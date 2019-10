Festa del Cinema di Roma 2019: tutti i film in proiezione

L’edizione numero 14 della Festa del Cinema di Roma 2019, in programma nella Capitale dal 17 al 27 ottobre, ha in serbo una serie di nomi e di titoli di film in proiezione di sicuro richiamo per il grande pubblico, dal Martin Scorsese di The Irishman a Downtown Abbey, da Hustlers, nuovo film con Jennifer Lopez, a Judy, con René Zellweger.

Glamour e curiosa: la Festa ha un doppia anima, elegante come la Greta Garbo della sua locandina e desiderosa di affrontare le sfide della vita come una adolescente.

La kermesse dedicata alla settima arte organizzata dalla Fondazione del Cinema di Roma è stata presentata all’Auditorium Parco della Musica capitolino da Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione, e Antonio Monda, Direttore Artistico della Festa: un appuntamento sostenibile, quello di quest’anno, ha garantito la Presidente, grazie a “Go Plastic Free” l’iniziativa che si impegna a limitare l’utilizzo di plastica alla Festa grazie alla presenza di borracce ed erogatori di acqua ultra filtrata.

A Monda il compito di snocciolare nomi e numeri della quinta rassegna da lui diretta: 25 paesi presenti, 37 prime mondiali, 3 prime internazionali, 18 prime italiane e 19 regie al femminile, compresa Cristina Comencini, che con il suo Tornare, interpretato da Giovanna Mezzogiorno, chiuderà la kermesse.

“La Festa è donna”, ci ha tenuto a specificare Monda, non solo per la composizione della squadra di lavoro, ma anche per le tematiche femminili di molti dei lungometraggi selezionati e per il genere predominante sul red carpet: “Saranno sette i tappeti rossi disseminati nella città, oltre a quello allestito nella Cavea dell’Auditorium; 18 i luoghi della Capitale coinvolti fuori dalla struttura di Renzo Piano, dal MAXXI al carcere di Rebibbia, dal policlinico Gemelli fino a Palazzo Merulana”.

Gli altri temi ricorrenti nei film selezionati? “Quelli di attualità – ha aggiunto il direttore – dalle questioni climatiche a quelle legate alle migrazioni, fino al razzismo; con una grande presenza di musica”.

Tra i nomi di spicco, molto attesi in questa edizione numero 14, oltre a Martin Scorsese, accompagnato da qualcuno del cast di cui ancora non è stata rivelata l’identità, Bill Murray, premiato alla carriera durante un incontro guidato da Wes Anderson, la premio Oscar Viola Davis, anche lei insignita per la carriera, e poi John Travolta, Mila Sorvino, Kristin Scott Thomas e Isabella Rossellini. “Ma alla lista dei nomi si aggiungeranno via via molti protagonisti”, ha promesso.

Il costo della rassegna? In linea con il 2018: “Parliamo di una leggero aumento ma ci siamo assestati sui 3 milioni e 8mila euro di budget”. L’obiettivo è quello di bissare – o meglio ancora superare – i promettenti numeri della passata edizione, quando la presenza del pubblico è aumentata del 6% rispetto all’anno prima, raggiungendo un aumento del 30% negli ultimi 4 anni. Ha concluso Monda: “Si tratta di un altro dato chiaro e imprescindibile: il pubblico apprezza con entusiasmo la nuova Festa, popolare e d’autore allo stesso tempo”. Ecco tutti i titoli dei film in proiezione alla Festa del Cinema di Roma 2019.

I film in proiezione nella Selezione Ufficiale

438 Days, di Jesper Ganslandt

con Gustaf Skarsgård, Matias Varela, Faysal Ahmed, Nat Ramabulana, Fredrik Evers, Josefin Neldén

Svezia, 2019, 124’

con Nadine Labaki, Mohamad Dalli, Rodrigue Sleiman, Aliya Khalidi, Ghassan Maalouf

Libano, Stati Uniti, Norvegia, Qatar, 2019, 100’

con Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel, Phoebe Fox

Regno Unito, 2019, 101’

con Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria, Rawad El-Zein, Hakim Brahimi, Paul Doucet

Canada, 2019, 109’

con Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Lea Drucker, Muriel Benazeraf, Jérôme Varanfrain

Francia, Lussemburgo, Belgio, 2019, 95’

con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, Imelda Staunton

Regno Unito, Stati Uniti, 2019, 122’

con Melora Walters, Gil Bellows, Mira Sorvino, Jay Mohr, Steven Swadling, Sergio Rizzuto

Stati Uniti, 2019, 82’

con Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma

Stati Uniti, Cina, 2019, 98’

con Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Cédric Kahn, Luana Bajrami, Laetitia Colombani

Francia, 2019, 101’

con Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe, FKA twigs, Natasha Lyonne, Martin Starr

Stati Uniti, 2019, 95’

con Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B, Lizzo

Stati Uniti, 2019, 110’

con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham

Stati Uniti, 2019, 209’ /li>

con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Richard Cordery

Regno Unito, 2019, 118’

con Mait Malmsten, Mart Avandi, Sakari Kuosmanen, Jaan Rekkor, Lee Trei

Estonia, Russia, 2019, 95

con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello

Italia, 2019, 105’

con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, Martina García

Francia, 2019, 117’

con Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Jason Flemyng

Regno Unito, 2019, 110’

con Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Bruce Willis, Ethan Suplee

Stati Uniti, 2019, 144’

Australia, 2019, 102’| Doc |

Regno Unito, 2019, 85’ | Doc |

Belgio, Paesi Bassi, 2019, 80’ | Doc |

Stati Uniti, 2019, 114’ | Doc |

Stati Uniti, 2019, 87’ | Doc |

Italia, 2019, 60’ | Doc |

con Michael Pitt, Ron Perlman, Dree Hemingway, Mark Boone Junior, Slaine, Sam Quartin

Stati Uniti, 2019, 93’

con Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint

Stati Uniti, Canada, 2019, 107’

con José Arley de Jesús Carvallido Lobo

Colombia, Belgio, Brasile, Francia, 2019, 137’

con Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling, Philippe Torreton, Margot Bancilhon, Jeremy Senez

Francia, Belgio, 2019, 120’

con Sara Klimoska, Natalija Teodosieva, Kamka Tocinovski, Nikola Risteski, Nenad Nacev, Petar Caranovic, Ratka Radmanovic, Petar Mircevski

Macedonia, Ungheria, Belgio, Albania, 2019, 101’

con Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Sterling K. Brown, Renée Elise Goldsberry, Lucas Hedges, Alexa Demie

Stati Uniti, 2019, 135’

Stati Uniti, 2019’, 83’ | Doc |

Stati Uniti, 2019, 97’ | Doc |

Paesi Bassi, 2019, 77’ | Doc |

Tre i film in proiezione nella sezione Tutti ne parlano, lo spazio dedicato ad alcuni titoli che arrivano alla Festa del Cinema dopo un sorprendente esordio internazionale.