Il Fendi Café apre da Harrods a Londra

Fino alla fine di agosto a chi è a Londra è consigliata una visita da Harrods e una sosta al Fendi Café, golosa e super fashion novità che ha aperto i battenti al quinto piano del celebre grande magazzino di lusso della capitale britannica.

Dopo il locale griffato aperto al Palazzo della Civiltà Italiana, a Roma, la maison italiana apre quindi una caffetteria temporanea in Inghilterra, dove poter assaggiare un menu appositamente ispirato all’Italia.

A curare lo spazio, l’artista Joshua Vides, che da qualche anno ha invaso Instagram con i suoi bozzetti: da Harrods ha fatto proprio il doppio logo FF di Fendi in grafica in bianco e nero dando vita a un ambiente decisamente fuori dagli schemi e creando un’esperienza culinaria contemporanea monocromatica. Pareti, tavoli, menu, piatti e stoviglie, tutto è loggato, compresi i biscotti a forma di sacchetto la torta a doppia F.

Oltre al Fendi Café, fino al 28 luglio, poi, ci si può sedere al Bar Pop-up Fendi Peekaboo, dove i clienti possono personalizzare la propria Mini Peekaboo, combinando tre elementi chiave della it bag (corpo, manico e cinturino), per creare il proprio stile unico. Vengono offerte oltre 20 diverse opzioni per il corpo della borsa, con 25 varianti di impugnatura e ulteriori sette possibilità di cinturino. Inoltre, è possibile raccogliere una cover Defender per Mini Peekaboo e personalizzarla con le proprie iniziali.