Donald Trump parla di Meghan Markle: non è cattiva ma lo è stata con me

Donald Trump torna a parlare di Meghan Markle in una nuova intervista e afferma che, nonostante abbia detto cose negative sul suo conto, a lui sta bene e non è cattiva. Una risposta a sorpresa, quella del Presidente degli Stati Uniti, durante l’intervista esclusiva concessa al presentatore inglese Piers Morgan. Tra gli altri argomenti anche il cambiamento climatico.

“È stata cattiva con me. Per lei va bene essere scortese, ma per me non è bello essere scortese con lei e, infatti, non lo sono stato.. Sai cosa? Sta facendo un buon lavoro, spero che le piaccia la sua vita … Penso che sia molto carina“, afferma facendo un passo indietro Donald Trump a riguardo di Meghan Markle. Non sarebbe “cattiva“, dunque, ma lo sarebbe stata solo verso di lui. Nel 2016, l’allora attrice di Suits aveva definito Donald Trump un misogino e colui che avrebbe diviso il popolo americano. Parole molto forti quelle di Meghan Markle, simili a quelle di quasi tutto il mondo dello spettacolo americano.

Nei giorni scorsi Trump era tornato su queste parole, in vista del suo viaggio di Stato con Melania Trump nel Regno Unito. “Una donna cattiva“, queste le parole del Presidente degli Stati Uniti nei confronti di Meghan Markle. Parole che avevano fatto temere aspri contrasti al suo arrivo a Londra. La Duchessa di Sussex non ha ovviamente partecipato alle cene di Stato, essendo in pausa maternità con il piccolo Archie, ma qualcuno ha parlato di un suo rifiuto di incontrare Trump.

“Non ho avuto nessun problema a incontrare il Principe Harry” dice, invece, Trump. “Un ragazzo gentilissimo, ha parlato a lungo con mia figlia Ivanka e con la mia famiglia“.

Risposte diplomatiche, forse suggerite da Melania Trump, che secondo i media inglesi ha omaggiato Meghan con il suo abito Givenchy di ieri sera.

Trump non ha fatto marcia indietro solo su Meghan Markle, ma anche sul cambiamento climatico, da lui sempre negato. “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni“. Il Presidente ha raccontato di averne parlato a lungo con il Principe Carlo, da sempre attento al tema: “Lui vuole assicurarsi che le future generazioni abbiano un buon clima ed evitino il disastro ambientale. E io sono d’accordo“.