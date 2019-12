Film di Natale, le migliori commedie cult

Commedie cult natalizie: come farne a meno? Gli anni passano, ma il fascino dei film di Natale non tramonta. Se in questo periodo dell’anno, le uscite in sala sono ricche sia per generi che per numero, la visione casalinga, tramite una delle piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video (e ora anche Apple Tv), permette di rivedere grandi classici di Natale di cui non ci si stanca mai.

Temperature sotto lo zero, città addobbate e buoni sentimenti sono alcuni degli ingredienti che in una commedia natalizia non mancano mai. Il necessario per una serata coi fiocchi durante le feste? Un film, un tè caldo e una persona del cuore con cui dividere il divano. Ecco i magnifici sette della redazione: quelle commedie cult che – di Natale in Natale – non ci annoiamo mai di (ri-)vedere.