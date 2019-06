Estetista a domicilio con Seta Beauty Home

Belle e curate anche con poco tempo a disposizione: Seta Beauty Home è il nuovo servizio di estetista a domicilio che porta direttamente a casa propria (ma anche in ufficio) una serie di trattamenti di bellezza, epilazione e manicure comprese.

Conciliare la vita con le sue tante, infinite, incombenze e la cura di sé diventa così la mission della nuova start-up fondata da Valentina Righetti, che in occasione della presentazione della nuova realtà ha spiegato: “I centri Seta Beauty a Roma sono 21, dislocati in diversi punti della città. L’idea è quella di portare alle clienti la stessa professionalità che trovano nel centro direttamente a casa, in modo da permettere anche alle donne più impegnate, alle manager come alle mamme, di usufruire dei servizi estetici come una ceretta, una pulizia del viso o una manicure“.

Come funziona? Basta prenotare online il servizio desiderato (sul sito ufficiale), scegliendo giorno e ora, e nel giro di 24 ore (“ma con il tempo speriamo di poter rispondere nei tempi più celeri“, spiega ancora la Righetti) una consulente arriverà nel luogo indicato con l’occorrente adatto, trasformando in men che non si dica una casa o una scrivania in un piccolo beauty center portatile.

Tanti i trattamenti a disposizione con la formula di Seta Beauty Home, che propone l’atmosfera rilassata di uno dei centri senza dover affrontare la mobilità complicata della Capitale: si parte dalla pulizia del viso per arrivare al trattamento anti-age e l’eye lash filler, passando poi ai massaggi, bendaggi salini, scrub fino alla depilazione e ai servizi classici come manicure, pedicure, semipermanente e tanto altro.

Ma Seta Beauty Home ha in serbo una piacevole sorpresa. Già perché i costi dei trattamenti sono tutti in linea con i prezzi di un centro di media fascia. Qualche esempio? Una manicure semipermanente a 30 euro, il messaggio da 50 minuti a 60 euro, la pulizia del viso a 30 euro.

E non potevano che essere delle donne in carriera a farsi testimonial dell’iniziativa, Anna Falchi, la make-up artist Camilla Cantini, la giornalista Mariavittoria Butera e la cantautrice Gabriella Martinelli: loro le fortunate “cavie” che hanno potuto beneficiare di alcune delle proposte di bellezza direttamente nel salotto al femminile dove Seta Beauty Home è stata presentata alla stampa (e, attenta alle tendenze beauty, la Falchi ha scelto uno smalto corallo per la sua manicure).

“Conciliare la vita di un’attrice, una cronista, una beauty editor e una cantante con la cura di sé oggi si può“, chiosa Valentina Righetti. “Se per ognuna il tempo è uno spazio relativo fatto di corse e incastri, per Seta Beauty Home è un dono che è possibile scartare nella comodità del proprio appartamento o durante una pausa pranzo in ufficio“.

Tutto a portata di click, perché anche tra i mille impegni quotidiani e nella frenesia di una metropoli è possibile rallentare un po’ e – ogni tanto – staccare la spina.