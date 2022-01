Emily in Paris: la protagonista Lily Collins svela il suo outfit preferito

La serie Netflix Emily in Paris si è distinta per il grande successo ottenuto e, soprattutto, per i meravigliosi outfit indossati dalla protagonista. Interpretata da Lily Collins, Emily è diventata una vera e propria icona di stile, sfoggiando meravigliosi look che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Durante una recente intervista rilasciata per Entertainment Online, l’attrice ha rivelato quale fra tutti gli abiti che ha avuto l’opportunità di indossare è il suo preferito:

“È così difficile perché Emily è ossessionata dalla moda. Amo un vestito che ho indossato per la mia festa di compleanno, che era questo piccolo mini abito con un grande fiocco rosa, perché sentivo che Emily pensava che fosse un po’ un regalo a se stessa”.

Alcuni capi utilizzati nello show sono stati addirittura motivo di polemiche in Italia. È il caso delle influencer Giulia Salemi e Valentina Ferragni, le quali avevano fatto notare (ironicamente) di aver indossato per prime alcuni outfit visti durante le puntate della seconda stagione.

Netflix in merito non si è espresso, ma i produttori – consci dell’amore dei fan per il lato glamour della serie – prima dell’uscita della seconda stagione hanno deciso di aprire uno shop online per poter acquistare alcuni capi e accessori utilizzati nello show. Sul sito della piattaforma streaming è anche possibile trovare altri prodotti legati alle serie tv più famose.

In seguito, Lily Collins ha parlato anche di cosa apprezza di più di Emily in Paris, relativamente alla trama. La protagonista è una giovane social media manager che nella prima stagione si era trasferita da Chicago a Parigi per lavorare in Savoir, agenzia di marketing francese. Qui ha avuto modo di stringere nuove amicizie, in particolare con Camille e Sylvie. Ma anche di cadere in triangoli amorosi, come nel caso di Gabriel (fidanzato di Camille) e, in seguito, Alfie. Dinamiche approfondite nel corso della seconda stagione.

“Quello che amo così tanto di questo show, onestamente, è che riguarda le relazioni con le amicizie, il romanticismo e il rapporto con se stessi. Penso che le amicizie tra queste donne prendano davvero vita in questa stagione ed è stato così divertente girare tutti insieme”.