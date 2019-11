Cyber Monday 2019 Italia: le offerte sui beauty device

Il Cyber Monday è iniziato e le offerte Amazon comprendono una vasta gamma di prodotti hi-tech che vi aiuteranno a migliorare la vostra beauty routine. La redazione ha selezionato per voi le migliori promozioni sui beauty device.

Ogni anno il lunedì successivo al Black Friday, il Cyber Monday cade questa volta il 2 dicembre ma le offerte sono già attive. Le promozioni sono indirizzate agli articoli elettronici e tecnologici, un’occasione perfetta per acquistare prodotti solitamente costosi a prezzi imbattibili. Spazzole per il viso, piastre per capelli, epiltori a luce pulsata e set per la manicure sono solo alcune delle idee che abbiamo pensato per voi.

Noi infatti ci occuperemo di beauty device e piccoli accessori per la vostra bellezza, ecco le offerte migliori del Cyber Monday 2019 Italia.

Beauty device in offerta

Spazzola Pulizia Viso Sunmay

Grazie alle sue oltre 2000 setole in silicone morbido pulisce il viso più a fondo. Adatta a ogni tipo di pelle, ha una punta appuntita e sagomata che può raggiungere anche le aree più difficili da pulire in maniera tradizionale.

Pro: si ricarica facilmente grazie alla porta micro usb

Prezzo consigliato: 27,99 euro Prezzo Cyber Monday: 19,11 euro

Set elettrico Manicure Pedicure Beautural

Per una cura impeccabile di mani e piedi questo set elettrico manicure/pedicure garantisce un risultato sorprendente. Luce LED integrata per le rifiniture, 7 accessori intercambiabili, 13 impostazioni di velocità.

Pro: facile da trasportare grazie alla custodia in nylon inclusa

Prezzo consigliato: 38,99 euro Prezzo Cyber Monday: 22,09 euro

Piastra Ionica per capelli Ikohs

La piastra ionica funziona grazie alla creazione di ioni che impediscono l’effetto crespo dei capelli e non fanno perdere loro lucentezza. Grazio allo schermo al LED potete regolare fino a trenta intervalli di potenza. Grazie al suo cavo extralungo potrai muoverti agilmente per dare la piega che vuoi ai capelli.

Pro: sistema di blocco di sicurezza, auto off in caso di surriscaldamento

Prezzo consigliato: 57,95 euro Prezzo Cyber Monday: 37,95 euro

Piastra in ceramica per capelli Ikohs

Per chi invece preferisce la piastra tradizionale eccone una in ceramica. Le due piastre lisceranno senza stressare il capello, si riscaldano immediatamente e raggiungono i 210° con risultati sempre professionali.

Pro: design ergonomico

Prezzo consigliato: 45,95 euro Prezzo Cyber Monday: 29,95 euro

Bilancia Impedenziometrica iTeknic

Nuova bilancia tecnologica che misura esattamente il peso, la massa grassa, la massa ossea e la massa muscolare. Si comanda con un semplice click del vostro smartphone ed è dotata di quattro sensori ad alta precisione e quattro elettrodi di misurazione ad alta sensibilità.

Pro: dotata di Bluetooth

Prezzo consigliato: 35,99 euro Prezzo Cyber Monday: 23,25 euro

Idropulsore Dentale Professionale Homegeek

L’idropulsore dentale vi assicura 1700 impulsi al minuto, pulendo i vostri denti a fondo e in poco tempo. Lo spazzolino è collegato a un serbatoio d’acqua che permette questo movimento continuo. Elimina placca e pulisce sotto il bordo gengivale.

Pro: 7 testine intercambiabili a seconda dell’uso

Prezzo consigliato: 35,95 euro Prezzo Cyber Monday: 23,91 euro

Spazzolino elettrico Fairywill

Chiudiamo con uno spazzolino elettrico più tradizionale. 5 funzioni diverse, per denti più bianchi, per massaggiare le gengive, contro le placche, per una pulizia a fondo e per denti sensibili. Quattro testine, autonomia di 30 giorni con una ricarica di quattro ore.

Pro: ottimo in viaggio

Prezzo consigliato: 23,99 euro Prezzo Cyber Monday: 17,24 euro

Braun Silk-expert Epilatore

Questo modello funziona a luce pulsata per una epilazione definitiva (qui la nostra recensione), grazie ai 400 mila impulsi di luce e alla testina di precisione. Ideale sia per il viso che per il corpo.

Pro: il sensore adatta la luce alla tonalità di pelle

Prezzo consigliato: 400,00 euro Prezzo Cyber Monday: 299,99 euro

Braun Silk-épil SkinSpa SensoSmart Epilatore

Restiamo in casa Braun con un epilatore perfetto come regalo grazie al suo design dai colori in oro e rosa. Usa il sistema Wet&Dry per l’epilazione, l’esfoliazione e la cura della pelle.

Pro: può essere utilizzato sotto l’acqua

Prezzo consigliato: 219,00 euro Prezzo Cyber Monday: 89,99 euro

Ghd Gold Professional Styler

Tra le migliori piastre professionali sul mercato, grazie alla sua struttura innovativa durante la stiratura il capello non perde luce e spessore.

Pro: per ogni acquisto saranno devoluti 10 euro al progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta ai tumori

Prezzo consigliato: 209,00 euro Prezzo Cyber Monday: 129,99 euro

Philips Sonicare DiamondClean

Philips è una garanzia anche quando si parla di spazzolini elettrici. La tecnologia Sonicare si muove sì ad alta velocità ma massaggiando alla giusta intensità, per denti e gengive più protette.

Pro: elimina più placca di uno spazzolino normale

Prezzo consigliato: 224,99 euro Prezzo Cyber Monday: 109,99 euro

Philips Lumea Prestige Dispositivo

Chiudiamo con la proposta Philips di epilazione con luce pulsata. Più a fondo e più delicato, grazie ai suoi 4 accessori specifici per ascelle, zona bikini, corpo e viso. Riduzione dei peli fino al 92% in tre trattamenti.

Pro: accessori ergonomici

Prezzo consigliato: 599,99 euro Prezzo Cyber Monday: 299,99 euro

