150 cm 1 cucchiaio da tavola

160 cm 2 cucchiai da tavola

170 cm 3 cucchiai da tavola

180 cm 4 cucchiai da tavola

190 cm 5 cucchiai da tavola

Spuntino del pomeriggio

Sono le stesse quantità per tutti da scegliere tra:

una barretta proteica

un quadrato di cioccolato fondente (min 54% cacao)

un pugno di frutta a guscio

una ciotolina di olive

mezzo litro di spremuta d’arancia senza zucchero

Cena

La sera mettete nel piatto pesce o carne e verdure fresche di stagione.

Pesce:

150 cm 250 g

160 cm 260 g

170 cm 270 g

180 cm 280 g

190 cm 290 g

Carne bianca:

150 cm 110 g

160 cm 120 g

170 cm 130 g

180 cm 140 g

190 cm 150 g

Verdure:

150 cm 2 cucchiai da tavola

160 cm 3 cucchiai da tavola

170 cm 4 cucchiai da tavola

180 cm 5 cucchiai da tavola

190 cm 6 cucchiai da tavola

Cronodieta: esempio di menu e risultati

Ecco un esempio di menu della cronodieta, basato su un’altezza di 176 cm, che permette di perdere da 2 a 3 chili in un mese. Durante la settimana, poi, è possibile sfruttare due pasti liberi (ma non nello stesso giorno), durante i quali si può mangiare e bere ciò che si desidera.

Colazione:

2 fette di pane (75 grammi)

1 cucchiaio di olio d’oliva o 10 grammi di burro

Formaggio magro (110 grammi)

Caffè o tè senza zucchero

Pranzo:

Proteine (195 grammi di carne rossa o 245 grammi di carne bianca o 215 grammi di salumi o insaccati o 3-4 uova)

Amidi (4 cucchiai di riso, pasta, patate)

Spuntino pomeridiano:

Cioccolato fondente (min 54% cacao) o noci o olive o spremuta d’arancia

Cena: