Dieta prima di Natale: come fare per non ingrassare

Un po’ detox un po’ strategia per non ingrassare in vista delle feste: la dieta prima di Natale è adatta non solo a chi vuole perdere peso, ma anche a chi vuole arrivare in forma perfetta a pranzi e cenoni per potersi permettere qualche sgarro in più.

Tra Natale e Capodanno, grazie al tempo passato a tavola, a lasagne e torroni, a fondute e panettoni, si prendono infatti in media 3 chili. Si aumenta di peso in meno di un mese e ce ne vogliono fino a 5 per tornare in forma. Non sono naturalmente tutti di grasso. Molto è dovuto al gonfiore per gli abbinamenti di cibi sbagliati e per la mancanza di movimento durante questo periodo dell’anno.

La dieta prima di Natale, vista in ottica di prevenzione, può essere quindi un grande aiuto, oltre che la salvezza per chi ha pensato a abiti aderenti e look mozzafiato per celebrare il 25 dicembre e il passaggio all’anno nuovo.

Come fare per non ingrassare in vista delle feste? Ecco la dieta prima di Natale e i consigli da seguire, ricordando che ogni cambiamento nella propria alimentazione va approvato dal medico e che il nutrizionista e il dietologo possono aiutare chi deve perdere molto peso a farlo nel migliore dei modi.

Dieta prima di Natale: cosa mangiare e cosa evitare

Quando manca poco a Natale da un lato si fa volentieri qualche sacrificio, pregustando i manicaretti delle feste, dall’altro è difficile evitare le leccornie che già riempiono i banchi dei mercati e gli scaffali dei supermercati. Cosa mangiare e cosa eliminare?

In tavola, nel mese che precede il 24 dicembre, vanno messi cibi nutrienti e sani:

pasta e pane integrale

frutta e verdura di stagione

fonti di proteine magri (carni magre, pesce, uova, formaggi magri, legumi).

Vanno evitati junk food, alimenti grassi e molto calorici. No a:

salumi e formaggi

piatti pronti

snack

dolci industriali

prodotti da forno

bibite gassate e succhi di frutta

alcol.

Occhio anche a cottura e condimento: meglio preferire vapore e piastra e aggiungere olio extravergine di oliva a crudo, limone o spezie. L’ultimo consiglio da seguire? Quello di bere molta acqua, almeno un litro e mezzo o due al giorno, anche sotto forma di tè verde o tisane detox senza zucchero.

Il menu per non ingrassare prima di Natale

Questa dieta permette non solo di non ingrassare prima di Natale ma – in base alle vostre vecchie abitudini alimentari – anche di perdere qualche chilo. Per dimagrire non esagerate con le porzioni e aggiungete a una alimentazione sana, simile alla dieta mediterranea, dell’attività fisica costante.

Ecco un esempio di menu giornaliero.