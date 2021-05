Alternativa, controversa, sicuramente diversa dalla maggior parte delle diete a cui si è abituati. Parliamo della dieta Lemme, un particolare regime alimentare conosciuto anche sotto il nome di “dieta degli spaghetti a colazione” per la presenza di un’abbondante quantità di carboidrati nella prima parte della giornata (la mattina, appunto).

Una dieta (o filosofia alimentare come la definisce il suo inventore) messa a punto dal farmacista Alberico Lemme che, a differenza di moltissime altre diete, elimina totalmente alimenti come la frutta, la verdura il sale e lo zucchero, privilegiando, invece, carboidrati e proteine. Il tutto con la promessa di favorire un’importante perdita di peso in brevissimo tempo (fino a dieci chili in un mese).

Condizioni e possibili risultati che fanno gola a molti. Ma è davvero così? Cerchiamo di capire insieme come funziona esattamente la dieta Lemme, con quali benefici e, soprattutto, con quali (tante) controindicazioni.

Dieta Lemme: come funziona?

Come detto, la dieta Lemme bandisce dall’alimentazione quotidiana alimenti “base” per l’organismo, come la frutta e la verdura, favorendo, invece, il consumo di carboidrati e proteine (carne e pesce).

Questi possono essere assunti senza nessuna limitazione, poiché non vengono calcolate le calorie ingerite. Ma con un’unica condizione: non devono mai essere consumati insieme, all’interno dello stesso pasto (un po’ come avviene nella dieta dissociata).

Altra particolarità della dieta Lemme, poi, è quella di seguire degli orari ben precisi in cui nutrirsi e che devono essere categoricamente rispettati:

colazione da consumare entro le 9.30 del mattino;

spuntino tra le 10 e le 11;

pranzo dalle 12 alle 14;

merenda tra le 16 e le 17;

cena dalle 19 alle 21.

Una dieta che, proprio per questi motivi (libertà nelle quantità degli alimenti “più amati”, orari prestabiliti ma estremamente permissivi, ecc.) si è fatta largo molto velocemente, diventando subito una delle più amate e seguite. Ma come funziona esattamente?

Nello specifico, la dieta Lemme, si fonda (così dice il suo ideatore) sulla conoscenza dei principi biochimici alla base degli alimenti e sul fatto che, ogni volta che un cibo viene assunto, nell’organismo si scatenano tutta una serie di reazioni. Queste, se sfruttate nel modo corretto, possono portare il corpo a bruciare calorie e perdere il peso in eccesso.

Dieta Lemme: gli alimenti consentiti e quelli vietati

Proprio per questo, come anticipato, la dieta bandisce moltissimi alimenti ritenuti invece indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo, come frutta e verdura (alla base di regimi alimentari estremamente salutari come la dieta mediterranea), dando ampio spazio a quelli a cui, normalmente, vengono associate la maggior parte delle patologie a livello cardiocircolatorio e l’aumento di peso.

In particolare i cibi consentiti nella dieta Lemme sono:

pasta;

carne;

pesce;

crusca per impanare;

caffè e tè;

limone;

acqua gassata;

olio extra vergine;

prezzemolo;

pepe e peperoncino;

aglio e cipolla;

erbe aromatiche come salvia, rosmarino, basilico e timo.

Prevedendo anche delle varianti per vegetariani e vegani; il tutto da preparare con qualunque metodo di cottura (compresi i fritti) e nelle quantità desiderate.

Da evitare ed eliminare dalla propria dispensa, invece, troviamo alimenti come:

pane;

zucchero e dolcificanti;

dolci;

latte e derivati (formaggi, yogurt, ecc.);

sale;

aceto;

frutta e verdura, salvo in rarissime indicazioni diverse.

Tutti cibi indispensabili per il nostro corpo ma che nella dieta Lemme vengono banditi, almeno fino al raggiungimento del peso desiderato, senza nessuna possibilità di sgarro o “cheat meal” (un momento di gratificazione all’interno della dieta).

