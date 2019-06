Musica, teatro, danza, letteratura: sono le tante declinazioni dei festival estate 2019 in Italia che anche quest’anno animeranno le piazze italiane.

Dalle grandi città come Roma e Milano, fino ai piccoli borghi. Tanti eventi per trascorrere l’estate immersi nella cultura, rendendo più piacevoli le calde giornate a chi è costretto in città dal lavoro o, allo stesso tempo, rendendo più attrattive certe mete per i turisti.

Scopriamo insieme i festival più interessanti dell’estate 2019 in Italia.

Festival della Bellezza, Verona (28 maggio – 16 giugno)

Ospita la bellezza in ogni sua forma, Verona, durante l’omonimo festival. Tanti gli appuntamenti, assolutamente eterogenei: dagli spettacoli teatrali ai dibattiti, passando per i concerti. E appartiene a quest’ultima categoria l’evento fiore all’occhiello dell’edizione 2019: protagonista sarà Patti Smith, l’11 giugno, sul palco del teatro Romano.

Core Festival, Treviso (7 – 9 giugno)

L’Home Festival cambia casa, trasferendosi a Mestre, al parco San Giuliano e lasciando a Treviso il cuore. Anzi, il Core: è questo il nome del nuovo festival dedicato solo alla musica italiana e in programma dal 7 al 9 giugno. Tanti gli artisti che si alterneranno sui tre palchi allestiti all’interno dell’ex Area Dogana. Headliner delle tre serate, rispettivamente Calcutta, Salmo e J-Ax + Articolo 31.

Firenze Rocks (13 – 16 giugno)

Saranno quattro giorni di grande musica adatta a tutti i gusti e a tutte le generazioni: appuntamento dal 13 al 16 giugno per Firenze Rocks. Ogni sera, un grande headliner: rispettivamente, i Tool, Ed Sheeran, Eddie Vedder e The Cure. Con “spalle” che non saranno da meno: gli Smashing Pumpkins, i Dream Theater, gli Snow Paltrow, Zara Larsson, i Sum 41 e gli Editors.

Festival Collisioni, Barolo (17 giugno – 16 luglio)

Quello con il Festival Collisioni è ormai un appuntamento fisso dell’estate italiana. Giornate durante le quali le stradine del piccolo borgo di Barolo, sulle Langhe, saranno animate da dibattiti, showcase con attori, scrittori, musicisti, politici e altri personaggi decisamente interessanti. In programma anche diversi concerti: spiccano Eddie Vedder il 17 giugno, Liam Gallagher il 4 luglio, Calcutta il 13 luglio e Thom Yorke il 16 luglio.

Rock in Roma (22 giugno – 27 luglio)

Il festival della Capitale è senz’altro Rock in Roma. Che quest’anno inizia con il botto: il 22 giugno, con lo show di Liberato. Da segnalare poi il doppio show dei Kraftwerk (27 e 28 giugno), i Thirty Seconds to Mars (3 luglio), Ben Harper (13 luglio) e Nick Mason (16 luglio).

Lucca Summer Festival (28 giugno – 29 luglio)

Il Lucca Summer Festival è tra gli eventi storici dell’estate musicale italiana. Tanti anche quest’anno gli appuntamenti da cerchiare sul calendario. Per menzionarne alcuni, i concerti di Ennio Morricone (29 giugno) ed Elton John (7 luglio): entrambi, parte degli ultimi tour. Poi, gli show di Macklemore (9 luglio), Tears for Fears (10 luglio), Scorpions (27 luglio) e Sting (29 luglio).

Jazz & Wine in Montalcino (2 – 14 luglio)

Spegne 22 candeline il Jazz & Wine in Montalcino: festival in grado di portare nel borgo toscano alcuni tra i musicisti jazz più apprezzati su scala mondiale. Primo appuntamento, martedì 2 luglio, all’interno delle mura di Castello Banfi con Aspettando Jazz & Wine, sulle note del quintetto del sassofonista francese Sebastien Chaumont. Quindi, il programma proseguirà fino al 14 luglio.

Home Festival, Venezia (12 – 14 luglio)

Quello di Home Festival è un appuntamento consolidato. Per la prima volta, però, l’evento troverà una collocazione al parco San Giuliano di Venezia. Molto nitida, inoltre, la scelta artistica: il rap e la musica elettronica internazionali, che funzionano soprattutto tra i più giovani. Spiccano i nomi di Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, LP, Editors e Young Thug.

Universi Assisi (20 – 28 luglio)

Torna per il terzo anno consecutivo Universi Assisi, in programma dal 20 al 28 luglio: nove giorni nel corso dei quali la città di San Francesco ospiterà eventi di musica, arte, danza, teatro e architettura, con il fil rouge della sostenibilità ambientale. Evento inaugurale, il 20 luglio, Emozioni, con Mogol: appuntamento per l’omaggio alla musica scritta con Lucio Battisti sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco. Evento conclusivo il 28 luglio con Kronomania, spettacolo che unisce la musica storica dei Micrologus all’eclettismo contemporaneo del sassofonista Daniele Sepe.

Locus Festival (27 luglio – 21 agosto)

Dal 2005 a Locorotondo, nella Valle d’Itria pugliese, il Locus porta un perfetto equilibrio tra qualità e popolarità delle proposte, posizionandosi fra i festival musicali più all’avanguardia in Italia. Quest’anno si parte con Mavù Masseria per arrivare ai Beirut, passando per Lauryn Hill, Calcutta e Colle der Fomento.