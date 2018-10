Eventi Halloween 2018 Roma: se siete indecisi su come trascorrere la notte più spaventosa dell’anno, ecco i consigli della nostra redazione per capire cose fare, conoscere feste e idee per un 31 ottobre da brivido!

Questa ricorrenza è infatti l’ideale non solo per travestimenti, make-up, maratone di film horror e party tra amici, ma anche per un’uscita con la famiglia e i bambini per fare dolcetto e scherzetto in giro per la città, per scoprire i personaggi dall’anima nera della Capitale o per ballare fino alle prime luci del mattino.

Streghe, vampire, zombie e mummie, tutti pronti a invadere la Città Eterna? Dopo aver visto gli appuntamenti di Milano, ecco 10 eventi Halloween 2018 Roma per avere le idee chiare su cose fare tra feste e appuntamenti per tutta la famiglia.

Il castello infestato

Un allestimento spettrale e un menù – neanche a dirlo – a base di zucca: al Castello della Castelluccia, con la sua suggestiva torre del X secolo, si festeggia con un trattamento speciale riservato a chi si presenta in maschera. Le portate? Sformatino di zucca e zenzero con fonduta stilton, composta di cipollotti caramellati e crostini allo zafferano, vellutata di zucca con polpettine di caprino ai cereali, tortelloni di zucca e mostarda mantovana con burro di maggiorana e crema di castagne. Per il secondo lo Chef Ivano Belli ha pensato a guanciotto brasato di manzo con zucca croccante e patate alla cenere. Si chiude in bellezza con un dolce di Halloween ideato per l’occasione.

Ore 20, via Carlo Cavina 40. Prezzo: 55 euro per “mostro”, 65 euro per persona. Info e prenotazioni: 06 3020704.

La notte delle pin up

Tra eventi Halloween 2018 Roma, qualcosa di davvero fuori dal comune per festeggiare: Miss Pin Up WW2 organizza un viaggio nel tempo, Halloween Tram. Si parte da piazza di Santa Maria Maggiore, per salire insieme alle bellezze anni Cinquanta sui tram romani e fare tappa nei vicoli storici del centro e nei locali più suggestivi… Mai scherzetto è stato più dolce.

Appuntamento alle 23 in piazza di Santa Maria Maggiore. Partecipazione gratuita.

Notte horror con Dario Argento

Chi meglio del maestro del brivido italiano per celebrare Halloween e uno set cinematografici romani più inquietanti? Dario Argento omaggia il Villino Crespi, palazzo Liberty nel quartiere Nomentano, con un appuntamento che inizia alle 18 con visita guidata dell’edificio e focus sulle scene girate qui per vari film, da C’era una volta in America di Sergio Leone a Antropophagus di Joe D’Amato passando per Il giardino dei Finzi-Contini di Vittorio De Sica. A seguire, alle 21, proiezione di Suspiria, capolavoro di Argento. Il regista nel pomeriggio, come ogni anno il 31 ottobre, incontra i fan presso il Profondo Rosso Store (Via dei Gracchi, 260).

Dalle ore 18, via Giuseppe Antonio Guattani 17. L’evento al Villino Crespi è gratuito, organizzato dall’associazione Piccolo Cinema America. Per accedere è necessario essere mascherati e prenotarsi per conoscere la parola d’ordine all’indirizzo info@piccoloamerica.it.

Halloween incontra il Dia De Los Muertos

All’Hard Rock Café la celebre festa americana quest’anno sposa il Dia De Los Muertos, il giorno in cui, secondo la tradizione messicana, i morti tornano a trovare parenti e amici. È quindi un giorno di festa e tutt’altro che triste. Entrando nel Cafe di Via Veneto sarà possibile immergersi nella suggestiva atmosfera fatta di scheletri colorati. Chiunque lo desidererà potrà essere parte integrante della festa grazie all’aiuto dei truccatori dell’Accademia Gilmont Italia. In programma un angolo photo e video shooting e social media contest. La serata è accompagnata dal DJ set a cura di Dj Blade.

Due le fasce di prenotazione: 20/22 – 22.30/00.30, via Vittorio Veneto, 62a. Il costo dello speciale Menu di Halloween è di 40 euro a persona. Info e prenotazioni 06 4203051.