Le fasi della dieta Lemme

La dieta Lemme, infatti, si sviluppa in due fasi ben distinte: la prima, di dieta vera e propria, che dura fino al raggiungimento del peso che ci si è prefissati. E la seconda, di mantenimento, da proseguire per tre mesi, in cui si possono reinserire gli alimenti precedentemente eliminati e vietati.

Nella prima fase di dimagrimento, viene fissato un obiettivo da raggiungere (ovviamente in termini di peso). Ogni due giorni, quindi, la dieta suggerisce cosa mangiare e quali alimenti privilegiare. Il tutto in considerazione delle reazioni metaboliche che avvengono nell’organismo in termini di peso, diminuzione della circonferenza vita. Oltre all’età, il sesso, la stagione in cui ci si trova, ecc.

Tanti parametri che comportano la personalizzazione della dieta stessa, a seconda di chi la segue, e il controllo medico durante tutto il periodo.

La fase di mantenimento, invece, dura circa tre mesi, durante i quali vengono reintrodotti, in modo progressivo, i cibi precedentemente eliminati (a eccezione di sale, zucchero, latte vaccino, aceto e pane) e alcune ricette da mantenere per sempre all’interno della propria dieta, sempre tenendo conto dell’indice glicemico di ogni alimento e gli orari sopra citati.

Reintegrando i cibi in modo vario e permettendo al corpo di imparare a gestire e assimilare correttamente ciò che si mangia, evitando di recuperare il peso perso.

Dieta Lemme: menu settimanale d’esempio

Vediamo, quindi, come si potrebbe sviluppare un menu settimanale tipico della fase di dimagrimento (la prima) della dieta Lemme, tenendo bene a mente le “regole” descritte nei paragrafi precedenti.

E il fatto che, come detto, ogni menu viene “scritto” progressivamente con l’avanzare dei giorni e ad hoc in base alla persona che lo dovrà seguire.

Lunedì

Colazione: tacchino, caffè.

Pranzo: filetto di manzo e caffè.

Cena: pesce spada e caffè.

Martedì

Colazione: tacchino, caffè.

Pranzo: filetto di manzo e caffè.

Cena: pesce spada e caffè.

Mercoledì

Colazione: pasta olio e peperoncino, caffè.

Pranzo: petto di pollo e caffè.

Cena: sogliola e caffè.

Giovedì

Colazione: pasta olio e peperoncino, caffè.

Pranzo: petto di pollo e caffè.

Cena: sogliola e caffè.

Venerdì

Colazione: carciofi, caffè.

Pranzo: fiorentina e caffè.

Cena: orata e caffè.

Sabato

Colazione: carciofi, caffè.

Pranzo: fiorentina e caffè.

Cena: orata e caffè.

Domenica

Colazione: pasta olio e peperoncino, caffè.

Pranzo: petto di pollo e caffè.

Cena: sogliola e caffè.

Un menu e una dieta che, come si può ben vedere, risulta molto povera, sbilanciata e priva di gran parte dei principi nutritivi fondamentali al buon funzionamento del corpo. Insomma, una dieta poco salutare. E che, ovviamente, (esattamente come per la Dukan), porta con sé tutta una serie di critiche e di controindicazioni che è importante conoscere.

Dieta Lemme: le controindicazioni e perché può far male

Il primo punto su cui soffermarsi, infatti, è proprio la promessa su cui si basa la dieta Lemme, ovvero la rapida (troppo) perdita di peso. Nonostante dimagrire velocemente sia l’obiettivo di molti, farlo nei tempi sbagliati può essere estremamente dannoso per l’organismo e piuttosto controproducente.

Perdere peso velocemente, infatti, (e in generale più di 4 chili al mese) comporta una riduzione del grasso accumulato ma anche della muscolatura e dei tessuti nobili dell’organismo, creando un danno al corpo molto importante e spesso irreparabile. Ma non solo.

