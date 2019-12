Dieta dimagrante con colazione salata: come si fa

La dieta dimagrante con colazione salata è un’ottima alternativa alle diete con la classica colazione dolce e le “solite” fette biscottate e marmellata: ma come si fa e cosa mangiare per perdere peso?

La colazione, come ripetono sempre giustamente dietologi e nutrizionisti, è il pasto più importante della giornata: consente di avere energie e concentrazione per tutta la mattinata, di riavviare le funzioni del corpo che ha passato la notte in modalità relax, di accelerare il metabolismo.

È importante, naturalmente, che nessuno dei pasti della giornata venga trascurato. Devono essere 5, e dopo la colazione non possono mancare due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio, il pranzo e la cena. Mangiare poco e spesso, infatti, oltre a consentire di essere sempre attivi e scattanti, permette di dimagrire prima per due motivi: mantiene attivo il metabolismo e riduce la fame nervosa e in generale l’appetito lontano dai pasti.

I pasti devono essere, però, salutari, completi e a ridotto contenuto di calorie e di grassi per permettere il dimagrimento. Ecco come fare.

La dieta dimagrante con colazione salata

La colazione salata è sempre più diffusa tra chi inizia una dieta dimagrante, perché può essere molto varia, non annoia, si può preparare velocemente (anche all’estero, dove nella maggior parte dei paesi si preferisce a quella salata).

Cosa evitare

Durante la dieta dimagrante con colazione salata, in tutti pasti della giornata, per raggiungere gli obiettivi prefissati, è bene eliminare dalla lista della spesa:

bibite gassate

succhi di frutta

alcol

dolci industriali

cibi lavorati e già pronti

salumi e insaccati

formaggi stagionati

carni e pesci grassi

pasta e pane con farina raffinata

condimenti grassi come burro e margarina.

Cibi consigliati

Da preferire invece:

latte, derivati e formaggi magri

pesce e carni magre

legumi

uova

frutta e verdura fresca di stagione

frutta secca

pane e pasta integrale

acqua (almeno un litro e mezzo o due al giorno)

cioccolato extra fondente (un quadratino al giorno)

olio extravergine di oliva a crudo come condimento (preferire cotture semplici come alla griglia o al vapore).

Cosa mangiare a colazione per dimagrire

La colazione salata per dimagrire può essere molto semplice o può essere arricchita con tante ricette che la rendono sempre varia, in grado di non annoiare mai.

In tavola si possono portare pane integrale tostato per accompagnare formaggi magri o uova strapazzate o salmone non affumicato o bresaola.

Promossi anche spremute e centrifugati di frutta e verdura, magari con l’aggiunta di frutta secca o semi oleosi. Se non potete rinunciare al caffè prendetelo senza zucchero o con l’aggiunta di un po’ di latte vegetale o scremato.

Cosa mangiare nel resto dei pasti: esempio di menu

Per dimagrire una colazione sana ed equilibrata non basta. Premettendo che prima di apportare qualsiasi cambiamento alla propria alimentazione è opportuno consultare il medico, dopo colazione è possibile in linea di massima proseguire seguendo un esempio di menu simile a questo.