Halloween… psichedelico

The Sanctuary Eco Retreat, il locale che ha oltrepassato la classica idea di spazio chiuso, proponendo oltre alle sue serate 1000 mq tra spa, ristoranti, zona wellness e yoga e un’area dedicata agli spettacoli e alle performance artistiche, compie un anno e non si ferma. Per la notte del 31 ottobre invita tutti a iniziare un viaggio verso l’abbandono di una visione statica del mondo, per scoprire un diverso senso della realtà e raggiungere nuovi livelli di esperienza. Allo Psychedelic Halloween, le visioni seguono l’invisibile. Dj set di Tyler e Ayamoon.

Dalle 22:30 alle 03:00, via delle Terme di Traiano 4°. Info e prenotazioni 06 83796820.

Il terrore corre sullo schermo

Quale serata migliore per andare al cinema e aggiungere l’undicesimo capitolo alla saga horror dedicata a Halloween? In molti delle sale della Capitale è infatti in programmazione il nuovo Halloween – Affronta il tuo destino, scritto e diretto da David Gordon Green. Il film è il sequel del primo della serie, Halloween – La notte delle streghe, diretto da John Carpenter nel 1978, e quindi ignora tutto quello che è stato raccontato in sequel, remake e reboot compresi. Un’occasione d’oro per rivedere gli interpreti del primo Halloween, Jamie Lee Curtis e Nick Castle che, che a distanza di 40 anni dal tornano a interpretare Laurie Strode e Michael Myers.

Dracula… e Pulcinella

Per i più piccoli, tra gli eventi Halloween 2018 Roma, il Teatro Stabile dei Burattini “San Carlino” di Villa Borghese propone in questo periodo uno spettacolo davvero particolare, Halloween con Pulcinella e il Ragionier Dracula. Chi? Un vampiro pauroso, cugino del più celebre Conte, che non sopporta la violenza e che preferisce mangiare una buona pizza al mordere sul collo le persone! Uno spettacolo tradizionale con equivoci, scherzi, lazzi, bastonate e qualche piccolo brivido.

27 ottobre spettacolo alle 16:30; 28 ottobre alle 11:00 e alle 16:30; 31 ottobre alle 18:30; 1° novembre alle 11:00 e alle 16:30. Viale dei Bambini (Villa Borghese). Prezzo da 11,90 a 13,90 euro. Info 06 699 22 117.

Victorian Horror Story

Una notte unica nella suggestiva Villa dei Principi. Victorian Horror Story è, a partire dalle 21:15, cena spettacolo con canzoni, coreografie e performance, e dalle 23,15 Dance Party dj set con Alex De Rosa e Max Zero. Outfit gradito e facoltativo in stile vittoriano-dark-horror-steampunk.

Dalle 21:15, via Doganale 3. Cena 35 euro; ingresso dopo le 23:15 15 euro con drink. Info e prenotazioni: 388 1764636.

Fantasmi storici

L’associazione culturale L’asino d’oro organizza una visita guidata tra racconti popolari e realtà alla scoperta degli spiriti e dei fantasmi che popolano da sempre le vie del centro storico di Roma. La città infatti nasconde, nelle sue splendide architetture, molte storie e leggende collegate al paranormale e all’esoterico. Da Giulio Cesare a Umberto I passando per il boia Mastro Titta, pare che in molti non vogliano proprio abbandonare la Città Eterna!

Appuntamento alle ore 21:00 sul Lungotevere Castello, all’ingresso di Castel Sant’Angelo. Quota di partecipazione 8 euro a persona; gratuito under 18. Prenotazione obbligatoria al 346 5920077.

Rainbow Magicland in notturna

Divertimento per tutta la famiglia con l’apertura straordinaria notturna di Rainbow Magicland, che dalle 18 alle 24 il 31 ottobre propone Halloween Horror Nightmare: il Parco sarà invaso da terrificanti zombie che spaventeranno a “morte” gli ospiti più audaci! Due Horror Zone (Maleficium e Rancid Creatures), quattro percorsi della paura (Dawn of Vampires, Damned Clown, I racconti delle Streghette, la Casa dello Spaventapasseri) e un nuovo spettacolo Transilvania a tema al Gran Teatro e con le magiche fatine Winx nei loro costumi di HalloWinx.

Via della Pace, Valmontone (RM). Biglietto 14,90 euro con accesso all’evento, a tutte le attrazioni e agli spettacoli del parco, dalle 18.00 fino alla chiusura. Info info@magicland.it.