Come dimostrato in uno studio, la perdita di peso troppo repentina influisce negativamente anche sul metabolismo, riducendone l’efficienza. Questa condizione, oltre a protrarsi a lungo negli anni, comporta anche la ripresa dei chili persi con la dieta e, quindi, l’inefficacia della stessa.

In più, l’assunzione di una quantità troppo elevata di proteine può causare problemi a livello del fegato e dei reni, le cui funzioni sono fondamentali per la salute generale di tutto l’organismo. Ma non è finita qui.

Dieta Lemme: alimentazione

La carne, infatti, come evidenziato da una ricerca sul New England Journal of Medicine, se consumata in quantità elevate è estremamente controproducente per la perdita di peso (oltre che dannosa per l’organismo), portando, in effetti, alla conseguenza opposta.

Un focus a parte, poi, lo merita la quasi totale esclusione di alimenti di origine vegetali, quali frutta e verdura. Come sappiamo, questi cibi, oltre a essere fonte primaria di vitamine e sali minerali (di cui si avrebbe necessariamente una forte carenza) contengono anche molte fibre, indispensabili per regolarizzare le diverse funzionalità intestinali e per la salute della nostra flora batterica.

La loro eliminazione, quindi, va a compromettere e alterare il microbiota (l’insieme dei batteri che abitano il nostro intestino), danneggiando la salute del corpo a 360°.

Inoltre, seppur ridurre il sale sia una buona cosa, come dimostrato da alcuni studi, eliminarlo totalmente (compreso quello nell’acqua della pasta) può causare diversi disturbi come:

capogiri;

cali di pressione;

debolezza;

affaticamento.

Tutti aspetti che, tra le altre, escludono dai potenziali seguaci della dieta Lemme le donne in stato di gravidanza e allattamento, chi soffre di pressione bassa, coloro che hanno problemi o patologie renali o a livello del fegato.

Gli orari

Un discorso simile, poi, è da fare anche per gli orari da seguire nella dieta. Nonostante sia vero che, a seconda del momento della giornata, il corpo è più o meno in grado di assorbire i diversi principi nutritivi contenuti negli alimenti, è vero anche che la dieta Lemme interpreta questo concetto in modo un po’ troppo largo, andando a regolarizzare le diverse fasce orarie dei pasti ma senza considerare le quantità di alimenti concessi.

Così facendo, il corpo non assimila comunque i nutrimenti in modo corretto, ma anzi, può esserne danneggiato dalle quantità eccessive.

Attività fisica

Altro punto da sottolineare, infine, è l’assoluta mancanza di attività fisica durante il periodo della dieta (e che in generale viene definita come un qualcosa che non serve a nulla). Ora, seppur un’affermazione del genere (una delle tante a cui non si dovrebbe dare retta) possa far piacere a chi non ama fare sport, preferendo la sedentarietà, è bene ricordare quanto, invece, sia profondamente sbagliata.

Il movimento è essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo e per la sua salute. A livello muscolare, osseo, respiratorio, circolatorio, digestivo e di tutte le diverse funzionalità indispensabili per la nostra vita. Per questo è sempre raccomandabile muoversi anche solo per venti, trenta minuti al giorno, moderatamente ma in modo costante.

Come facilmente intuibile, quindi, al di la che una dieta simile debba essere necessariamente approvata e concordata con un medico (evitando categoricamente il fai da te), è importante capire cosa fa davvero bene al nostro corpo.

Non serva a nulla affidarsi a diete più o meno discutibili senza modificare la propria mentalità e lo stile di vita. Poiché sono solo queste due cose che possono garantire salute e benessere a corpo e mente.

Un cambiamento che, nonostante possa essere raggiunto con l’aiuto di una dieta, si può mantenere solo vivendo in modo equilibrato, seguendo un’alimentazione corretta e priva di eccessi, muovendosi in modo adeguato e abbracciando uno stile di vita armonioso e ben bilanciato: unica e vera garanzia di benessere.