Dolce & Gabbana, in vendita la lussuosa villa di Stromboli (foto)

La sontuosa villa di Dolce & Gabbana sull’isola di Stromboli è in vendita attraverso l’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate. Sono state rese pubbliche le foto di vari ambienti ma il prezzo è top secret, nonostante inizialmente si fosse parlato di 6milioni e 500mila euro, cifra poi ufficialmente smentita. I due stilisti avevano acquistato la dimora all’inizio degli anni ’90.

La villa sorge sul mare, a Stromboli, una delle isole più belle e rinomate dell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia. I due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno deciso di mettere in vendita l’immobile, nel quale hanno trascorso le estati dagli anni ’90 fino ad oggi, ed è iniziata la caccia all’acquirente più facoltoso. Raggiungibile in elicottero e in barca, la casa si estende per 500 mq, tra interno e esterno. Composta da sette suite, ognuna di colore diverso, ha una zona verde di ben 300 mq.

La visuale è senza dubbio una delle più belle del posto. La villa di Dolce & Gabbana si affaccia da un lato sul vulcano (uno dei più attivi del mondo), dall’altro sull’isolotto di Strombolicchio. Una struttura maestosa, che pare non richieda grandi interventi di restauro. Inizialmente si trattava di tre abitazioni tipiche delle Eolie, poi riunite, con terrazze e giardini a seguire la costa frastagliata delle rocce vulcaniche. Un contatto diretto con la natura, senza rinunciare a comfort e lusso. L’arredamento è in perfetto stile siciliano.

Un luogo magico, in una posizione che assicura privacy e tranquillità, che ha sicuramente ispirato Dolce & Gabbana nelle loro creazioni. La maison di moda italiana ha infatti scelto spesso temi che richiamano la Sicilia nelle sue linee. Proprio a Stromboli nel 2014 è stato girato uno degli spot più noti di D&G, con la direzione di Paolo Sorrentino e Paolo Virzì, che vedeva come protagonista Colin Farrell.

Queste terre divennero note al grande pubblico grazie al capolavoro del regista Roberto Rossellini Stromboli: Terra di Dio del 1949, con protagonista Ingrid Bergman, innamorata dell’Isola.

Per maggiori info riguardo la villa di Dolce & Gabbana potete visitare il sito dell’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate.