Dove andare in autunno: le mete ideali per le fughe del weekend

Le temperature miti dell’autunno sono l’ideale per visitare le città d’arte o ammirare lo spettacolo naturale del foliage sia in Italia, sia all’estero. Scopriamo allora quali sono le mete ideali e dove andare in autunno per una fuga romantica o un weekend per un viaggio in famiglia. Ci sono, infatti, viaggi perfetti da fare tra ottobre e novembre, idee di viaggio originali o tradizionali tra capitali europee e mete italiane alla scoperta del territorio, della natura, dell’arte e della gastronomia.

Vediamo i migliori hotel dove soggiornare, anche nel weekend del ponte dell’1° novembre, che strizzano l’occhio al design, senza dimenticare le offerte e le migliori destinazioni economiche.

Parigi e l’arte della fotografia: dall’8 al 10 novembre, in concomitanza con le date della mostra fotografica Paris Photo, Boscolo gift propone un pacchetto per visitare la capitale francese in modo insolito. L’offerta – che comprende il soggiorno in hotel in stanza matrimoniale con colazione, biglietti per la mostra fotografica e per i musei – regala la possibilità di visitare i musei con la guida di Denis Curti, direttore e curatore artistico tra i più importanti in Italia nel panorama fotografico. Potrete visitare insieme: la Maison Européenne de la Photographie, il Jeu de Paume e la fondazione Henri Cartier-Bresson, la redazione di Polka e l’agenzia fotografica Magnum. Potrete scegliere se dormire nell’Hotel Leopold, vicino al Jardin du Luxembourg oppure al Doisy Hotel, non distante dagli Champs Élysées, al prezzo di 1250 euro. Prenota ora

Berlino: la capitale tedesca è tra le mete più gettonate in autunno per un weekend tra arte ed eventi. Economica e cosmopolita, offre tanti spazi verdi da vivere in coppia ma anche con i bambini e hotel di design in cui soggiornare. Se siete alla ricerca di un hotel dal design originale il 25hours Hotel Bikini Berlin fa al caso vostro: si trova nei pressi della stazione di Berlino Giardino Zoologico e si affaccia sul viale dello shopping Kufürstendamm. Alcune delle stanze godono di vetrate che offrono una vista sul centro o sullo zoo. Prenota ora

Budapest è una meta romantica ideale per un mini break d’autunno. Dopo una passeggiata nell’antica Buda tra bastioni e fortezze, si può fare un giro in battello su Danubio oppure approfittare di una delle cento fonti termali della città che sono aperte anche in pieno inverno e che sono molto economiche. Per un soggiorno romantico scegliete l’Hotel Rum, un boutique hotel ospitato in un edificio del centro storico che ha camere e arredi personalizzati. La colazione a buffet è servita sulla terrazza panoramica situata all’ultimo piano. Prenota ora

Istanbul, l’antica Bisanzio, è una capitale che piace sia al viaggiatore amante dell’antichità sia a quello che cerca la modernità dei grattacieli. La città è suddivisa in tantissimi quartieri e offre molte attività da fare. I contrasti tra antico e moderno, oriente e occidente si possono ritrovare anche nel Manna Boutique Hotel che si trova nel quartiere di Besiktas e offre una vista mozzafiato sulla città. Prenota ora

Toscana: non distante dalle città d’arte di Monte San Savino e Arezzo troverete ad accogliervi una struttura immersa nella tranquillità e nella calma della campagna toscana. Il Fondaco del Moro è situato nel borgo medioevale di Oliveto e vi consentirà di rilassarvi in una struttura curata, dal design impeccabile. Prenota ora

Matera è capitale della cultura 2019. I suoi Sassi sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1993 ed è una città unica nel suo genere tanto da essere stata scelta come set cinematografico da grandi registi, da Pier Paolo Pasolini, per il suo Vangelo secondo Matteo del 1964, a Mel Gibson per La Passione di Cristo, fino all’ultimo film sull’agente segreto 007 No time to die. Concedetevi un weekend lussuoso scegliendo una struttura con terme. L’Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA sorge all’interno dei Sassi di Matera e vi consente di usufruire gratuitamente di 60 minuti presso il centro benessere che include l’uso di sauna, hammam e piscina coperta. Prenota ora

Napoli: il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1995 ma la città partenopea è una meta da visitare non solo per il suo bagaglio artistico ma anche per la gastronomia e l’atmosfera unica che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Visitandola in autunno potrete approfittare per fare lo shopping natalizio nella celebre via di San Gregorio Armeno, la strada delle botteghe artigiane dei presepi. Per il vostro soggiorno a Napoli consigliamo il Caruso Place Boutique & Wellness Suites che vanta una posizione privilegiata nel centro storico di fronte alla Galleria Umberto I e a 350 mt dal Maschio Angioino. Prenota ora

Venezia è una città da visitare e tornare a visitare. Seducente, lussuosa e stupefacente, la Serenissima è una meta perfetta per l’autunno: è proprio in questo periodo che potrete visitarla senza spendere una follia e con la relativa calma del periodo di bassa stagione. Volete regalarvi un soggiorno originale all’insegna del buon cibo? Scegliete il l’Hotel Metropole arredato con pezzi di antiquariato disseminati in tutta la struttura. La posizione è ottima, a due passi da Piazza San Marco, e potrete assaporare la cucina raffinata del Met Restaurant, 1 stella Michelin. Prenota ora

Amsterdam è una città che si adatta a ogni necessità, meta ideale per chi viaggia con bambini, con gli amici alla ricerca del divertimento oppure in coppia per un weekend romantico. È la città dei tulipani, delle biciclette e soprattutto dei musei. Non è economica ma offre tantissime alternative per tutti i budget, sia per mangiare sia per dormire. La redazione consiglia di prenotare il delizioso B&B La Remise. Piccolo e riservato, questo B&B, gode di una posizione invidiabile nel cuore della città poiché si trova in una piccola stradina residenziale nel quartiere di Noorderstraat, tra biciclette e piante che si affacciano sull’acqua. È dotato di sole tre stanze e va prenotato con un po’ di anticipo. Prenota ora