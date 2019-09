Festa del Cinema di Roma 2019: biglietti, riduzioni e accrediti

La Festa del Cinema di Roma 2019, edizione numero 14 della kermesse capitolina dedicata alla settima arte, si tiene dal 17 al 27 ottobre, con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, Presidente Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via. È tempo, quindi, di cominciare a dare un’occhiata a biglietti, riduzioni e accrediti per partecipare alla kermesse presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della città.

Come ogni anno, la struttura firmata da Renzo Piano è il fulcro della manifestazione e ospita proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti. I 1300 mq del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Oltre ai film della Selezione Ufficiale e di Tutti ne parlano, anche in questa edizione sarà degli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalla Retrospettiva, dai Restauri e dagli Omaggi.

La protagonista dell’immagine ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2019 è Greta Garbo, prima grande diva della storia del cinema. Il volto dell’attrice è impresso in maniera indelebile nella memoria collettiva perché, come scrive Roland Barthes in Miti d’oggi, “Greta Garbo appartiene ancora a quel momento del cinema in cui la sola cattura del viso umano provocava nelle folle il massimo turbamento”.

“L’immagine scelta per la Festa celebra il volto e la grandezza della divina Garbo, proprio nel suo primo film sonoro The Kiss: è un’immagine piena di mistero e sensualità, che ne celebra il fascino irresistibile e senza tempo”, ha spiegato Antonio Monda.

In attesa di scoprire i film in proiezione, le proposte di Alice nella Città 2019 e le star che calcheranno il red carpet, ecco tutto quello che sappiamo su biglietti, riduzioni e accrediti per partecipare alla visione dei lungometraggi e agli incontri.

Festa del Cinema di Roma 2019: biglietti e riduzioni

I biglietti per la quattordicesima edizione della Festa saranno disponibili in prevendita a partire dall’11 ottobre.

Gli accrediti della Festa del Cinema di Roma 2019

Gli accrediti per la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, sono riservati alla stampa e ai media, ai professionisti dell’industria cinematografica, agli studenti Universitari e alle associazioni e organizzazioni di cultura cinematografica. È possibile richiedere l’accredito a partire dal 5 luglio e sino al 30 settembre 2019.