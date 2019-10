Detergente viso: migliori per pelle mista, secca e grassa

Indispensabile tra i prodotti di bellezza, il detergente viso è il primo e fondamentale step della skin routine. Prima del tonico, del siero e della crema idratante, l’epidermide deve essere perfettamente pulita, sia dal make-up che dallo smog e dalla polvere che tanto nuocciono alla salute, ma il prodotto usato deve anche mantenere l’equilibrio della pelle e del suo film idrolipidico, garantendone le funzioni fisiologiche.

Il detergente viso esiste in formulazioni e in texture differenti: è disponibile in mousse, in gel, in burro, olio struccante o nel più classico latte detergente.

I detergenti che non richiedono il risciacquo, in quanto costituiti da sostanze lipidiche, come gli oli o i latti ed emulsioni detergenti, sono la soluzione più delicata che va preferita in caso di pelle sensibile. L’acqua micellare è il miglior alleato della pulizia del viso per pori dilatati e pelli miste grasse perché ricca di prebiotici, mentre mousse e gel sono preferibili in caso di pelle secca e sensibile. Consigliabile, come sempre, scegliere un detergente viso con un buon Inci, fondamentale per garantire una corretta pulizia del viso senza generare irritazioni e arrossamenti alla cute.

La redazione ha compilato una piccola guida per aiutarvi nella scelta del detergente viso più adatto alle esigenze personali: per pelli miste, secche, grasse e per tutti i tipi di pelle.

Detergente viso: i migliori per pelle mista

Gel Detergente Basis Sensitiv di Lavera

Dalla linea Basis Sensitiv dedicata alle pelli sensibili, questo gel con aloe vera bio e burro di karitè deterge delicatamente e a fondo senza seccare la pelle, donando una piacevole sensazione tonificante. Per pelli normali e miste.

Prezzo consigliato: 6,99 euro

Purifyng Foam di Madara

Con estratti di Achillea del Nord, una mousse per detergere e purificare delicatamente la pelle. Rimuove il make up e riequilibra la pelle normalizzando zone grasse e secche per una sensazione di freschezza e morbidezza. Può essere utilizzata anche nel contorno occhi, adatto a tutti i tipi di pelle.

Prezzo consigliato: 22 euro

Detergente schiarente di Indie Lee

Ricca di antiossidanti, questa formula rimuove delicatamente trucco e impurità. L’olio di semi di fragola, le proteine del grano idrolizzate e l’estratto di pomodoro svolgono un’azione rinforzante, rassodante e protettiva, per una pelle idratata e luminosa, morbida come la seta. Lasciato agire 5 minuti, funge anche da maschera esfoliante.

Prezzo consigliato: 29 euro

I migliori detergenti per pelle secca

Liquid Facial Soap Extra Mild di Clinique

Non inaridisce la pelle e minimizza le desquamazioni superficiali. Lascia la pelle pulita, confortevole, rinfrescata, mai tesa o arida e protegge l’equilibrio naturale dell’epidermide per evitare la sensazione della pelle che tira.

Prezzo consigliato: 36 euro

Perfect skin cleansing cream di Organic Way

Libera la pelle da trucco, tossine e impurità con un’azione profonda ma delicata. Protezione antiossidante e anti-radicali liberi. Ricco di Vitamina C, flavonoidi e tannini, svolge un’azione anti-age, antimacchia e anti-arrossamento.

Prezzo consigliato: 23 euro

Pelle grassa: i migliori detergenti viso

Vinopure Gelée Nettoyante Purifiante di Caudalie

Gel rinfrescante senza solfati né sapone che deterge in profondità i pori senza seccare la pelle. Il complesso brevettato Caudalie associa i polifenoli di vinaccioli d’uva antiossidanti e 6 oli essenziali bio purificanti: di lavanda e melissa, citronella, geranio, menta piperita e rosmarino. Restringe visibilmente i pori, riduce l’eccesso di sebo e attenua le imperfezioni.

Prezzo consigliato: 16 euro

Blue Herbal Gel Cleanser di Kiehl’s

Gel schiumogeno purificante, rimuove le impurità e gli eccessi di sebo che possono causare imperfezioni. Formulato con Acido Salicilico, che effettua una leggera esfoliazione eliminando le cellule morte dalla superficie della pelle, e Estratti di Corteccia di Cannella e Radice di Zenzero ad azione antisettica. Ideale per pelli grasse e impure, non secca eccessivamente la pelle.

Prezzo consigliato: 22 euro

Per tutti i tipi di pelle

Burro Struccante ai Frutti Rossi

Burro struccante per un massaggio facciale rivitalizzante, si scioglie trasformandosi in un olio dal tocco vellutato su pelle asciutta o in un latte detergente su pelle inumidita. Rimuove in modo efficace e profondo anche il trucco più resistente da viso ed occhi. Contiene Rubiox, un esclusivo principio brevettato derivato da frutti rossi delle colline toscane ed una combinazione bilanciata di oli bio vegetali. Non unge e si elimina facilmente con il risciacquo, lasciando la pelle del viso pulita, liscia ed idratata.

Prezzo consigliato: 16,90 euro

Mousse Detergente Viso Les essentiels di Shiseido

Schiuma detergente 2 in 1 dalla texture setosa che aiuta a preparare la pelle. Elimina il trucco e le impurità mentre affina la grana della pelle come seta. Una formula con ingredienti molto idratanti e delicati, adatta a tutti i tipi di pelle.

Prezzo consigliato: 48 euro

Oxygen-Glow Clean di Filorga

La formula contiene agenti detergenti high-performance e niacinamide che agisce come protezione dall’inquinamento urbano. La pelle è perfettamente pulita e più resistente agli agenti esterni. Può essere utilizzato anche su altre zone esposte all’inquinamento come collo e décolleté.

Prezzo consigliato: 19,90 euro