Cala il sipario sugli Emmy Awards 2019, gli Oscar delle serie tv, che hanno visto trionfare Game of Thrones (per l’ultima volta, dato che la serie è appena terminata) e Fleabag: la nostra redazione, oltre a scoprire i principali vincitori, ha voluto scovare i look più belli sul red carpet del Microsoft Theater di Los Angeles.

Uno tra i premi più prestigiosi, quello di Miglior serie drammatica, è andato al Trono di Spade, che si è aggiudicato anche la statuetta per il Migliore attore non protagonista in una serie drammatica (a Peter Dinklage/Tyrion Lannister). L’equivalente femminile è andato a Julia Garner, per Ozark, mentre i Migliori attori protagonisti in una serie drammatica sono Jodie Comer per Killing Eve e Billy Porter per Pose, primo attore di colore dichiaratamente gay a ricevere il premio in questa categoria.

E ancora, Miglior miniserie Chernobyl; Miglior serie comedy Fleabag (premiata anche la protagonista Phoebe Waller-Bridge); Miglior film tv Black Mirror: Bandersnatch (sulla piattaforma Netflix).

E per quanto riguarda il tappeto rosso? Il glamour delle star ha illuminato la notte di domenica 22 settembre. Ecco i look dal red carpet degli Emmy 2019 che ci sono piaciuti di più.

Emmy Awards: Zendaya in custom Vera Wang

Sensualissimo l’abito verde smeraldo custom firmato Vera Wang. Al bustino steccato si aggiunge la gonna lunga con spacco drappeggiata. Pump abbinate e bracciale di diamanti completano il look.

Naomi Watts in Dior Haute Couture

Una creazione Dior Haute Couture splendida per l’attrice. L’abito nero con ampia gonna vive di dettagli, dalla rete sottile sullo scollo al corpetto trasparente fino alla cintura in vita.

Emmy 2019: Indya Moore in Louis Vuitton

La modella e attrice transessuale star di Pose approfitta del suo fisico per indossare l’abito LV che lascia poco all’immaginazione. Gli accessori dorati aiutano ad alzare il tasso di eleganza.

Viola Davis in custom Alberta Ferretti

L’abito personalizzato di Alberta Ferretti, grazie alla particolarità bicolor, in bianco e nero, ha trasformato l’attrice in una delle star più ammirate su red carpet.

Kendall Jenner in Richard Quinn e Vex Latex

Romantica e fetish, Kendall Jenner convince con il look firmato Richard Quinn e Vex Latex che unisce l’abito a sirena con scollo a cuore ricoperto di rose rosse al top in lattice nero.

Kim Kardashian in Vivienne Westwood Couture

Kim Kardashian-West, sul palco con la sorellastra Kendall durante la premiazione, ha indossato un abito con corsetto e strascico in velluto nero della collezione Vivienne Westwood Couture.

Emilia Clarke in Valentino Haute Couture agli Emmy

Occhi puntati sullo scollo profondissimo delle protagonista di Game of Thrones, sorridente e sensuale grazie alla creazione di un bel blu firmata Valentino Haute Couture.

Emmy Awards 2019: Michelle Williams in Louis Vuitton su misura

Di nuovo in LV Michelle Williams, con un modello custom sfavillante, un abito lungo con scollo a cuore dall’elaborata trama ricamata.

Sophie Turner in Louis Vuitton agli Emmy

Louis Vuitton anche per Sophie Turner. L’attrice opta per un vestito strutturato bianco, che segue le linee del fisico e si conclude con una gonna lunga a portafoglio. Accessori argentati.

Gwyneth Paltrow in Valentino vintage

Assente sul red carpet, l’attrice si è presentata sul palco (per premiare Jodie Comer) avvolta in un Valentino vintage sofisticato in color block bianco e nero con maniche decorate da lunghe strisce. Promossa a pieni voti.

Red carpet: Gwendoline Christie in Gucci agli Emmys 2019

Menzione d’onore per la statuaria Gwendoline Christie: per l’attrice e modella alta 1,91 metri la moda è un gioco e, con l’aiuto di Gucci, esce dal Trono di Spade per trasformarsi grazie a un look da… Gesù.