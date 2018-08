La dieta detox è il modo migliore per riattivare il metabolismo dopo Ferragosto, quando grigliate, abbuffate varie e qualche drink di troppo possono lasciare gonfi e appesantiti.

Per disintossicarsi dagli eccessi e dai cibi grassi non serve, però, un regime drastico: l’importante è eliminare gli alimenti più deleteri, scegliere quelli che alleggeriscono e depurano, optare per uno stile di vita sano.

Il corpo ha infatti capacità naturali di disintossicazione quando la dieta è piena di prodotti salutari, tra cui cereali integrali, frutta, verdura, proteine ​​magre e grassi sani.

In ogni caso, è importante seguire il consiglio del medico prima modificare la propria alimentazione, che deve sempre tenere conto del dispendio energetico ed essere personalizzata.

Ecco, allora, i consigli e un menu d’esempio per la dieta detox utile a riattivare il metabolismo dopo Ferragosto.

Come riattivare il metabolismo dopo Ferragosto: i consigli

Bere molta acqua : è importante bere almeno due litri di acqua al giorno. L’acqua aiuta, infatti, a eliminare le tossine e il sodio che causano il gonfiore.

: è importante bere almeno due litri di acqua al giorno. L’acqua aiuta, infatti, a eliminare le tossine e il sodio che causano il gonfiore. Eliminare lo zucchero e l’alcol : per sette giorni, sforzatevi di stare lontani da alcol e dolciumi.

: per sette giorni, sforzatevi di stare lontani da alcol e dolciumi. Proteine ​​e fibre : fate il pieno di proteine e fibre per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e saziare l’appetito. La fibra deve arrivare da frutta, verdura e cereali integrali, le proteine da carni e peci magri, legumi, latticini a basso contenuto di grassi e noci.

: fate il pieno di proteine e fibre per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e saziare l’appetito. La fibra deve arrivare da frutta, verdura e cereali integrali, le proteine da carni e peci magri, legumi, latticini a basso contenuto di grassi e noci. Verdure : durante la dieta assicuratevi di mangiare molte verdure con un gran contenuto di fibre e acqua, come spinaci, zucca, asparagi, carciofi e cetrioli, per migliorare il sistema gastrointestinale e la disintossicazione naturale del corpo. Potete assumerle anche sotto forma di centrifugati e frullati detox.

: durante la dieta assicuratevi di mangiare molte verdure con un gran contenuto di fibre e acqua, come spinaci, zucca, asparagi, carciofi e cetrioli, per migliorare il sistema gastrointestinale e la disintossicazione naturale del corpo. Potete assumerle anche sotto forma di centrifugati e frullati detox. Poco sodio : evitate alimenti preconfezionati, ricchi di sodio.

: evitate alimenti preconfezionati, ricchi di sodio. Attività fisica: non trascurate il movimento. Basta anche una passeggiata di una mezz’ora al giorno.

Dieta detox dopo Ferragosto: menu d’esempio

Ecco un menu d’esempio per la dieta da seguire per 7 giorni al massimo.