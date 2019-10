Film Halloween da vedere su Netflix e Amazon Prime (2019)

Halloween 2019 è alle porte, per questo abbiamo deciso di consigliarvi i migliori film a tema da vedere su Netflix e Amazon Prime. Per tutti i gusti e tutte le età, i cataloghi delle due piattaforme streaming propongono una vasta scelta, tra classici del terrore e novità.

Non possiamo che partire dal film cult della Disney Nightmare Before Christmas, passando poi per Intervista col vampiro con Brad Pitt e Tom Cruise fino alla saga di Saw.

Oltre ai film horror, ci sono titoli anche per i bambini, come il lungometraggio della serie Netflix Super Monsters, o per ragazzi, come il classico E.T. Non mancano film meno noti ma pur sempre da scoprire in questa festività.

Vediamo insieme tutti i film da non perdere a Halloween su Netflix e Amazon Prime.

Film Halloween su Netflix

Nightmare Before Christmas (1993)

Il classico d’animazione Disney per eccellenza in questo periodo dell’anno. Come fare a trasformare Halloween nel Natale? Questo è il quesito che tormenta Jack, re della città di Halloween, il cui piano avrà risvolti imprevisti. Henry Selick dirige la pellicola scritta da Tim Burton e Michael McDowell.

Intervista col vampiro (1994)

Restiamo tra classici con la pellicola diretta da Neil Jordan che vede protagonisti Tom Cruise, Brad Pitt e una giovanissima Kristen Dunst. Un giornalista scopre la storia di un uomo diventato vampiro per superare la perdita della moglie e della figlia, svelando così la sua natura immortale.

Hellboy (2004)

Un demone invocato dai nazisti diventa un patriota degli Stati Uniti e la loro arma segreta più preziosa. Anche il seguito è disponibile sulla piattaforma Netflix. Regia di Guillermo del Toro.

The Spiderwick Chronicles (2008) Le cronache di Spiderwick è tratto dall’omonima serie di romanzi fantasy di Holly Black. I gemelli Jared e Simon e la sorella maggiore Mallory si imbattono in uno strano libro: Guida Pratica di Arthur Spiderwick al Mondo Fantastico che Vi Circonda, un manuale che insegna come entrare in contatto con misteriose creature che vivono nella casa. Regia di Mark Waters.

Super Monsters: Il primo Halloween di Vida (2019)

Nella scuola per mostri arriva una nuova amica, Vida, pronta a festeggiare con loro il primo Halloween, tra dolcetti, scherzetti e giochi i piccoli protagonisti scoprono nuove spaventose tradizioni. Regia di Jacob Joice e Steve Ball.

Film Halloween su Amazon Prime

E.T. l’extra-terrestre (1982)

Steven Spielberg dirige il capolavoro degli anni ’80. Elliot stringe amicizia con un simpatico alieno che non riesce a trovare la strada di casa, ma la sua presenza non passerà inosservata nella cittadina californiana.

La famiglia Addams (1991)

Il primo adattamento cinematografico delle vignette di Charles Addams. Infatti la pellicola, che vede nel cast Anjelica Huston nei panni di Morticia, non ricalca la nota serie tv degli anni ’60. La famiglia più cupa di sempre vi tiene compagnia nel film candidato a un premio Oscar e un Golden Globe.

Van Helsing (2004)

Hugh Jackman e Kate Beckinsale sono i protagonisti del film d’azione e horror diretto da Stephen Sommers. Il professor Abraham Van Helsing, noto ammazzavampiri e acerrimo nemico del conte Dracula, viene inviato in Transylvania da una società segreta per ucciderlo.

Annabelle (2014)

Il regalo di John per sua moglie Mia, una splendida bambola d’epoca, diventa l’inizio di una vicenda terribile. Uno dei cult di genere degli ultimi anni, è lo spin-off del film horror The Conjuring – L’evocazione. Diretto da John R. Leonetti.

Hotel Transylvania 2 (2015)

Secondo capitolo della divertentissima saga firmata Sony Pictures. Questa volta Dracula, dopo aver aperto le porte del suo hotel agli umani, teme che suo nipote Dennis non sviluppi le sua capacità da vampiro. Improvvisa per lui quindi un bizzarro corso per diventare un mostro perfetto.

