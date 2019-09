Ecletta, la collezione di borse e accessori dell’inverno 2020

Pelli ricercate, nel rispetto della filiera produttiva ed ambientale, e texture di pregio caratterizzano da sempre borse e accessori di Ecletta, il brand fondato da Giulia Venturi: presentata a Roma, all’Ecletta Essai, l’atelier in via Vittoria, 70 realizzato dall’architetto e designer Piero Angelo Orecchioni in collaborazione con la stilista, la collezione moda Autunno-Inverno 2019/2020.

“Il nome Ecletta nasce dal mio percorso di vita, ho sempre creduto che ogni cosa non accade mai per caso e che le contaminazioni siano determinanti per essere unici, ovvero ”eclettici”. Dalla laurea in agraria all’amore per l’arte e la musica, ho scoperto la mia passione per il fatto a mano, per le tradizioni e ho deciso di disegnare e creare accessori per unire la mia anima pop alla passione per il fascino rétro ”, ha raccontato Giulia Venturi.

La designer dà vita così ad accessori curati nei dettagli, con rara sapienza artigianale, e trova la sua originalità nel mix di pellami a contrasto che utilizza: un’idea “eclettica” del fatto a mano, come un divertissement di nuance e texture che conferiscono un movimento alle linee e alle forme dei modelli.

Fibbie che rappresentano scarabei; alligatori e serpenti diventano chiusure in ottone brunite, smaltate o lucide accanto alle borchie coniche in oro e manici in bambù dal sapore rétro.

Pelli pregiate e stampate sono le caratteristiche fondamentali delle collezioni Ecletta. Dalla versione in pelle double, in vernice o laminata con il retro in nappa, alle pochette ideate con la tecnica a “scaglie”, che crea un susseguirsi di pieghe sino a formare un movimento continuo mettendo in evidenza i giochi plissé completamente artigianali. Per le pochette dal taglio geometrico, ecco pelli intagliate e all-over printed che richiamano il cocco, i lizard ed i pitoni per un’allure esotica.

L’animalier è un segno distintivo di Ecletta, nella variante leo, zebrata e muccata. La livrea di pitone centrale, tamponata e decolorata a mano, è un altro dei pilastri del marchio made in Italy.

La nuova collezione è stata presentata nell’Ecletta d’essai alla presenza di Elena Santarelli, madrina e testimonial d’eccezione dell’evento. Con lei, tanti gli ospiti Elisabetta Pellini, Jane Alexander con il compagno Gianmarco Amicarelli, Francesca Valtorta, Benedetta Mazza, Kiara Tomaselli, accolti da Ezia Baronio, l’attore Francesco De Francesco, Marta Flavi, Gaia Lucariello, Maddalena Vasselli, Giovanna Deodato e Cicci Andreani.