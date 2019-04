Principesse, animali parlanti, eroi senza paura e spalle divertenti: i protagonisti dei film animazione Disney dalla fine degli anni Trenta a oggi accompagnano intere generazioni di bambini (e non…).

C’è chi ama le storie d’amore delle principesse Disney come quelle di Biancaneve i sette nani e Cenerentola e chi non resiste a non vedere fino allo sfinimento lungometraggi divertenti come Gli Aristogatti o Le follie dell’imperatore.

Tra i nuovi blockbuster? In cima c’è Frozen, presto di nuovo al cinema con il secondo capitolo (Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle è previsto in Italia a dicembre 2019). Ecco i 15 film animazione Disney (in ordine cronologico) preferiti dalla redazione di DireDonna.