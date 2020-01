Le diete efficaci da fare in primavera permettono di dimagrire in tempo per la prova costume sfruttando i prodotti stagionali, come frutta e verdura, puntando su cibi freschi che consentono di stare leggeri.

Con l’arrivo della bella stagione, del resto, dedicarsi a una dieta dimagrante è più facile per molti motivi. Il sole mette di buonumore, le giornate si allungano, si possono fare attività all’aperto che aiutano la perdita di peso e il sonno è più regolare e soddisfacente. Inoltre, la tavola diventa protagonista di un’esplosione di colori e sapori che aiuta a rendere tutti i pasti, dalla colazione alla cena passando per gli spuntini, più golosi, belli da vedere e da mangiare.

Tra i maggiori trend del 2020 in fatto di alimentazione e dieta, sono diverse le proposte che si adattano a essere perfette diete di primavera. Naturalmente si tratta solo di indicazioni, in quanto ogni modifica alla propria alimentazione va concordata con il medico di famiglia, o meglio ancora con uno specialista. Il nutrizionista e il dietologo sapranno stilare un menu personalizzato in base alle esigenze, per dimagrire quando e dove necessario evitando l’effetto yoyo e danni alla salute.

Ecco, a puro scopo informativo, 5 proposte da provare per perdere i chili di troppo e essere pronte a mostrare gambe e braccia scoperte!

5 diete efficaci da fare in primavera