Ferragosto è da sempre una delle feste più amate dagli italiani. Scampagnate, picnic fuori porta per le famiglie. O, per i più giovani, tanto divertimento. Una festa che inizia la sera del 14 agosto e prosegue per tutta la notte e il giorno successivo. Per questo abbiamo deciso di segnalarvi i principali concerti ed eventi che animeranno le piazze italiane, da nord a sud e da est a ovest, nelle due serate del 14 e del 15 agosto 2018.

Ferragosto 2018: eventi e concerti del 14 agosto

Nord Italia

Partiamo dal “profondo nord”: da Asiago (VI), dove protagonista in Piazza Carli sarà la grande musica d’autore di Francesco De Gregori. Per poi spostarci in Lombardia, alla Gerundium Fest di Casirate d’Adda (BG), pronta a spalancare le sue braccia a una metà della (fu) coppia di platino del rap italiano: J-Ax.

Centro Italia

Una serata speciale, uno dei luoghi più belli del nostro Paese dove fare musica e una star internazionale: ecco gli ingredienti che vi condurranno al concerto di Ben Harper all’Arena Sferisterio di Macerata. Se invece preferite del buon rock’n’roll made in Italy, l’appuntamento è a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi (LU), con Gianna Nannini. Ma l’evento più caldo della notte del 14 agosto non può che essere sulla riviera romagnola: a Villa delle Rose in Via Camilluccia, a Misano Adriatico (RI). Protagonista, uno degli assi della disco music mondiale: Bob Sinclar.

Sud Italia

Andiamo in Abruzzo, a Vasto (CH), in Piazza del Popolo, dove ci sarà il concerto di Fiorella Mannoia. Per la Rassegna Voci e suoni dal Mediterraneo, l’appuntamento è a Rotondella (MT) con Roy Paci & Aretuska. Se volete ballare tutta la notte, il “place to be” è la Praja Disco Risto a Gallipoli (LE), pronta a scatenarsi sulla musica di Willy William. E poi, sempre in Puglia, ma all’Arena del Mare di Bisceglie (BT), salirà sul palco Sfera Ebbasta.

Ferragosto 2018: eventi e concerti del 15 agosto

Nord Italia

Tante le cose da fare a Milano nella giornata di Ferragosto. Potreste sfruttare “l’esodo” per godervi la città da “turisti” e visitare uno dei tantissimi musei che resteranno aperti. Qualche esempio? Palazzo Reale, con la mostra Impressionismo e avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art, il Mudec con Modigliani Art Experience. O, ancora, la rassegna cinematografica Arianteo, che la sera di Ferragosto proporrà Dunkirk, L’isola dei cani e The Greatest Showman.

Ma se, dopo una giornata immersi nell’arte, avete voglia di un po’ di musica, niente paura. La festa di metà estate è al Castello Sforzesco, con Anna Molly, la figura misteriosa di cui si sa una sola cosa: con lei il divertimento è assicurato. Coprotagonisti della serata, l’australiana CC:DISCO! e il dj milanese FUTURO TROPICALE. Ma, se preferite della musica diversa, l’alternativa non manca: sarà sufficiente spostarvi al Carroponte di Sesto San Giovanni, per assistere al concerto di un milanese doc: Eugenio Finardi.

Centro Italia

Per la Capitale, vale il discorso fatto per Milano: il nostro consiglio è quello di visitare un bel museo, lontani dalla calca che normalmente affolla la città. Se invece avete voglia di fare la classica gita fuori porta, vi proponiamo di andare Nerola, fuori Roma, dove è organizzata una festa di Ferragosto veramente speciale: nel salone delle Feste del Castello, tra musica e fuochi d’artificio. E tanto divertimento anche a Cinecittà World, nella Capitale, che per l’occasione resterà aperto fino al tramonto, tra dj set e animazione.

E poi viriamo sulla musica: partirà il 15 agosto da Ripescia (GR) il tour estivo di Cristiano De André, impegnato nella reinterpretazione della canzoni del padre. Un tour, quello di De André canta De André, previsto per qualche mese fa, ma slittato a metà estate per motivi di salute. E sempre di Fabrizio De André si parlerà (ma non solo di lui, ovviamente) a Civitavecchia (Roma), con la PFM che salirà sul palco allestito in Piazza della Vita. E concludiamo con un grande evento in cui protagonista assoluta sarà solo la musica. Le coordinate: Riccione, Piazzale Roma, dalle 21.30. Chi ci sarà? Le Vibrazioni con Merk & Kremont, Rudy Zerbi, La Pina, Andrea e Michele, Streets Clerks. Vi basta?

Sud Italia

Facciamo i turisti anche a Napoli, grazie all’associazione Le Capere, pronta ad accogliere napoletani e non, portandoli tra i quartieri della città, da scoprire in maniera inedita. E poi la Reggia di Caserta, che aprirà le sue porte dall’alba per il concerto dei Bottari di Macerata Campania.

“Rotoliamo verso sud” e andiamo a Lecce, con una notte a tutto rock con la musica dei Negrita. Ma non solo. Se c’è una band del momento, è sicuramente Lo Stato Sociale, pronta a riscaldare ulteriormente la già bollente serata di Ferragosto con un concerto in Piazza della Rinascita a Pescara. Concludiamo a Corigliano Calabro, nel cosentino, che si trasformerà in una discoteca a cielo aperta con la musica di Gigi D’Agostino.