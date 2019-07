Emmy Awards 2019: record di nomination per Game of Thrones e La fantastica signora Maisel

Gli Emmy Awards 2019 si annunciano un trionfo per due serie cult del momento, Game of Thrones, con ben 34 candidature, e La Fantastica signora Maisel con 20. Le due serie si sfideranno con i maggiori successi tv degli ultimi 12 mesi, come Killing Eve e When They See Us.

Un nome d’eccellenza spicca nella lunga lista di nomination: Michael Douglas per la sua sublime interpretazione in Il metodo Kominsky. La battaglia, per le reti tradizionali, si fa sempre più dura, dato che le piattaforme di streaming, quali Netflix e Amazon Prime Video, stanno sottraendo loro nomination e vittorie. Negli ultimi anni sono, infatti, loro a portare a casa più statuette. Unico vero colosso della tv americana resta quest’anno Game of Thrones che, giunta alla stagione conclusiva, vincerà sicuramente un buon numero di premi. Una parte delle serie candidate non sono ancora andate in onda nel nostro paese.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 22 settembre, come di consueto al Microsoft Theater di Los Angeles. I presentatori scelti per la 71° edizione degli Emmy non sono ancora stati resi noti. Una novità, dato che i loro nomi solitamente vengono annunciati nel mese di aprile.

Ecco le tutte le nomination agli Emmy Awards 2019.