Espadrillas con zeppa 2019

Con lacci, cinturini, borchie, ricami e decorazioni: le espadrillas con zeppa si confermano tra le scarpe più amate della stagione calda anche tra le tendenze della moda Primavera-Estate 2019.

Amate da star del cinema come Brigitte Bardot, reali alla Grace Kelly e artisti del calibro di Picasso (ma anche un altro spagnolo come Salvador Dalì ne era grande estimatore), le ciabatte di cotone e corda nate nei Pirenei conoscono una seconda vita – e nuova fortuna – grazie a Yves Saint Laurent, che negli anni Settanta, in collaborazione con la Castañer, aggiunse zeppa, stampe e tessuti diversi dal cotone, per creare quello che diventerà il must del decennio per conoscere poi una fortuna quasi incontrastata di anno in anno.

Il motivo di tanto successo? Sono comode, versatili, stanno bene a tutte e a tutte le età e – soprattutto – si abbinano con grande facilità sia ai vestiti estivi, lunghi e corti, che ai pantaloni. Ne esistono modelli con la zeppa alta e modelli con la suola bassa, da legare alla caviglia con lacci o cinturini, ma anche sabot e open toe. Ci sono scarpe costosissime, ma anche proposte economiche, da portare con disinvoltura anche in spiaggia. Ecco le espadrillas con zeppa preferite dalla redazione di DireDonna a cui difficilmente saprete resistere.

1. Espadrillas con zeppa e lacci

Pelle dorata brillante per il modello di Aquazzurra in nappa con nastro intrecciato e zeppa di iuta. Christian Louboutin propone invece espadrillas in pelle color caramello con zeppa di iuta di 7 cm intrecciata con fili in oro e bronzo e lunghi lacci di pizzo.

2. Zeppa e cinturino

Sono in esclusiva per Net-a-porter i sandali di Sophia Webster in pelle scamosciata fucsia con cinturino alla caviglia e zeppa colorata. Di Saint Laurent le zeppe con tacco a zeppa in iuta e cinturini con iniziali YSL in metallo.

3. Zeppa alta

Di Vince i sandali in pelle scamosciata blu scuro e con zeppe che riprendono le classiche espadrillas di iuta. La Zeppa di Valentino Garavani è in canvas con ricamo farfalle realizzato a filo e borchie in finitura di platino.

4. Espadrillas con zeppa bassa

Ispirate alla linea di borse GG Marmont, le espadrillas Gucci sono in morbida pelle matelassé a motivo chevron e rifinite dalla Doppia G d’archivio. Il modello slide di Miu Miu è in pelle scamosciata marrone con una suola modellata per aumentare il comfort.

5. Espadrillas economiche

Di Zara la zeppa con plateau rivestita di iuta e Chiusura con fibbia in poliuretano sostenibile. 29,95 È in pelle scamosciata con fasce incrociate sul centro, la zeppa in corda di Diffusione Tessile con suola in cuoio e cinturino con fibbia. Qui per acquistare